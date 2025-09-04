TÜRKİYE
Encuentran a científico turco desaparecido hace días en centro de detención para migrantes en EE.UU.
La familia de Furkan Dolek, científico de Türkiye que llevaba más de una semana desaparecido, agradeció a las autoridades diplomáticas de este país por localizarlo en Buffalo, Nueva York. Dolek fue detenido cuando realizaba una protesta.
La hermana de Dolek, expresó su agradecimiento por el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye y del Consulado General en Nueva York. / User Upload
4 de septiembre de 2025

El científico turco Furkan Dolek, desaparecido hace más de una semana, fue localizado en el Centro Federal de Detención de Buffalo, en Nueva York, confirmaron funcionarios diplomáticos de Türkiye.

La hermana de Dolek, Esra Dolek Coskun, expresó su agradecimiento por el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye y del Consulado General en Nueva York, que ayudaron a ubicar al científico, informó la agencia de noticias Anadolu este jueves.

Coskun detalló que su hermano fue trasladado al centro de detención, pero que aún no se le ha asignado una fecha de audiencia. “Pude hablar con él por teléfono. Sonaba bien”, señaló Coskun, añadiendo que la prioridad de la familia es asegurar su pronto regreso a Türkiye.

Según explicó, el consulado sigue de cerca los desarrollos del caso y mantiene informada a la familia.

“Explotación laboral y falta de ética en instituciones de investigación”

Dolek, cuya visa de EE.UU. habría sido revocada, fue detenido cuando caminaba hacia Canadá como manera de protesta.

En su última publicación en LinkedIn, el pasado 27 de agosto, escribió: “He caminado todo el trayecto desde Massena, y ahora estoy en Akwesasne… Estoy agotado, me arden las piernas y tengo ampollas en los pies… pero agradezco haber llegado hasta aquí”.

El científico había utilizado anteriormente LinkedIn para denunciar explotación laboral y falta de ética en instituciones de investigación, señalando que los investigadores vulnerables quedaban desprotegidos mientras que los denunciantes sufrían represalias.

También afirmó que fue despedido y sufrió retaliaciones después de presentar quejas oficiales.


FUENTE:TRT Español y agencias
