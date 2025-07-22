El Salvador y Türkiye profundizan su relación bilateral, consolidando una alianza que se extiende más allá de la diplomacia hacia áreas clave como la seguridad, la economía y la cooperación tecnológica. Así lo expresó la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, durante una conferencia de prensa conjunta en Ankara con el ministro turco, Hakan Fidan.

Hill destacó la fortaleza de Türkiye como nación y su compromiso con la paz mundial a través de la diplomacia. “Me siento como en casa en Türkiye por la calidez de su pueblo”, afirmó. “Türkiye es realmente una nación muy fuerte. Ustedes luchan por su libertad y valores, pero también por la paz mundial a través de la diplomacia”.

La ministra subrayó que Türkiye prefiere “los métodos de negociación para garantizar la paz mundial” y que El Salvador comparte ese mismo valor.

Sobre su país, Hill señaló que está en un proceso de transformación. “Aunque observamos el pasado para evitar que la historia se repita, no vamos hacia atrás”. Recordó que El Salvador “ocupaba el primer lugar en la lista de países con mayores índices de violencia antes de que el presidente Nayib Bukele asumiera el poder en 2019, y a partir de entonces la situación comenzó a cambiar”.

“La seguridad es el elemento más fundamental para nuestro país y es vital para avanzar en paz y desarrollo”, afirmó, destacando que Bukele “ha transformado por completo a El Salvador durante su mandato”.