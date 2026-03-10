ORIENTE MEDIO
5 min de lectura
Trump levantará algunas sanciones por subida de petróleo y el nombre de Rusia empieza a sonar
El presidente de EE.UU., Trump, dijo que levantará algunas sanciones ante el aumento del precio del petróleo por el conflicto en Oriente Medio. Y, aunque no hay confirmación de que Rusia esté en la lista, tuvo una llamada con su homólogo Putin.
Trump levantará algunas sanciones por subida de petróleo y el nombre de Rusia empieza a sonar
Trump levantará algunas sanciones por subida de petróleo y el nombre de Rusia empieza a sonar / AP
hace 2 horas

En medio de la subida global de precios por la guerra que se ha desatado en Oriente Medio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una medida para evitar una mayor subida en el mercado del petróleo, que alcanzó niveles importantes este lunes. Durante una rueda de prensa aseguró que Washington levantará temporalmente algunas sanciones “hacia ciertos países”, sin precisar de cuáles hablaba específicamente. Y en esta ambigüedad, algunos rumores se alimentaron de la llamada previa que Trump sostuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a pesar de que las declaraciones oficiales sobre la conversación se centraron en el conflicto de EE.UU. e Israel contra Teherán. 

En conversación con la prensa, Trump anunció que la Casa Blanca suspenderá temporalmente algunas sanciones para aliviar la presión en los mercados petroleros mundiales. “Vamos a retirarlas hasta que se estabilice” el estrecho de Ormuz, dijo el mandatario, en referencia a la vía clave por la que pasa alrededor del 20% del petróleo que se comercia mundialmente.

El tránsito por esta vía estratégica ha quedado fuertemente reducido tras el conflicto que estalló el pasado 28 de febrero, luego de que EE.UU. e Israel atacaran conjuntamente a Irán y este respondiera con ataques de represalia a activos estadounidenses en países del Golfo.

Y tratando de calmar las preocupaciones por el suministro de petróleo dijo que los precios del crudo “no subieron con la rapidez que inicialmente temía”.

Aunque el nombre de Rusia no fue mencionado directamente por Trump, la figura del país ha empezado a aparecer como posible beneficiario. No hay que pasar por alto, que la semana pasada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una exención temporal de un mes para que India pueda comprar petróleo ruso que actualmente está varado en el mar.

“Para que el petróleo siga fluyendo al mercado global, el Departamento del Tesoro está emitiendo una exención temporal de 30 días para que las refinerías indias puedan comprar crudo ruso. Esta medida, deliberadamente a corto plazo, no aportará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza las transacciones con petróleo ya varado en el mar”, escribió en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent sobre la medida. 

Y añadió que “India es un socio esencial de EE.UU., y anticipamos plenamente que Nueva Delhi incrementará sus compras de petróleo estadounidense”. 

Además, la agencia de noticias Reuters reportó la semana pasada que Moscú estaba lista para desviar crudo hacia India, con aproximadamente 9,5 millones de barriles de petróleo ruso en buques cercanos a aguas de ese país, que podrían llegar en cuestión de semanas, según una fuente de la industria. 

Además, Reuters señaló que, de acuerdo a la fuente, Moscú estaría dispuesta a vender gas natural licuado a India tras la suspensión de producción por parte de Qatar.

RelacionadoTRT Español - ¿Por qué la paz entre Rusia y Ucrania sigue tan difícil de alcanzar tras cuatro años de guerra?

Diálogo entre Trump y Putin

De regreso a la llamada entre los presidentes de Trump y Putin, esta fue la primera comunicación directa sostuvieron desde diciembre, según el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov. 

RECOMENDADOS

Durante aproximadamente una hora, abordaron la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la situación en Ucrania. Ushakov explicó que “el énfasis se ubicó en la situación en torno al conflicto con Irán y las negociaciones bilaterales sobre la solución de la cuestión ucraniana”.

Putin hizo un llamado a una “rápida solución política y diplomática” en el conflicto con Irán, país aliado de Rusia, y ofreció a Trump un panorama detallado de la situación en la línea de contacto en Ucrania, donde las tropas rusas avanzan con éxito. Valoró positivamente los esfuerzos de mediación de Trump, aunque aún no se ha logrado un alto el fuego, pese a las múltiples conversaciones entre funcionarios rusos, estadounidenses y ucranianos.

En paralelo, el Kremlin informó este martes que Putin ha propuesto diferentes opciones para mediar en el conflicto con Irán, y que estas propuestas “siguen sobre la mesa”, según el portavoz Dmitri Peskov. 

“Rusia está dispuesta a ayudar en la medida de sus posibilidades, pero esto requiere múltiples entendimientos y acuerdos, por lo que tendremos que ser pacientes”, añadió.

Sin embargo, el posible levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo ruso “no se trató en detalle” aseguró el portavoz. Según Peskov, “las acciones tomadas por EE.UU., es decir, las restricciones sobre el petróleo, están relacionadas con los intentos de estabilizar los mercados energéticos globales, en el contexto de la situación en el Golfo Pérsico”.

RelacionadoTRT Español - ¿Fue por el precio del petróleo? Trump insinúa fin de guerra con Irán, pero evalúa acción terrestre

Rusia denuncia la guerra contra Irán y pide el fin de los ataques

En paralelo, Rusia ha denunciado la guerra contra Irán y ha pedido el fin de todos los ataques, extendiendo ese llamado también a los Estados del Golfo y subrayando la necesidad de retomar la vía diplomática para garantizar la seguridad regional. 

El pasado domingo 8 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos intercambiaron opiniones sobre la escalada bélica y coincidieron en que era urgente detener las hostilidades que afectan tanto a Irán como a sus vecinos.

Según un comunicado del ministerio ruso tras la conversación telefónica de Lavrov con el jeque Abdullah bin Zayed: “La atención se centró en la necesidad de detener los ataques que provocan víctimas entre la población civil y causan daños a la infraestructura civil tanto en los países árabes del Golfo como en Irán”. 

Asimismo, ambos diplomáticos enfatizaron la importancia de reanudar los esfuerzos políticos y diplomáticos para alcanzar acuerdos que garanticen una seguridad sostenible y a largo plazo en la región.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Nueva era en el comercio: los productos turcos podrían obtener la etiqueta “Hecho en la UE”
Gaza enfrenta una escasez crítica de suministros médicos pese a la reapertura de la frontera: OMS
La ONU declara una “gran emergencia humanitaria” por la expansión del conflicto en Oriente Medio
Türkiye prolonga suspensión de vuelos a varios países de Oriente Medio por el conflicto regional
Trump descarta operación terrestre en Irán como “pérdida de tiempo”, mientras ataques no dan tregua
Israel intensifica ataques en Líbano, entre amenazas de ministro sobre convertir Beirut en Jan Yunis
Erdogan advierte que las tensiones en Oriente Medio han alcanzado un “nivel aterrador”
Irán está preparado para enfrentar una invasión terrestre de EE.UU.: ministro de Exteriores
Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron
Países del Golfo enfrentan desafío de seguridad alimentaria mientras se interrumpe tráfico en Ormuz
Presidente Erdogan critica ataque con drones a Azerbaiyán en llamada con su homólogo Aliyev
Los niños no deben ser “daños colaterales” de una guerra de Oriente Medio: ONU
Türkiye reitera “su derecho a responder a actos hostiles” para protegerse ante escalada regional
Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
Irán parece haber golpeado más a los Estados del Golfo que a Israel