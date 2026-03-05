El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abordó el jueves la necesidad de aumentar la cooperación en defensa entre los aliados de la OTAN en medio de conflictos regionales y globales, durante una llamada con su homólogo francés Emmanuel Macron, según informó la Dirección de Comunicaciones en un comunicado.

Los dos líderes conversaron sobre las relaciones bilaterales, así como sobre los conflictos en la región y cuestiones regionales y globales.

Erdogan dijo a Macron que los conflictos en la región y en el mundo “exigen una mayor cooperación en defensa entre los aliados de la OTAN”.

Subrayó que “es importante acelerar los pasos conjuntos en la industria de defensa que han estado retrasados durante mucho tiempo”.