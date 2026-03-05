TÜRKİYE
1 min de lectura
Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron
El presidente de Türkiye abordó con su homólogo francés, Emmanuel Macron, las relaciones bilaterales, los conflictos en la región y asuntos globales.
Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron
El presidente turco señaló la necesidad de fortalecer los vínculos de defensa en la OTAN con su homólogo francés. / Reuters
5 de marzo de 2026

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abordó el jueves la necesidad de aumentar la cooperación en defensa entre los aliados de la OTAN en medio de conflictos regionales y globales, durante una llamada con su homólogo francés Emmanuel Macron, según informó la Dirección de Comunicaciones en un comunicado.

Los dos líderes conversaron sobre las relaciones bilaterales, así como sobre los conflictos en la región y cuestiones regionales y globales.

Erdogan dijo a Macron que los conflictos en la región y en el mundo “exigen una mayor cooperación en defensa entre los aliados de la OTAN”.

Subrayó que “es importante acelerar los pasos conjuntos en la industria de defensa que han estado retrasados durante mucho tiempo”.

RECOMENDADOS

Erdogan agregó que prolongar el conflicto en Irán sería “una fuente de inestabilidad tanto para la región como para el mundo” y que Türkiye está realizando “esfuerzos intensivos para fortalecer la base diplomática y volver a las negociaciones”.

Además, indicó que Ankara sigue de cerca los desarrollos en Irán y que se encuentra “entristecida por las muertes de civiles y preocupada por su aumento”.

RelacionadoTRT Español - Presidente Erdogan critica ataque con drones a Azerbaiyán en llamada con su homólogo Aliyev
FUENTE:TRT World
Explora
El despliegue de EE.UU. en Oriente Medio es el mayor en décadas, pero enfrenta pérdidas millonarias
EE.UU. ordena escoltar petroleros en estrecho de Ormuz, mientras Irán dice que controla toda la vía
Buscar un “cambio de régimen” en Irán desatará “escenarios muy peligrosos”, alerta ministro Fidan
Erdogan denuncia el colapso del orden mundial basado en reglas
Trump amenaza con suspender comercio con España por negarle uso de bases militares para atacar Irán
Irán descarta conversaciones con EE.UU. tras los ataques conjuntos, promete centrarse en la defensa
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
Irán contraataca a Israel y a sitios vinculados a EE.UU. en todo Oriente Medio en plena escalada
Ministro turco Fidan mantiene intensos diálogos en medio de la ofensiva de EE.UU.-Israel contra Irán
“¿Por qué es nuestra culpa?”: Israel cierra cruces y agrava crisis en Gaza tras los ataques a Irán
Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de Israel y EE.UU.: así escala el conflicto
La Tercera Guerra Mundial estallará si EE.UU. sigue rumbo “demente” de “cambiar regímenes”: Medvedev
Trump promete más fuego contra Irán e insinúa que responderá al ataque de embajada de EE.UU. en Riad
Türkiye e Irán suspenden cruces fronterizos de un día ante el aumento de las tensiones regionales
Presidente de Türkiye, Erdogan, denuncia el sufrimiento de civiles en Irán y pide un alto al fuego