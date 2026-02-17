Las aguas políticas en Perú vuelven a agitarse, y ahora en el banquillo está el presidente interino José Jerí, quien lleva apenas cuatro meses en el cargo y ha sido el séptimo jefe de Estado en 10 años. Justamente, en lo que parece una sucesión ininterrumpida de mandatarios destituidos en el país, Jerí enfrenta la posibilidad de remoción, al igual que ocurrió con su predecesora Dina Boluarte en octubre pasado . Este martes, el Congreso del país se reunirá en una sesión extraordinaria para votar siete pedidos de moción de censura contra el presidente, por cuenta de una serie de escándalos y las investigaciones de la Fiscalía por dos casos de presuntos tráfico de influencias. Señalamientos que Jerí ha negado.

Entonces, ¿cómo funciona la moción de censura que tiene a Jerí en el borde de la destitución y qué se necesita para su aprobación? Este mecanismo, previsto en la Constitución de Perú, se utiliza para debatir en el Congreso las actuaciones o acusaciones contra altos funcionarios, como el presidente o algún ministro. Para aprobarla se requiere de la mitad más uno de los votos que se registran en la sesión.

Ahora bien, como el Congreso se encuentra en receso, las siete mociones de censura contra Jerí debían esperar hasta marzo cuando los legisladores retomaran funciones. Sin embargo, un grupo extenso de parlamentarios consiguió reunir la semana pasada las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario, que es el que se realizará este martes.

Por otro lado, el momento en que ocurre esta moción de censura también es muy delicado, pues el país celebrará elecciones elecciones generales el 12 de abril: una cita en que los peruanos deberán escoger por voto popular a su próximo presidente. Y esto no es menor porque tanto Jerí como Boluarte fueron designados como jefes de Estado tras procesos de destitución: Boluarte asumió en reemplazo de Pedro Castillo, elegido en 2021 para el período 2022-2026.

Jerí, quien llegó al Palacio de Gobierno en reemplazo de Boluarte una vez retirada del cargo, sostuvo en declaraciones a la prensa previo al debate que “hasta el último día que esté” en el cargo mantendrá su compromiso de brindar seguridad e imparcialidad en los próximos comicios.

¿Cómo llegó Jerí al borde de la destitución?

El pasado 10 de octubre, José Jerí pasó de ser presidente del Congreso a jefe de Estado de Perú ante la destitución de Boluarte. Pero la estabilidad en el Ejecutivo empezó a tambalearse cuando a mediados de enero, la prensa reveló varias reuniones ocultas de Jerí —realizadas entre diciembre e inicios de enero— con al menos dos empresarios chinos. El presidente se ha defendido indicando que se reunió porque quería coordinar el Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebró por segundo año consecutivo el 1 de febrero. Jerí ha indicado que también se reunió con ellos porque quería comer comida china y caramelos chinos.

A lo que se suma que la fiscalía también abrió una investigación preliminar contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. Sobre estas irregularidades, el presidente también se ha defendido y en una entrevista en la víspera al debate en el Congreso sostuvo: “Todas las contrataciones han sido conforme a procedimiento".

Pero estas explicaciones no convencieron a los múltiples legisladores que impulsaron pedidos para retirarlo del cargo. En este contexto, el mandatario afirmó este lunes que Perú atraviesa un “momento ciertamente complicado” de cara a las elecciones. Y añadió: “No me considero muerto”, señaló la noche del domingo en una entrevista con la televisora Panamericana. Añadió, sin mostrar pruebas ni dar detalles, que existen intereses de ciertos sectores para golpear la “credibilidad” de su trabajo.

"Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República", insistió.