Los esfuerzos para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera que comparten Ecuador y Colombia encendieron una disputa comercial entre los países vecinos, con imposiciones mutuas de aranceles. Primero, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció este miércoles que, a partir del 1 de febrero, su país iba a cobrar un impuesto de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, por lo que sostuvo era una “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la cooperación para enfrentar a “grupos criminales atados al narcotráfico”. Luego, la medida desató una reacción inmediata de Bogotá, que respondió con un gravamen equivalente sobre 20 productos ecuatorianos.

Noboa defendió la medida señalando que "hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X , añadió que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero". Y advirtió que la medida se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy Ecuador asume”.

Colombia responde con aranceles del 30% a productos ecuatorianos

La respuesta de Colombia no tardó en llegar. Por un lado, el presidente Gustavo Petro rebatió los señalamientos de Noboa, al señalar que el país ha “incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador”. “Hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire”, escribió en su cuenta de X.