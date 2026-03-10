En medio de la subida global de precios por la guerra que se ha desatado en Oriente Medio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una medida para evitar una mayor subida en el mercado del petróleo, que alcanzó niveles importantes este lunes. Durante una rueda de prensa aseguró que Washington levantará temporalmente algunas sanciones “hacia ciertos países”, sin precisar de cuáles hablaba específicamente. Y en esta ambigüedad, algunos rumores se alimentaron de la llamada previa que Trump sostuvo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a pesar de que las declaraciones oficiales sobre la conversación se centraron en el conflicto de EE.UU. e Israel contra Teherán.
En conversación con la prensa, Trump anunció que la Casa Blanca suspenderá temporalmente algunas sanciones para aliviar la presión en los mercados petroleros mundiales. “Vamos a retirarlas hasta que se estabilice” el estrecho de Ormuz, dijo el mandatario, en referencia a la vía clave por la que pasa alrededor del 20% del petróleo que se comercia mundialmente.
El tránsito por esta vía estratégica ha quedado fuertemente reducido tras el conflicto que estalló el pasado 28 de febrero, luego de que EE.UU. e Israel atacaran conjuntamente a Irán y este respondiera con ataques de represalia a activos estadounidenses en países del Golfo.
Y tratando de calmar las preocupaciones por el suministro de petróleo dijo que los precios del crudo “no subieron con la rapidez que inicialmente temía”.
Aunque el nombre de Rusia no fue mencionado directamente por Trump, la figura del país ha empezado a aparecer como posible beneficiario. No hay que pasar por alto, que la semana pasada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una exención temporal de un mes para que India pueda comprar petróleo ruso que actualmente está varado en el mar.
“Para que el petróleo siga fluyendo al mercado global, el Departamento del Tesoro está emitiendo una exención temporal de 30 días para que las refinerías indias puedan comprar crudo ruso. Esta medida, deliberadamente a corto plazo, no aportará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza las transacciones con petróleo ya varado en el mar”, escribió en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent sobre la medida.
Y añadió que “India es un socio esencial de EE.UU., y anticipamos plenamente que Nueva Delhi incrementará sus compras de petróleo estadounidense”.
Además, la agencia de noticias Reuters reportó la semana pasada que Moscú estaba lista para desviar crudo hacia India, con aproximadamente 9,5 millones de barriles de petróleo ruso en buques cercanos a aguas de ese país, que podrían llegar en cuestión de semanas, según una fuente de la industria.
Además, Reuters señaló que, de acuerdo a la fuente, Moscú estaría dispuesta a vender gas natural licuado a India tras la suspensión de producción por parte de Qatar.
Diálogo entre Trump y Putin
De regreso a la llamada entre los presidentes de Trump y Putin, esta fue la primera comunicación directa sostuvieron desde diciembre, según el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov.
Durante aproximadamente una hora, abordaron la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la situación en Ucrania. Ushakov explicó que “el énfasis se ubicó en la situación en torno al conflicto con Irán y las negociaciones bilaterales sobre la solución de la cuestión ucraniana”.
Putin hizo un llamado a una “rápida solución política y diplomática” en el conflicto con Irán, país aliado de Rusia, y ofreció a Trump un panorama detallado de la situación en la línea de contacto en Ucrania, donde las tropas rusas avanzan con éxito. Valoró positivamente los esfuerzos de mediación de Trump, aunque aún no se ha logrado un alto el fuego, pese a las múltiples conversaciones entre funcionarios rusos, estadounidenses y ucranianos.
En paralelo, el Kremlin informó este martes que Putin ha propuesto diferentes opciones para mediar en el conflicto con Irán, y que estas propuestas “siguen sobre la mesa”, según el portavoz Dmitri Peskov.
“Rusia está dispuesta a ayudar en la medida de sus posibilidades, pero esto requiere múltiples entendimientos y acuerdos, por lo que tendremos que ser pacientes”, añadió.
Sin embargo, el posible levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo ruso “no se trató en detalle” aseguró el portavoz. Según Peskov, “las acciones tomadas por EE.UU., es decir, las restricciones sobre el petróleo, están relacionadas con los intentos de estabilizar los mercados energéticos globales, en el contexto de la situación en el Golfo Pérsico”.
Rusia denuncia la guerra contra Irán y pide el fin de los ataques
En paralelo, Rusia ha denunciado la guerra contra Irán y ha pedido el fin de todos los ataques, extendiendo ese llamado también a los Estados del Golfo y subrayando la necesidad de retomar la vía diplomática para garantizar la seguridad regional.
El pasado domingo 8 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos intercambiaron opiniones sobre la escalada bélica y coincidieron en que era urgente detener las hostilidades que afectan tanto a Irán como a sus vecinos.
Según un comunicado del ministerio ruso tras la conversación telefónica de Lavrov con el jeque Abdullah bin Zayed: “La atención se centró en la necesidad de detener los ataques que provocan víctimas entre la población civil y causan daños a la infraestructura civil tanto en los países árabes del Golfo como en Irán”.
Asimismo, ambos diplomáticos enfatizaron la importancia de reanudar los esfuerzos políticos y diplomáticos para alcanzar acuerdos que garanticen una seguridad sostenible y a largo plazo en la región.