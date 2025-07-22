TÜRKİYE
3 min de lectura
Ministros de El Salvador y Türkiye refuerzan vínculos bilaterales en encuentro en Ankara
El Salvador y Türkiye profundizan su relación en Ankara, consolidando una alianza en diplomacia, seguridad, economía y tecnología para impulsar paz y desarrollo mutuo.
Ministros de El Salvador y Türkiye refuerzan vínculos bilaterales en encuentro en Ankara
“Me siento como en casa en Türkiye por la calidez de su pueblo”, afirmó Hill. / AA
22 de julio de 2025

El Salvador y Türkiye profundizan su relación bilateral, consolidando una alianza que se extiende más allá de la diplomacia hacia áreas clave como la seguridad, la economía y la cooperación tecnológica. Así lo expresó la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, durante una conferencia de prensa conjunta en Ankara con el ministro turco, Hakan Fidan.

Hill destacó la fortaleza de Türkiye como nación y su compromiso con la paz mundial a través de la diplomacia. “Me siento como en casa en Türkiye por la calidez de su pueblo”, afirmó. “Türkiye es realmente una nación muy fuerte. Ustedes luchan por su libertad y valores, pero también por la paz mundial a través de la diplomacia”.

La ministra subrayó que Türkiye prefiere “los métodos de negociación para garantizar la paz mundial” y que El Salvador comparte ese mismo valor.

Sobre su país, Hill señaló que está en un proceso de transformación. “Aunque observamos el pasado para evitar que la historia se repita, no vamos hacia atrás”. Recordó que El Salvador “ocupaba el primer lugar en la lista de países con mayores índices de violencia antes de que el presidente Nayib Bukele asumiera el poder en 2019, y a partir de entonces la situación comenzó a cambiar”.

“La seguridad es el elemento más fundamental para nuestro país y es vital para avanzar en paz y desarrollo”, afirmó, destacando que Bukele “ha transformado por completo a El Salvador durante su mandato”.

RelacionadoTRT Global - Ministros de Exteriores de Türkiye e Irán dialogan por próximas conversaciones nucleares en Estambul
RECOMENDADOS

"Nos acercamos a Türkiye como un aliado, un amigo y un socio"

Hill enfatizó que en el hemisferio occidental, El Salvador es considerado “el país más seguro” y que ha crecido gracias al turismo. “Sin embargo, seguimos necesitando apoyo. En ese sentido, nos acercamos a Türkiye como un aliado, un amigo y un socio. Trabajamos con ustedes en diplomacia, educación, industria de defensa, tecnología e inteligencia, siempre sobre la base del respeto mutuo”.

La ministra añadió: “Estamos plenamente comprometidos a fortalecer nuestra amistad, relaciones, inversiones, comercio y asociación comercial”.

Entre los avances recientes mencionó que en 2024 se realizó en El Salvador “la mayor inversión”, con 1,6 mil millones de dólares para un proyecto de modernización y operación portuaria llevado adelante por empresas turcas.

Finalmente, Hill resaltó la solidaridad de Türkiye con El Salvador y viceversa. Recordó que “El Salvador brindó apoyo a Türkiye tras los terremotos del 6 de febrero de 2023”, lo que “representa los sentimientos de empatía, amistad y hermandad de nuestra nación”.




FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan