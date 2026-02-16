Türkiye se prepara para introducir nuevas regulaciones destinadas a proteger a los niños en las plataformas de redes sociales, informó este domingo Mahinur Ozdemir Goktas, la ministra de Familia y Servicios Sociales del país.
En la plataforma turca de redes sociales NSosyal, Goktas explicó que el gobierno está cerca de poner en vigor las medidas, citando la creciente preocupación por el impacto de la estimulación digital constante en los niños.
“Al igual que muchos países del mundo, estamos muy cerca de implementar regulaciones de redes sociales orientadas a proteger a nuestros niños”, señaló.
En este contexto, la ministra advirtió que la capacidad de atención de las personas ha caído a unos ocho segundos, una tendencia que, según señaló, perjudica más a los niños que a los adultos.
También añadió que la capacidad de atención de los niños ha disminuido al menos un 30% en la última década, afectando su concentración, sus amistades y su rendimiento académico.
A su juicio, estos cambios también han dificultado la enseñanza y recordó que normas similares sobre redes sociales para menores se están debatiendo o introduciendo en países de todo el mundo.
Finalmente, señaló que Türkiye trabaja para crear un entorno de internet más seguro para los niños y pidió a padres y docentes que respalden el esfuerzo. “Juntos podemos hacer posible un internet seguro para nuestros niños”, agregó.