TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del Rey Abdalá II a Estambul
El presidente Erdogan recibió en Estambul al rey Abdalá II de Jordania para reforzar la cooperación bilateral, mientras Emine Erdogan y la reina Rania escenificaron el vínculo político y cultural entre ambos países.
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del Rey Abdalá II a Estambul
Erdogan y Abdalá II escenifican el acercamiento entre Türkiye y Jordania en Estambul / AA
hace 24 minutos

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este sábado en Estambul al rey Abdalá II de Jordania, en el marco de una visita oficial que refuerza el acercamiento entre Ankara y Amán.

Tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Dolmabahçe, ambos líderes mantuvieron una reunión privada y, posteriormente, encabezaron un encuentro ampliado entre sus delegaciones, centrado en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

En las conversaciones participaron el ministro de Defensa, Yasar Guler; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia, Ibrahim Kalin; y el asesor presidencial Akif Cagatay Kilic, lo que evidenció la relevancia política y estratégica de la cita.

Más allá de los acuerdos económicos y políticos en vigor, la cultura y la historia compartidas entre ambas naciones fueron destacadas como una base sólida para ampliar la colaboración en ámbitos como el comercio, la inversión, la seguridad, la cultura y la educación.

En este sentido, los avances registrados en los últimos años, entre ellos la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio y del Acuerdo de Exención de Visados, han contribuido a consolidar los intercambios económicos, culturales y sociales entre Türkiye y Jordania.

Con una visión común sobre la necesidad de promover la paz y la estabilidad regional, ambos países expresaron su disposición a profundizar su asociación estratégica y a contribuir al bienestar de Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina en el marco de su cooperación regional.

Tras el encuentro, Erdogan fue condecorado con la Orden de Al-Hussein bin Ali, la más alta distinción del Reino de Jordania. Según la Corte Real Hachemita, el reconocimiento se otorgó por sus esfuerzos para fortalecer los profundos lazos históricos y las relaciones entre ambos países.

“En las reuniones de hoy con mi querido hermano, el rey Abdalá de Jordania, tomamos decisiones importantes que reforzarán la amistad entre nuestros dos países”, afirmó el presidente turco.

Por su parte, el monarca jordano destacó los esfuerzos de Türkiye para reducir las tensiones regionales y proteger la soberanía de los Estados, y reiteró su compromiso con un Oriente Medio más pacífico.

RECOMENDADOS

Asimismo, subrayó que la distinción concedida a Erdogan simboliza la amistad y la hermandad entre Jordania y Türkiye, y calificó el encuentro de “altamente productivo”, al considerarlo un paso clave para reforzar la cooperación bilateral en sectores como el comercio, la industria, la educación, el transporte y la defensa.

Emine Erdogan y Rania de Jordania destacan amistad entre ambas naciones

Paralelamente a la agenda política, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió este sábado en Estambul con la reina Rania de Jordania, que acompaña al rey Abdalá II en su visita oficial.

“Me complació reunirme en Estambul con la reina Rania Al Abdullah de Jordania, a quien acogemos en nuestro país”, escribió Emine Erdogan en la plataforma turca NSosyal.

Durante el encuentro, ambas visitaron una exposición en el Palacio de Dolmabahce que presenta “obras finamente elaboradas nacidas del rico legado” de los Institutos de Maduración de Türkiye, una muestra del patrimonio cultural del país.

En este sentido, la primera dama expresó su deseo de que “este significativo encuentro fortalezca aún más la amistad entre nuestros países”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El presidente Erdogan cierra su visita en Arabia Saudí con importantes avances: 10 claves del viaje
Erdogan arranca su gira regional reuniéndose con Mohammed bin Salman en Arabia Saudí
El presidente de Türkiye, Erdogan, viaja a Arabia Saudí y Egipto para abordar asuntos regionales
Arranca OMNEX 2026, el evento empresarial entre Türkiye y Omán
Türkiye condena devastadores ataques de Israel contra Gaza y reiteradas violaciones al alto el fuego
“La voz de Türkiye”: TRT, el canal público del país, celebra 58 años de su primera transmisión en TV
Teherán está "listo" para un “acuerdo nuclear justo”, afirma ministro iraní durante visita a Türkiye
“Türkiye se opone a una acción militar contra Irán y respalda una solución pacífica”: ministro Fidan
Oriente Medio necesita su propio pacto de seguridad inclusivo, afirma ministro turco Hakan Fidan
Türkiye arresta a seis por presunto espionaje político y militar para Irán
Ministro Fidan pide evitar ataque de EE.UU. contra Irán y dice que Teherán está listo para negociar
Türkiye subraya que la estabilidad de Irán es clave para la seguridad regional
Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza
Cien años de la historia diplomática entre Türkiye y Chile: así se proyecta su relación a futuro
Por qué Türkiye es crucial para garantizar la seguridad en el mar Negro y en Europa
El ministro de Exteriores turco se reúne con delegación de Hamás para abordar el plan de paz en Gaza
Diputado turco Kurtulmus: “Toda presión internacional debe mantenerse ante el genocidio en Gaza"
La artista turca que ya transformó dos toneladas de basura en arte: "Intento utilizar casi todo”
“El grupo terrorista YPG no representa a los kurdos sirios”, advierte el ministro turco Hakan Fidan
¿Por qué es importante para Türkiye la recuperación de la tumba de Suleimán Shah por parte de Siria?