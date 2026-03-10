En medio de la subida global de precios por la guerra que se ha desatado en Oriente Medio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una medida para evitar una mayor subida en el mercado del petróleo, que alcanzó niveles importantes este lunes. Durante una rueda de prensa aseguró que Washington levantará temporalmente algunas sanciones “hacia ciertos países”, sin precisar de cuáles hablaba específicamente. Y en esta ambigüedad, algunos rumores se alimentaron de la llamada previa que Trump sostuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a pesar de que las declaraciones oficiales sobre la conversación se centraron en el conflicto de EE.UU. e Israel contra Teherán.

En conversación con la prensa, Trump anunció que la Casa Blanca suspenderá temporalmente algunas sanciones para aliviar la presión en los mercados petroleros mundiales. “Vamos a retirarlas hasta que se estabilice” el estrecho de Ormuz, dijo el mandatario, en referencia a la vía clave por la que pasa alrededor del 20% del petróleo que se comercia mundialmente.

El tránsito por esta vía estratégica ha quedado fuertemente reducido tras el conflicto que estalló el pasado 28 de febrero, luego de que EE.UU . e Israel atacaran conjuntamente a Irán y este respondiera con ataques de represalia a activos estadounidenses en países del Golfo.

Y tratando de calmar las preocupaciones por el suministro de petróleo dijo que los precios del crudo “no subieron con la rapidez que inicialmente temía”.

Aunque el nombre de Rusia no fue mencionado directamente por Trump, la figura del país ha empezado a aparecer como posible beneficiario. No hay que pasar por alto, que la semana pasada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una exención temporal de un mes para que India pueda comprar petróleo ruso que actualmente está varado en el mar.

“Para que el petróleo siga fluyendo al mercado global, el Departamento del Tesoro está emitiendo una exención temporal de 30 días para que las refinerías indias puedan comprar crudo ruso. Esta medida, deliberadamente a corto plazo, no aportará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza las transacciones con petróleo ya varado en el mar”, escribió en su cuenta de X el secretario del Tesoro , Scott Bessent sobre la medida.

Y añadió que “India es un socio esencial de EE.UU., y anticipamos plenamente que Nueva Delhi incrementará sus compras de petróleo estadounidense”.

Además, la agencia de noticias Reuters reportó la semana pasada que Moscú estaba lista para desviar crudo hacia India, con aproximadamente 9,5 millones de barriles de petróleo ruso en buques cercanos a aguas de ese país, que podrían llegar en cuestión de semanas, según una fuente de la industria.

Además, Reuters señaló que, de acuerdo a la fuente, Moscú estaría dispuesta a vender gas natural licuado a India tras la suspensión de producción por parte de Qatar.

Diálogo entre Trump y Putin

De regreso a la llamada entre los presidentes de Trump y Putin, esta fue la primera comunicación directa sostuvieron desde diciembre, según el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov.