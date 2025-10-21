El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, emprende este martes una gira de alto perfil por tres países del Golfo, una señal de la ambición de Ankara de profundizar su presencia económica y estratégica en la región en un momento de dinámicas regionales cambiantes.

La visita, que comienza en Kuwait, llevará al presidente Erdogan a Qatar y Omán los días 22 y 23 de octubre.

El director de Comunicaciones de la Presidencia, Burhanettin Duran, señaló en X que las visitas se centrarán en revisar las relaciones bilaterales y explorar formas de fortalecer aún más la cooperación.

Además de las discusiones sobre los acontecimientos regionales e internacionales, se espera que durante la visita presidencial se firmen varios acuerdos bilaterales, junto con la delegación de alto nivel que acompaña al mandatario.

En la primera etapa de su gira, Erdogan se reunirá con el emir de Kuwait en la capital, Ciudad de Kuwait.

La segunda parada será Qatar. En Doha, Erdogan mantendrá conversaciones con el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani.

El encuentro abordará una amplia gama de cuestiones, desde las relaciones bilaterales hasta temas regionales. El proceso de alto el fuego en Gaza y la reconstrucción de la región estarán entre los principales puntos de la agenda.

El jueves, Erdogan viajará a Omán, la parada final de su visita al Golfo. En Mascate, se reunirá con el sultán Haitham bin Tariq para conversaciones bilaterales. Junto con la cooperación económica, también se revisarán los desarrollos regionales.

Según funcionarios, la agenda incluirá el fortalecimiento de la cooperación en comercio, energía, defensa y tecnologías emergentes, además de abordar las principales preocupaciones de seguridad.

“Estas visitas no tratan solo de cooperación económica”, afirma el profesor Oktay Tanrısever, de la Universidad Técnica de Oriente Medio en Ankara, experto en relaciones internacionales.

“También buscan destacar el compromiso de Türkiye con la seguridad regional, especialmente después del ataque de Israel contra Doha y en medio de los esfuerzos para reconstruir Gaza y Siria”, dijo Tanrısever a TRT World.

Equilibrando seguridad y economía





La gira del presidente Erdogan se produce en un contexto de frágil alto el fuego en Gaza y de esfuerzos por reconstruir Siria tras la caída del régimen de Assad.

Los analistas sugieren que Türkiye busca posicionarse como garante de seguridad y socio en la reconstrucción.

La profesora asociada Suay Nilhan Acikalin, de la Universidad Haci Bayram Veli de Ankara, dijo a TRT World que la sostenibilidad del alto el fuego será un tema central en las conversaciones.

Al mismo tiempo, subrayó que las visitas al Golfo ofrecen “una plataforma para que Türkiye amplíe la cooperación en un amplio espectro, desde la energía hasta la inteligencia artificial”.