TÜRKİYE
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El ministro turco de Exteriores aborda la guerra y la desescalada con líderes regionales
En conversaciones con líderes Siria, Qatar y Uzbekistán, el ministro turco se abordó la evolución del conflicto en la región y la necesidad de avanzar hacia una desescalada mediante canales diplomáticos coordinados.
El ministro turco de Exteriores aborda la guerra y la desescalada con líderes regionales
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan. / TRT Balkan
hace 18 horas

En medio de la escalada bélica en la región, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, ha intensificado sus contactos diplomáticos con el objetivo de frenar el conflicto. En este contexto, ha mantenido conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Siria, Qatar y Uzbekistán, según fuentes diplomáticas.

De acuerdo con fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, el jefe de la diplomacia turca dialogó, en primer lugar, con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan Al-Shaibani; posteriormente, con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani; y, finalmente, con el canciller uzbeko, Bakhtiyor Saidov. A lo largo de estas conversaciones, el foco estuvo puesto en "la trayectoria de la guerra en la región" y, en particular, en las iniciativas en curso destinadas a "detener las hostilidades".

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Cabe recordar que el conflicto se inició el 28 de febrero, tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó una rápida cadena de acontecimientos. En respuesta, Teherán ha lanzado ataques con drones y misiles contra Israel, así como contra Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses. Como consecuencia, se han registrado víctimas, daños en infraestructuras y, además, perturbaciones en los mercados globales y en el tráfico aéreo.

En este escenario de creciente tensión, Fidan ha redoblado sus gestiones diplomáticas. En este sentido, en los últimos días ha mantenido múltiples contactos con actores clave de la región, incluido el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, así como con interlocutores en Estados Unidos y la Unión Europea. Todo ello responde a un intento por contener la escalada y, a la vez, abrir vías hacia una desescalada del conflicto.

FUENTE:TRT World
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