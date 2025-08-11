TÜRKİYE
2 min de lectura
Sismo de magnitud 6,1 sacude el oeste de Türkiye, sin víctimas reportadas
Un sismo de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Balikesir, en el oeste de Türkiye, este domingo. Según el ministro del Interior, hasta ahora no se registran víctimas, aunque varios edificios se derrumbaron.
De acuerdo con AFAD, el sismo se registró a las 7:53 p.m., hora local, seguido de varias réplicas de magnitudes entre 3,5 y 4,6. / AA
11 de agosto de 2025

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la localidad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Türkiye, este domingo informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). 

El sismo, que se sintió en varias ciudades en el oeste del país –incluidas Estambul y la turística Esmirna–, no dejó víctimas mortales, según los primeros reportes oficiales. 

Sin embargo, en Sindirgi, epicentro del terremoto, alrededor de 10 edificios se derrumbaron, entre ellos una construcción de tres pisos en el centro de la ciudad, anunció el alcalde Serkan Sak a medios locales.

“Seis personas vivían en este edificio de tres plantas vivían. Cuatro fueron rescatadas de entre los escombros”, declaró, agregando que continúan las labores para rescatar a las otras dos.

El alcalde también informó que “edificios y mezquitas quedaron destruidos, pero no tenemos reportes de pérdidas humanas”

De acuerdo con AFAD, el sismo se registró a las 7:53 p.m., hora local, seguido de varias réplicas de magnitudes entre 3,5 y 4,6.

Türkiye, cuyo territorio está atravesado por varias fallas geológicas, ha sufrido terremotos devastadores. En febrero de 2023, dos fuertes sismos en el suroeste del país dejaron al menos 53.000 muertos, y destruyeron gran parte de Antakya, lugar de la antigua ciudad de Antioquía. 

Más recientemente, a principios de julio, un terremoto de magnitud 5,8 en la misma región provocó la muerte de una persona y dejó 69 heridos.


FUENTE:TRT Español y agencias
