El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este sábado en Estambul al rey Abdalá II de Jordania, en el marco de una visita oficial que refuerza el acercamiento entre Ankara y Amán.

Tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Dolmabahçe, ambos líderes mantuvieron una reunión privada y, posteriormente, encabezaron un encuentro ampliado entre sus delegaciones, centrado en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

En las conversaciones participaron el ministro de Defensa, Yasar Guler; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia, Ibrahim Kalin; y el asesor presidencial Akif Cagatay Kilic, lo que evidenció la relevancia política y estratégica de la cita.

Más allá de los acuerdos económicos y políticos en vigor, la cultura y la historia compartidas entre ambas naciones fueron destacadas como una base sólida para ampliar la colaboración en ámbitos como el comercio, la inversión, la seguridad, la cultura y la educación.

En este sentido, los avances registrados en los últimos años, entre ellos la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio y del Acuerdo de Exención de Visados, han contribuido a consolidar los intercambios económicos, culturales y sociales entre Türkiye y Jordania.

Con una visión común sobre la necesidad de promover la paz y la estabilidad regional, ambos países expresaron su disposición a profundizar su asociación estratégica y a contribuir al bienestar de Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina en el marco de su cooperación regional.

Tras el encuentro, Erdogan fue condecorado con la Orden de Al-Hussein bin Ali, la más alta distinción del Reino de Jordania. Según la Corte Real Hachemita, el reconocimiento se otorgó por sus esfuerzos para fortalecer los profundos lazos históricos y las relaciones entre ambos países.

“En las reuniones de hoy con mi querido hermano, el rey Abdalá de Jordania, tomamos decisiones importantes que reforzarán la amistad entre nuestros dos países”, afirmó el presidente turco.

Por su parte, el monarca jordano destacó los esfuerzos de Türkiye para reducir las tensiones regionales y proteger la soberanía de los Estados, y reiteró su compromiso con un Oriente Medio más pacífico.