El 9 de junio, fuerzas israelíes interceptaron el Madleen, un barco civil con destino a Gaza, en aguas internacionales. La embarcación, parte de la Flotilla de la Libertad, transportaba ayuda médica y activistas pacíficos que protestaban contra el asedio de Israel sobre Gaza. Entre ellos se encontraba Greta Thunberg, quien transmitió en vivo el suceso y lo describió como un “secuestro”. La incautación del barco no solo violó normas marítimas, fue visto como un mensaje.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), atacar un barco civil en aguas internacionales equivale a piratería. Sin embargo, no hubo ninguna condena diplomática ni reacción internacional.

Aún así, la descripción del incidente trascendió mucho más allá del barco. Cada vez más, las expresiones de solidaridad con los palestinos, aunque no sean violentas, se consideran tanto controversiales como sino criminales. La protesta pacífica, la ayuda humanitaria e incluso la empatía pública hacia los palestinos ahora enfrentan represalias. Esta represión refleja una erosión más amplia de las normas internacionales.

No se trató simplemente de un ataque a un barco. Fue una agresión a la voz de la conciencia. En un mundo donde una misión humanitaria pacífica es recibida con fuerza militar, donde la resistencia al genocidio es castigada, ninguno de nosotros está a salvo. Y nadie puede conservar la cordura ante un horror tan normalizado.

Gaza: un espejo, no un espejismo

Desde el 7 de octubre de 2023, Gaza es el epicentro de una de las atrocidades más brutales y documentadas de la historia reciente. Los bombardeos israelíes han matado a más de 60.000 palestinos , la mayoría de ellos mujeres y niños. Infraestructura civil, hospitales, escuelas, todo ha sido reducido a escombros.

Pero esto no se trata solo de Gaza. Se trata de cómo el mundo responde —o deja de responder— al sufrimiento. Refleja cómo la conveniencia política y la moral selectiva prevalecen sobre los principios de justicia. El bloqueo, los bombardeos y ahora la censura contra quienes intentan ayudar evidencian un desorden global más profundo.

Gaza no es una excepción. Es un espejo que exhibe la hipocresía de la comunidad internacional.

Los gobiernos de Occidente que reaccionan con rapidez ante Ucrania permanecen en silencio ante las vidas palestinas. Este doble estándar fragmenta el orden moral global, creando jerarquías sobre qué sufrimiento importa.

El discurso global sobre el sufrimiento palestino está inusualmente restringido. La compasión pública hacia los palestinos suele interpretarse como sospechosa o subversiva. Los casos ya son cotidianos: una estudiante expresa su angustia por los bombardeos en Gaza y pierde la visa. Periodistas, académicos o activistas que alzan la voz enfrentan ostracismo o represalias legales.

Desde los tripulantes del Madleen hasta la académica turca Rumeysa Ozturk, recientemente “secuestrada” en la calle por autoridades estatales tras criticar la complicidad estadounidense en crímenes israelíes, los gobiernos están tratando la claridad moral como una amenaza política. Ninguna de estas personas fue acusada de violencia o incitación. Su “error” fue expresar un tipo incorrecto de solidaridad.

No se trata solo de un fracaso legal. Es una herida psicológica en la conciencia colectiva. Cuando decir la verdad resulta peligroso y el silencio se convierte en la opción más segura, la justicia deja de ser un principio global y se vuelve una puesta en escena reservada para unos pocos.

Y lo que revela ese espejo para todos nosotros es aterrador.

La carga de observar estos eventos es profunda. Ser testigo de un sufrimiento masivo y al mismo tiempo ser instado a guardar silencio genera una disonancia peligrosa. En este contexto, la claridad moral no se valora, se castiga. Cancelaciones de visas, suspensiones laborales, censura pública, son reacciones comunes a la disidencia.

No sólo presenciamos crímenes de guerra, vivimos un colapso en los conceptos que nos definen como humanos. El genocidio en Gaza además de destruir vidas, también hiere nuestra mente colectiva. Desestabiliza la fe en la verdad, la justicia y la empatía. Y en un mundo donde la injusticia se responde con silencio o represión, incluso la cordura está en riesgo.

La conciencia global ha creado una jerarquía peligrosa que decide qué vidas importan, qué pérdidas merecen ser “lloradas” y qué voces merecen ser escuchadas.

Esto, más allá de los límites de la libertad de expresión, se trata de quién puede llorar, de quién pertenece y de quién debe probar constantemente su derecho a ser escuchado. Judith Butler, filósofa estadounidense, una vez se preguntó : ¿Qué vidas merecen ser “lloradas”?

Gaza nos obliga a preguntarnos: ¿Qué duelo se nos permite expresar públicamente?

Parálisis emocional en tiempos de horror

Solemos pensar en la violencia como algo físico: bombas, balas, fronteras. Pero hay otra violencia en juego: la psicológica. La violencia del silencio, ver lo indecible y que nos digan que “es complicado”. La violencia de hablar y ser humillado, aislado o castigado.

En una época donde la propia verdad es politizada, muchos experimentamos disonancia cognitiva, impotencia e incluso parálisis emocional.