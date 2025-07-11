En Estados Unidos, la política migratoria está adoptando un tono cada vez más agresivo, con redadas en espacios públicos, restricciones al acceso a servicios básicos y una retórica oficial que intensifica el miedo en comunidades enteras. En medio de este endurecimiento, un nuevo incidente en California ha puesto rostro humano a esa ofensiva: trabajadores de una clínica quirúrgica impidieron físicamente que agentes federales arrestaran a un migrante hondureño dentro de sus instalaciones, un acto de resistencia que ha reavivado la polémica en torno a los límites del poder de ICE y la criminalización de la migración.

El incidente ocurrió en el Ontario Advanced Surgery Center, a unos 55 kilómetros al este de Los Ángeles. Un hombre de 30 años, originario de Honduras, ingresó al centro médico buscando refugio mientras agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaban arrestarlo. En un video ampliamente compartido en redes sociales, varios trabajadores de la salud —aún con sus batas médicas puestas— confrontan físicamente a los agentes. Uno de ellos bloquea con el cuerpo a un oficial con chaleco antibalas, mientras el migrante, visiblemente angustiado, intenta mantenerse a salvo.

“Quítale las manos de encima. Ni siquiera tienes una orden judicial”, se escucha decir con firmeza a uno de los empleados. “Déjalo ir. Tienen que salir de aquí”.

Horas después, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó la operación, alegando que los agentes intentaban detener a dos personas en situación migratoria irregular. Según la agencia, el hondureño corrió hacia el interior de la clínica para evitar ser arrestado, y acusaron al personal médico de obstrucción y de agredir a los oficiales durante el operativo.

Hasta el momento, la clínica no ha emitido ninguna declaración pública, y se desconoce el paradero del migrante detenido.

Javier Hernández, director ejecutivo de la Inland Coalition for Immigrant Justice, aseguró que el hombre arrestado trabajaba para pagar el tratamiento de diálisis de su madre en Honduras. También cuestionó la versión oficial de ICE de que se trataba de una operación dirigida, señalando que los agentes interrogaron a otros dos trabajadores hasta confirmar que uno era ciudadano estadounidense y el otro residente permanente.

Hernández defendió la actuación del personal médico. “Cada vez hay más videos como este”, afirmó. “Se está volviendo más difícil... porque las tácticas están siendo más violentas”. También calificó de “valientes” a los empleados por exigir una orden judicial y por intervenir en defensa del paciente.

Nueva ofensiva contra migrantes en espacios públicos

El incidente en Ontario no es aislado. Forma parte de un giro más agresivo en los métodos de detención de ICE, que ha comenzado a realizar arrestos en espacios tradicionalmente considerados seguros, como tribunales, hogares, lugares de trabajo e incluso propiedades religiosas.

Recientemente, tras varias detenciones en terrenos de parroquias, el obispo de San Bernardino emitió una dispensa para que los feligreses pudieran ausentarse de misa por temor a redadas. Esta misma semana, oficiales de ICE fueron grabados deteniendo a una persona frente a un tribunal migratorio en San Francisco, mientras manifestantes intentaban impedir la acción subiéndose al capó de un vehículo oficial. El automóvil se retiró bruscamente tras desprenderse del último manifestante.

Excluidos de servicios públicos

Al mismo tiempo, el gobierno federal ha avanzado en un paquete de medidas que restringen aún más el acceso de los inmigrantes a servicios esenciales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció una ampliación significativa de su definición de “beneficios públicos federales”, sumando 13 nuevas categorías y elevando el total a 44.