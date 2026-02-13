En plena normalización de contactos con EE.UU., Venezuela delineó una posición que combina elecciones a futuro con estabilidad en el mando político. Durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que se celebrarán “elecciones libres y justas”, aunque sin ofrecer un plazo exacto. Además sostuvo que el mandatario Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero, continúa siendo “el presidente legítimo, sin duda alguna”.
"Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", apuntó Rodríguez.
Además, durante la entrevista —la primera que concede a un medio estadounidense tras la captura de Maduro— añadió que el país debería quedar también "libre de sanciones" y del "acoso de la prensa internacional" para organizar esas elecciones presidenciales.
En cuanto a un plazo específico para los comicios, la funcionaria evitó comprometerse con fechas concretas asegurando que "el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país", pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.
La entrevista también abordó la relación con Washington. En este sentido, ante una pregunta sobre la influencia de EE.UU. en la política que se está dictando desde Caracas, Rodríguez habló de la importancia de "desarrollar trabajo conjunto" y dijo que agradece el "nivel de cooperación" de la Casa Blanca.
La mandataria encargada también aseguró que "sin duda alguna" Nicolás Maduro sigue siendo "el presidente legítimo de Venezuela" y defendió que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses.
Para respaldar su afirmación, Rodríguez apeló a organismos internacionales. Mencionó los informes de la ONU que apuntan que Venezuela "no es relevante" en el tráfico de drogas hacia EE.UU., al contrario de lo que durante meses aseguró el Gobierno de Trump, que acusó sin pruebas a Maduro de encabezar una organización de narcotráfico.
“Yo estoy encargada de la presidencia", respondió al ser cuestionada sobre quién gobierna el país, si ella o el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Venezuela busca impulsar su producción petrolera sin renunciar al control estatal
Tras abordar la crisis política e institucional, la entrevista giró hacia el ámbito económico y energético. Sobre el asunto del petróleo, Rodríguez afirmó que su país quiere convertirse en un gran productor de crudo y negó que la nueva ley de hidrocarburos suponga un paso hacia la desnacionalización del sector.
"Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas de petróleo a ser un gran productor, como Estados Unidos, que produce cerca de 30 millones de barriles diarios, e incluso como Arabia Saudí", señaló.
Ante la pregunta de si la nueva ley de hidrocarburos supone admitir el fracaso de las estatalizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de las dos últimas décadas, la presidenta encargada respondió: "No, no es una medida para revertir la nacionalización, porque el petróleo y el carbón son propiedad del Estado venezolano. Venezuela está estableciendo nuevos modelos de gestión que le permiten gestionar la producción y la comercialización".
Rodríguez añadió que la reciente norma, que abre de nuevo la puerta al sector privado y rebaja la carga fiscal para atraer inversiones, simplemente es una reforma de normativas previas. "Y la reformamos (la ley) para que los dividendos de la inversión tengan un mayor rendimiento", explicó.
En ese marco económico, la presidenta encargada aseguró que los ingresos que Washington está transfiriendo ahora a Caracas por la comercialización de su crudo se destinarán a la reconstrucción del país y a ayudar al pueblo venezolano. También destacó la creación de dos fondos soberanos para garantizar protección social e infraestructuras básicas.
“40% de crecimiento en la producción petrolera de Venezuela”
La entrevista coincidió con la visita a Venezuela del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, enmarcada en la cooperación entre Washington y Caracas para revivir la industria del petróleo, quien recorrió junto a Rodríguez instalaciones petroleras clave en la Faja del Orinoco.
“Esperamos ver un crecimiento del 30% al 40% en la producción petrolera venezolana este año”, declaró a los periodistas. “Tenemos que cambiar las reglas del juego aquí para lograr una victoria para los venezolanos, una victoria para Estados Unidos y una victoria para todo nuestro hemisferio”.
Expertos que acompañaron a la delegación confirmaron que, aunque la empresa Petroindependencia produce actualmente alrededor de 40.000 barriles diarios, su infraestructura existente tiene el potencial no explotado de alcanzar 300.000 barriles por día con inversión inmediata y reparaciones técnicas.
La visita se produce apenas un día después de que Wright declarara oficialmente el fin del embargo petrolero de EE.UU. sobre Venezuela. “El confinamiento petrolero obviamente, en esencia, ha terminado”, señaló el secretario a los periodistas en una rueda de prensa.
Venezuela aplaza aprobación de ley de amnistía
En paralelo a la agenda energética y diplomática, la Asamblea Nacional de Venezuela volvió a aplazar este jueves el debate final para aprobar una ley de amnistía promovida por Rodríguez. La iniciativa podría derivar en la liberación de cientos de personas que, según denuncias, permanecen detenidas por motivos políticos desde 1999 —entre ellas opositores, periodistas y activistas— ante la falta de consenso sobre un artículo clave que define el alcance de la norma.
La discusión se estancó en el artículo 7, que establece que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” durante los 27 años de gobiernos de izquierda en Venezuela. La oposición objetó el tramo final de la redacción, que exige que el beneficiario “esté a derecho o se ponga a derecho”.
Las diferencias no eran nuevas. Ya el lunes, la Asamblea Nacional había decidido aplazar la sesión prevista para el día siguiente, en la que se esperaba aprobar en segundo y último debate la Ley de Amnistía General.
En paralelo al debate político sobre la norma,, el fiscal general Tarek William Saab presentó la futura amnistía como la vía hacia una “pacificación real” en Venezuela, durante una entrevista con la agencia AFP.
"Es una discusión donde están participando todos los sectores de la sociedad venezolana en función de esta pacificación real que nos dé un nuevo momento histórico", señaló. "Nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo".
"Estamos tendiendo la mano", asegura el fiscal, y a partir de este gesto "que se levanten las sanciones" internacionales contra el país.