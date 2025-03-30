TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye da la bienvenida a la formación de un gobierno de transición en Siria
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye insta a la comunidad internacional a centrarse en la estabilización de Siria, enfatizando la necesidad del levantamiento incondicional de las sanciones y el inicio de los esfuerzos de reconstrucción.
00:00
Türkiye da la bienvenida a la formación de un gobierno de transición en Siria
Al Sharaa, quien lideró las fuerzas anti-régimen para derrocar a Assad, fue declarado presidente por un período de transición a finales de enero. / Reuters
30 de marzo de 2025

Türkiye ha dado la bienvenida a la formación de un nuevo gobierno de transición en Siria.

“Este paso, que sigue a la celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional y al anuncio de la Declaración Constitucional, demuestra el compromiso de la administración siria con el avance de la transición política, liderada y dirigida por los propios sirios, de manera inclusiva”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores del país el domingo en un comunicado.

“Türkiye continuará apoyando un proceso político integral e inclusivo, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales para establecer la seguridad y la estabilidad en Siria”, agregó el comunicado.

El ministerio también instó a la comunidad internacional a centrarse en la estabilización de Siria, destacando la necesidad del levantamiento incondicional de las sanciones y el inicio de los esfuerzos de reconstrucción.

El nuevo gabinete incluye al ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra; al ministro del Interior, Anas Khattab; al ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani; al ministro de Justicia, Mazhar Al Wais; al ministro de Educación Superior, Marwan al Halabi; a la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat; y al ministro de Asuntos Religiosos (Awqaf), Mohammad Abu al Khair Shukri.

RECOMENDADOS

Previamente, un gobierno interino encabezado por el primer ministro Mohammed Al Bashir fue designado por un período de tres meses después de que el régimen de Assad fuera derrocado en diciembre de 2024 por fuerzas anti-régimen lideradas por Ahmed al Sharaa.

Bashar al Assad, líder de Siria durante casi 25 años, huyó a Rusia después de que grupos opositores tomaran el control de Damasco el 8 de diciembre, poniendo fin al régimen del partido Baath, que había gobernado desde 1963.

Al Sharaa, quien lideró las fuerzas anti-régimen para derrocar a Assad, fue declarado presidente por un período de transición a finales de enero.

FUENTE:TRT World
Explora
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación