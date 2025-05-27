Desde la década de 1990, Afganistán se ha convertido en un actor crucial de la economía mundial de las drogas, experimentando a partir de 2001 un aumento especialmente significativo de la producción de opio. En 2020, este país fue el principal proveedor a nivel global, suministrando aproximadamente el 85% del opio .

Ahora bien, este panorama empezó a cambiar con el regreso de los talibanes al poder en 2021. Poco después de asumir el control, la administración talibán promulgó un decreto en el que prohibió el cultivo de la amapola y anunció la implementación de diversas medidas punitivas contra quienes violaran el veto.

Aunque esta decisión replica el modelo de políticas similares instauradas durante el gobierno inicial de los talibanes, entre 1996 y 2001, se ha promulgado en un contexto local y global marcadamente distinto. En consecuencia, las cuestiones respecto al grado en el que se ha aplicado la prohibición de los talibanes sobre la amapola, así como sus consecuencias nacionales y regionales, siguen ocupando un lugar destacado en los debates políticos contemporáneos y en las observaciones sobre el terreno.

¿Qué ha ocurrido en el proceso histórico?





Cuando los talibanes tomaron Kabul en 1996, Afganistán ya había alcanzado un umbral crítico en la producción mundial de opio. El colapso económico, la desintegración de la autoridad estatal y el aumento de los precios del opio crearon un terreno fértil para el cultivo generalizado de la amapola. Durante este periodo, los talibanes se beneficiaron indirectamente de la economía de la droga a través de los impuestos recaudados sobre la producción agrícola.

Sin embargo, en 1999, con la prohibición de la amapola declaradada por el mulá Mohammed Omar, la política cambió significativamente. Se crearon comisiones especiales, se impusieron sanciones estrictas y, para 2001, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el cultivo de amapola había disminuido aproximadamente un 91% en el país.

Tras la transición de los talibanes a la insurgencia armada en la década del 2000, la relación del grupo con la economía de la droga se reestructuró. De manera creciente, los ingresos se derivaban no directamente de la producción, sino del transporte, la provisión de seguridad, los impuestos y los permisos de contrabando.

De hecho, en 2018, los talibanes habrían obtenido alrededor del 20% de sus ganancias del mercado de estupefacientes del país . Esta base financiera permitió al grupo mejorar su capacidad militar y consolidar su influencia sobre el terreno. Al mismo tiempo, socavó el apoyo popular al gobierno central, desestabilizando aún más el aparato de seguridad.

Durante el segundo periodo de gobierno talibán, el líder Mullah Hibatullah Akhundzada promulgó un decreto el 14 de abril de 2022, que prohibió oficialmente el cultivo de amapola y la producción de opio en Afganistán . Se anunció públicamente que los infractores de la medida se enfrentarían a la confiscación de sus cultivos y a penas graves. Sin embargo, el impacto previsto de la prohibición no se observó en el primer año. Al contrario, los datos de la UNODC indicaron que las zonas de cultivo de amapola aumentaron un 28% en 2022 .

Esta situación cambió significativamente a partir de principios de 2023. Según los datos de agencia de drogas de la ONU, la superficie de cultivo de amapola, que era de 233.000 hectáreas en 2022, se redujo drásticamente a 10.800 hectáreas en 2023. Durante el mismo periodo, la producción de opio disminuyó de 6.200 a 333 toneladas, lo que representa un descenso del 95% .

Fuentes independientes que realizan análisis de campo basados en imágenes por satélite, como AlcisGeo, han corroborado estos resultados. Por ejemplo, el cultivo de amapola en la provincia de Helmand descendió de 129.640 hectáreas en 2022 a tan sólo 740 hectáreas en 2023 . Sin embargo, en 2024, la producción de opio en Afganistán aumentó un 30% en comparación al año anterior, alcanzando las 433 toneladas. A pesar de este aumento, la cifra sigue siendo un 93% inferior a los niveles de 2022 .

Estos datos indican que la administración talibán ha logrado un notable éxito a corto plazo en la implementación de la prohibición a la amapola. Sin embargo, la sostenibilidad de este éxito depende de una transformación de la estructura socioeconómica existente.

El cultivo de amapola en la economía rural afgana no es simplemente una actividad ilegal, sino que se percibe como una forma indispensable de agricultura de subsistencia. Especialmente en provincias como Helmand, Nangarhar y Kandahar, cultivar amapola se ha convertido en casi la única fuente de sustento para muchos agricultores debido a los déficits de infraestructuras que existen desde hace tiempo, el limitado apoyo estatal y el restringido acceso a los mercados. Por lo tanto, para que la prohibición de la amapola siga siendo eficaz a mediano y largo plazo, es imprescindible llevar a cabo reformas agrícolas, integrar el mercado y desarrollar fuentes de ingresos alternativas.