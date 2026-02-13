En plena normalización de contactos con EE.UU., Venezuela delineó una posición que combina elecciones a futuro con estabilidad en el mando político. Durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que se celebrarán “elecciones libres y justas”, aunque sin ofrecer un plazo exacto. Además sostuvo que el mandatario Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero, continúa siendo “el presidente legítimo, sin duda alguna”.

"Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", apuntó Rodríguez.

Además, durante la entrevista —la primera que concede a un medio estadounidense tras la captura de Maduro— añadió que el país debería quedar también "libre de sanciones" y del "acoso de la prensa internacional" para organizar esas elecciones presidenciales.

En cuanto a un plazo específico para los comicios, la funcionaria evitó comprometerse con fechas concretas asegurando que "el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país", pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.

La entrevista también abordó la relación con Washington. En este sentido, ante una pregunta sobre la influencia de EE.UU. en la política que se está dictando desde Caracas, Rodríguez habló de la importancia de "desarrollar trabajo conjunto" y dijo que agradece el "nivel de cooperación" de la Casa Blanca.

La mandataria encargada también aseguró que "sin duda alguna" Nicolás Maduro sigue siendo "el presidente legítimo de Venezuela" y defendió que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses.

Para respaldar su afirmación, Rodríguez apeló a organismos internacionales. Mencionó los informes de la ONU que apuntan que Venezuela "no es relevante" en el tráfico de drogas hacia EE.UU., al contrario de lo que durante meses aseguró el Gobierno de Trump, que acusó sin pruebas a Maduro de encabezar una organización de narcotráfico.

“Yo estoy encargada de la presidencia", respondió al ser cuestionada sobre quién gobierna el país, si ella o el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Venezuela busca impulsar su producción petrolera sin renunciar al control estatal

Tras abordar la crisis política e institucional, la entrevista giró hacia el ámbito económico y energético. Sobre el asunto del petróleo, Rodríguez afirmó que su país quiere convertirse en un gran productor de crudo y negó que la nueva ley de hidrocarburos suponga un paso hacia la desnacionalización del sector.

"Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas de petróleo a ser un gran productor, como Estados Unidos, que produce cerca de 30 millones de barriles diarios, e incluso como Arabia Saudí", señaló.

Ante la pregunta de si la nueva ley de hidrocarburos supone admitir el fracaso de las estatalizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de las dos últimas décadas, la presidenta encargada respondió: "No, no es una medida para revertir la nacionalización, porque el petróleo y el carbón son propiedad del Estado venezolano. Venezuela está estableciendo nuevos modelos de gestión que le permiten gestionar la producción y la comercialización".

Rodríguez añadió que la reciente norma, que abre de nuevo la puerta al sector privado y rebaja la carga fiscal para atraer inversiones, simplemente es una reforma de normativas previas. "Y la reformamos (la ley) para que los dividendos de la inversión tengan un mayor rendimiento", explicó.

En ese marco económico, la presidenta encargada aseguró que los ingresos que Washington está transfiriendo ahora a Caracas por la comercialización de su crudo se destinarán a la reconstrucción del país y a ayudar al pueblo venezolano. También destacó la creación de dos fondos soberanos para garantizar protección social e infraestructuras básicas.