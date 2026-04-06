Gaza, Palestina - “Había esperado que el alto el fuego en Gaza pusiera fin a más de dos años de miedo constante a la muerte y al desplazamiento. Me alegraba que mi familia hubiera sobrevivido y que por fin pudiéramos vivir con una sensación de seguridad y estabilidad. Pero Israel bombardeó nuestro campamento en la mitad de la noche, matando a mi amada hija y destrozando a mi familia”, relata Anwar Farraj, un padre palestino de cuatro hijos, a TRT Español.

La medianoche del 9 de marzo de 2026, cambió todo para Anwar, de 36 años. Él, su esposa Saloum y sus cuatro hijos dormían dentro de su tienda en el campamento de desplazados en Al-Sawarha, en Al-Zawayda, centro de Gaza cuando una bomba israelí explotó. El ataque mató a su hija de apenas 12 años, Salsabeel, y a otras dos mujeres, y volvió a desplazar a familias palestinas. La tragedia, además, ocurrió cuando se supone que hay un acuerdo de alto el fuego entre Tel Aviv y el grupo de resistencia palestino Hamás, que entró en vigor en octubre de 2025 .

Pero tal tregua parece existir únicamente en el papel. En todos estos meses, Israel ha continuado sus ataques en Gaza, matando a cientos de palestinos, además de demoler viviendas y ampliar su ocupación en el norte, el este y el sur del enclave. En medio, se multiplican las profundas heridas en familias como la de Farraj, mientras los más de dos años de genocidio siguen asfixiándolos.

Buscando seguridad

Antes de la ofensiva genocida que Israel lanzó en octubre de 2023, Anwar y su familia llevaban una vida modesta en su hogar en Mughraqa, cerca de la Ciudad de Gaza, donde él trabajaba en la agricultura para mantener a su familia.

Poco después que comenzaran los ataques, la familia se vio obligada a huir de su hogar. “Fuimos desplazados más de 14 veces en distintas zonas”, recuerda Anwar. “Durante los dos años de la ofensiva, mi mayor preocupación era intentar garantizar la seguridad de mi familia”.

La pérdida de su hogar y de su fuente de ingresos los dejó dependiendo de una ayuda humanitaria a menudo escasa. Entonces, cuando llegó el anuncio del alto el fuego en octubre de 2025, como a muchos en Gaza, la perspectiva de la paz les trajo algo de alegría.

“Estuvimos cerca de la muerte en varias ocasiones durante los ataques. Sentí un gran alivio de que por fin hubiera terminado y de que hubiéramos sobrevivido”, dice Anwar, subrayando el deseo de “seguridad y normalidad” nuevamente.

Pero, como los ataques israelíes no cesaban, Anwar se vio obligado a huir otra vez.

“Vi que las zonas del este de Gaza eran frecuentemente blanco de bombardeos, así que trasladé la tienda de mi familia a la parte occidental de Al-Zawayda para estar lo más lejos posible de cualquier actividad militar o peligro”, explica. “Solo queremos vivir”.

Creyendo en la educación, Anwar inscribió a sus hijos Mohammad, de 14 años; Youssef, de 6, y a su hija Salsabeel, de 12, en una iniciativa educativa para niños cerca del campamento.

A pesar del desplazamiento y la escasez de alimentos, la familia esperaba con ilusión este 2026 su primer Ramadán, el mes bendito en el calendario islámico, tras el alto el fuego.

“Estábamos emocionados por este Ramadán, especialmente mi hija Salsabeel. Tenía muchas ganas de experimentar el ayuno como una adulta y ayudar a su madre a preparar la comida del iftar”, recuerda Anwar. “No podíamos permitirnos comprar decoraciones de Ramadán, así que mi creativa Salsabeel hizo las decoraciones más hermosas con cartón y papel de colores y las colgó en nuestra tienda. Sus decoraciones trajeron alegría a toda la familia y a nuestros invitados. Estaba muy orgulloso de ella”.

Un ataque brutal

La tragedia para su familia llegó en la noche de ese 9 de marzo, cuando todos dormían. “Nos despertamos aterrorizados. La explosión fue potente y muy cercana. Nuestro campamento está lleno de familias desplazadas y todo el mundo entró en pánico. Mi hijo de seis años, Youssef, gritaba: ‘¡Dios mío, por favor, que termine la guerra!’”, recuerda Anwar.

Minutos después, las fuerzas israelíes reanudaron el bombardeo del campamento repetidamente.

“Fue el bombardeo más intenso que he presenciado. No podía ver nada salvo los destellos de las explosiones. Solo escuchaba el estruendo ensordecedor y los gritos de ayuda de los vecinos en todas direcciones”, relata. “Me tumbé con mis hijos para ataque y asegurarme de que permanecieran agachados hasta que cesara el bombardeo”.

Los esfuerzos de Anwar por proteger a sus hijos resultaron inútiles cuando un proyectil de artillería impactó cerca de su tienda, lanzando metralla a través del plástico y alcanzando a la familia.