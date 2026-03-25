En medio de la escalada bélica en la región, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, ha intensificado sus contactos diplomáticos con el objetivo de frenar el conflicto. En este contexto, ha mantenido conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Siria, Qatar y Uzbekistán, según fuentes diplomáticas.

De acuerdo con fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, el jefe de la diplomacia turca dialogó, en primer lugar, con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan Al-Shaibani; posteriormente, con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani; y, finalmente, con el canciller uzbeko, Bakhtiyor Saidov. A lo largo de estas conversaciones, el foco estuvo puesto en "la trayectoria de la guerra en la región" y, en particular, en las iniciativas en curso destinadas a "detener las hostilidades".