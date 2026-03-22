La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, alzó la voz este domingo con motivo del Día Mundial del Agua para advertir de un riesgo cada vez más presente: la escasez hídrica a escala global. En un contexto en el que el acceso al agua adquiere una dimensión crítica, subrayó que este recurso ya no es solo una cuestión ambiental, sino un asunto ligado a la supervivencia nacional, la seguridad y el suministro de alimentos.

A través de un mensaje difundido en la plataforma turca NSosyal, Emine Erdogan alertó de que ningún país está exento de los desafíos que plantea la falta de agua. Sin embargo, apeló a la acción colectiva como vía para evitar ese escenario. “Uniendo nuestras ideas, esfuerzos y buenas intenciones, podemos evitar que nuestro país se convierta en uno de los que sufren escasez de agua”, señaló.

Su mensaje no se limitó a la advertencia. También fue una invitación a la conciencia y al compromiso. La primera dama instó a la sociedad, sin distinción de edad, a adoptar una relación más respetuosa con el agua, basada en la responsabilidad y el cuidado de un recurso esencial para la vida. En esa línea, llamó a sumarse a una movilización nacional orientada a promover un uso más eficiente del agua.