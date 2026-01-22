Los esfuerzos para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera que comparten Ecuador y Colombia encendieron una disputa comercial entre los países vecinos, con imposiciones mutuas de aranceles. Primero, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció este miércoles que, a partir del 1 de febrero, su país iba a cobrar un impuesto de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, por lo que sostuvo era una “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la cooperación para enfrentar a “grupos criminales atados al narcotráfico”. Luego, la medida desató una reacción inmediata de Bogotá, que respondió con un gravamen equivalente sobre 20 productos ecuatorianos.
Noboa defendió la medida señalando que "hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".
A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, añadió que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero". Y advirtió que la medida se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy Ecuador asume”.
Colombia responde con aranceles del 30% a productos ecuatorianos
La respuesta de Colombia no tardó en llegar. Por un lado, el presidente Gustavo Petro rebatió los señalamientos de Noboa, al señalar que el país ha “incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador”. “Hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire”, escribió en su cuenta de X.
A lo que se sumó que la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, declaró este jueves en un comunicado que el país aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio.
Morales explicó que esta medida “no constituye una sanción ni una acción de confrontación” sino que busca restablecer el equilibrio del intercambio comercial “y proteger el aparato productivo” de Colombia, tras el anuncio unilateral de Ecuador.
“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, afirmó la ministra.
En la misma línea, insistió en que “estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, agregó.
También señaló que Colombia mantiene su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones negociadas, pero tiene la obligación de actuar cuando se modifican de manera unilateral las reglas que han regido históricamente la relación comercial entre los países.
Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a 250 millones de dólares, “lo que refleja la magnitud del intercambio comercial impactado”, añadió un comunicado del ministerio.