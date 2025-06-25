Zhuhai, China. Cinco países sudamericanos —Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay— ya no necesitan visa para China. Desde el 1 de junio entró en vigor la exención unilateral que les permite a los ciudadanos de estas naciones ingresar al país sin visado por motivos turísticos, de tránsito o de negocios por hasta 30 días. Y hay más: el 12 de junio se implementó la extensión del régimen de tránsito sin visado a 240 horas (10 días) para México . Ahora bien, lejos de tratarse de decisiones meramente administrativas, estas iniciativas se enmarcan en una estrategia diplomática más amplia orientada a fortalecer los vínculos con Latinoamérica, en continuidad con los avances del IV Foro China-CELAC .

La medida responde a un interés mutuo. Para China, representa una oportunidad de atraer turistas e impulsar su industria de servicios, al tiempo que profundiza relaciones con países clave de la región en un contexto de creciente competencia geopolítica global. Por su parte, para los gobiernos latinoamericanos beneficiados, abre nuevas condiciones de avance en sus respectivas agendas exteriores.

La apertura migratoria de China refuerza sus vínculos con América Latina y proyecta un modelo alternativo de relación con el Sur Global, en contraste con el endurecimiento migratorio del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que ya en marzo de 2025 evaluaba restringir el ingreso de ciudadanos de hasta 43 países .

Apertura migratoria para América Latina

Gracias a las nuevas medidas, Brasil amplía su margen de acción como interlocutor privilegiado de China en Latinoamérica , al contar ahora con un instrumento adicional de conexión social.

Chile y Perú, que ya disponen de tratados de libre comercio con Beijing, pueden capitalizar la eliminación de barreras de entrada para fortalecer sus intercambios empresariales y académicos.

Uruguay refuerza su estrategia de diversificación internacional, en línea con su próxima presidencia pro témpore de la CELAC en 2026, y encuentra en esta medida una vía para intensificar vínculos bilaterales .

Para Argentina, pese a sus posturas contradictorias , la exención facilita los contactos entre actores productivos y China —su segundo mayor socio comercial—, ofreciendo un canal para explorar vías de normalización en un contexto de incertidumbre en su política exterior.

México, aunque bajo un régimen distinto a sus pares sudamericanos, podría estar ante la antesala de una exención plena, como la que ya le otorgan Corea del Sur y Japón.

Visa como herramienta geopolítica: Washington excluye, Beijing se abre

Iniciado en la década de 1980 y ampliado en la de 1990, Estados Unidos mantiene vigente el Visa Waiver Program (VWP), que permite el ingreso sin visa por hasta 90 días a ciudadanos de 42 países. Prácticamente la totalidad de estos países son economías de altos ingresos, con baja migración irregular y altos estándares institucionales.