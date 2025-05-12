Türkiye ha entrado en una etapa crucial en su lucha contra el terrorismo, marcada por un renovado espíritu de consenso político y unidad nacional.
El portavoz del partido gobernante AK, Omer Celik, publicó en su cuenta de X este lunes que el liderazgo político decidido del presidente Recep Tayyip Erdogan –definido por una visión clara e inclusiva y un marco establecido como política de Estado– ha sido fundamental para dar forma a esta nueva etapa.
Celik añadió que el histórico llamado de Devlet Bahceli, presidente del Partido de Acción Nacionalista (MHP), su firme postura ante los recientes acontecimientos y su papel rector han contribuido a reforzar la unidad interna del país. Un proceso que Celik describió como un fortalecimiento integral del “frente interno”.
El portavoz del partido AK enfatizó que el reciente ritmo de diálogo interpartidista –efectivo, significativo y basado en la consulta y el compromiso mutuo– ha permitido que la política democrática asuma la responsabilidad y genere iniciativas concretas, reafirmando su función como "vía legítima" para la resolución de problemas.
Un futuro libre de terrorismo
Refiriéndose a la reciente declaración emitida desde la isla de Imrali, Celik afirmó que la decisión de la organización terrorista PKK de disolverse y entregar las armas constituye un hito importante en la búsqueda de un "futuro libre de terrorismo" por parte de Türkiye. Subrayó que se trata de un punto de inflexión crucial y que, de materializarse en su totalidad, podría abrir la puerta a una era completamente nueva para la nación.
Sin embargo, advirtió que esta decisión debe implementarse de forma plena y concreta en todos los aspectos. "La decisión de disolución y desarme debe ejecutarse de forma tangible, abarcando todas las ramas, extensiones y estructuras ilegales del PKK sin excepción", declaró Celik. "Solo entonces podrá considerarse un verdadero punto de inflexión".
También señaló que este proceso será supervisado de cerca por las instituciones estatales con precisión sobre el terreno. Se informará periódicamente al presidente Erdogan sobre los avances logrados, lo que garantizará una supervisión exhaustiva.
Celik enfatizó la importancia de implementar esta decisión tanto dentro como fuera del país. Si se hace correctamente, afirmó, esto ayudará a bloquear las estrategias imperialistas que durante mucho tiempo han utilizado a las organizaciones terroristas como intermediarios en los conflictos regionales.
Unidad e identidad nacional
Explicó que lograr la visión de una "Türkiye libre de terrorismo" no solo marcaría un nuevo capítulo en la política de seguridad, sino que también revitalizaría los canales democráticos de la nación justo cuando los sistemas políticos de todo el mundo enfrentan desafíos cada vez mayores. Argumentó que la democracia, el panorama político y la solidaridad nacional de Türkiye se verían fortalecidos.
"Esto garantizaría que los canales de diálogo político, especialmente en la Gran Asamblea Nacional de Türkiye, funcionen a su máxima capacidad", afirmó. “La comprensión de que nuestra República es el techo común de todos los ciudadanos y de que la democracia es la base fundamental para resolver todos los problemas se consolidará aún más”, insistió Celik.
“Con nuestro sentido compartido de historia, destino y ciudadanía —continuó Celik—, nuestro futuro seguirá forjándose sobre las bases más sólidas y legítimas. Cada paso positivo generará el impulso para un mayor progreso”.
Celik reiteró que el objetivo de una Türkiye libre de terrorismo debe alcanzarse en todas sus dimensiones: de forma plena, concreta e inflexible. “Lograr este objetivo —dijo— significa que todos los ciudadanos, independientemente de su origen cultural, étnico o sectario, serán los verdaderos ganadores”.
Continuó con un mensaje de unidad e identidad nacional: “Aunque nuestros nombres sean diferentes, nuestro apellido común es la República de Türkiye”.
Celik reafirmó que no hay lugar para el debate sobre los principios fundamentales del Estado turco ni los valores de su pueblo. “No se ha tomado ninguna medida que socave estos valores, y jamás se considerará ninguna”, afirmó.
Concluyó describiendo la visión de una “Türkiye libre de terrorismo” como uno de los pilares estratégicos más importantes de la visión del “Siglo de Türkiye” del presidente Erdogan.
“Que nuestra nación esté tranquila”, dijo Celik. “La República de Türkiye tiene pleno control de su agenda”.
Grupo terrorista se disuelve
La organización terrorista PKK, que durante décadas ha sido responsable de violencia y de derramar sangre, anunció que se disolverá y entregará sus armas.
Durante 40 años, el grupo terrorista ha sido responsable de la muerte de decenas de miles de niños, hombres y mujeres.
El PKK es considerado una organización terrorista por Türkiye, la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN y varios países del mundo.
Desde hace tiempo el gobierno turco califica al PKK y sus grupos afiliados como una amenaza fundamental para la seguridad nacional y la estabilidad regional.
Ankara ha insistido constantemente en que ningún grupo terrorista tiene cabida dentro o alrededor de las fronteras de Türkiye, y que el único resultado aceptable es la eliminación total de la actividad terrorista mediante el desarme y la disolución incondicionales.
Si bien este avance puede representar un hito en la lucha contra el terrorismo, Türkiye se mantiene cautelosa. Las autoridades subrayan que la verdadera prueba reside en la implementación: el cese permanente de la actividad armada y el desmantelamiento verificable de la infraestructura terrorista.