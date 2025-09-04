El científico turco Furkan Dolek, desaparecido hace más de una semana, fue localizado en el Centro Federal de Detención de Buffalo, en Nueva York, confirmaron funcionarios diplomáticos de Türkiye.

La hermana de Dolek, Esra Dolek Coskun, expresó su agradecimiento por el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye y del Consulado General en Nueva York, que ayudaron a ubicar al científico, informó la agencia de noticias Anadolu este jueves.

Coskun detalló que su hermano fue trasladado al centro de detención, pero que aún no se le ha asignado una fecha de audiencia. “Pude hablar con él por teléfono. Sonaba bien”, señaló Coskun, añadiendo que la prioridad de la familia es asegurar su pronto regreso a Türkiye.

Según explicó, el consulado sigue de cerca los desarrollos del caso y mantiene informada a la familia.

Relacionado TRT Global - Ministro Fidan aborda reconocimiento de Palestina y ayuda a Gaza con homólogos de Oriente Medio