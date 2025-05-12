

Türkiye ha entrado en una etapa crucial en su lucha contra el terrorismo, marcada por un renovado espíritu de consenso político y unidad nacional.

El portavoz del partido gobernante AK, Omer Celik, publicó en su cuenta de X este lunes que el liderazgo político decidido del presidente Recep Tayyip Erdogan –definido por una visión clara e inclusiva y un marco establecido como política de Estado– ha sido fundamental para dar forma a esta nueva etapa.

Celik añadió que el histórico llamado de Devlet Bahceli, presidente del Partido de Acción Nacionalista (MHP), su firme postura ante los recientes acontecimientos y su papel rector han contribuido a reforzar la unidad interna del país. Un proceso que Celik describió como un fortalecimiento integral del “frente interno”.

El portavoz del partido AK enfatizó que el reciente ritmo de diálogo interpartidista –efectivo, significativo y basado en la consulta y el compromiso mutuo– ha permitido que la política democrática asuma la responsabilidad y genere iniciativas concretas, reafirmando su función como "vía legítima" para la resolución de problemas.

Un futuro libre de terrorismo

Refiriéndose a la reciente declaración emitida desde la isla de Imrali, Celik afirmó que la decisión de la organización terrorista PKK de disolverse y entregar las armas constituye un hito importante en la búsqueda de un "futuro libre de terrorismo" por parte de Türkiye. Subrayó que se trata de un punto de inflexión crucial y que, de materializarse en su totalidad, podría abrir la puerta a una era completamente nueva para la nación.

Sin embargo, advirtió que esta decisión debe implementarse de forma plena y concreta en todos los aspectos. "La decisión de disolución y desarme debe ejecutarse de forma tangible, abarcando todas las ramas, extensiones y estructuras ilegales del PKK sin excepción", declaró Celik. "Solo entonces podrá considerarse un verdadero punto de inflexión".

También señaló que este proceso será supervisado de cerca por las instituciones estatales con precisión sobre el terreno. Se informará periódicamente al presidente Erdogan sobre los avances logrados, lo que garantizará una supervisión exhaustiva.

Celik enfatizó la importancia de implementar esta decisión tanto dentro como fuera del país. Si se hace correctamente, afirmó, esto ayudará a bloquear las estrategias imperialistas que durante mucho tiempo han utilizado a las organizaciones terroristas como intermediarios en los conflictos regionales.

Unidad e identidad nacional

Explicó que lograr la visión de una "Türkiye libre de terrorismo" no solo marcaría un nuevo capítulo en la política de seguridad, sino que también revitalizaría los canales democráticos de la nación justo cuando los sistemas políticos de todo el mundo enfrentan desafíos cada vez mayores. Argumentó que la democracia, el panorama político y la solidaridad nacional de Türkiye se verían fortalecidos.

"Esto garantizaría que los canales de diálogo político, especialmente en la Gran Asamblea Nacional de Türkiye, funcionen a su máxima capacidad", afirmó. “La comprensión de que nuestra República es el techo común de todos los ciudadanos y de que la democracia es la base fundamental para resolver todos los problemas se consolidará aún más”, insistió Celik.

“Con nuestro sentido compartido de historia, destino y ciudadanía —continuó Celik—, nuestro futuro seguirá forjándose sobre las bases más sólidas y legítimas. Cada paso positivo generará el impulso para un mayor progreso”.