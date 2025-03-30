Türkiye ha dado la bienvenida a la formación de un nuevo gobierno de transición en Siria.
“Este paso, que sigue a la celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional y al anuncio de la Declaración Constitucional, demuestra el compromiso de la administración siria con el avance de la transición política, liderada y dirigida por los propios sirios, de manera inclusiva”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores del país el domingo en un comunicado.
“Türkiye continuará apoyando un proceso político integral e inclusivo, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales para establecer la seguridad y la estabilidad en Siria”, agregó el comunicado.
El ministerio también instó a la comunidad internacional a centrarse en la estabilización de Siria, destacando la necesidad del levantamiento incondicional de las sanciones y el inicio de los esfuerzos de reconstrucción.
El nuevo gabinete incluye al ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra; al ministro del Interior, Anas Khattab; al ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani; al ministro de Justicia, Mazhar Al Wais; al ministro de Educación Superior, Marwan al Halabi; a la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat; y al ministro de Asuntos Religiosos (Awqaf), Mohammad Abu al Khair Shukri.
Previamente, un gobierno interino encabezado por el primer ministro Mohammed Al Bashir fue designado por un período de tres meses después de que el régimen de Assad fuera derrocado en diciembre de 2024 por fuerzas anti-régimen lideradas por Ahmed al Sharaa.
Bashar al Assad, líder de Siria durante casi 25 años, huyó a Rusia después de que grupos opositores tomaran el control de Damasco el 8 de diciembre, poniendo fin al régimen del partido Baath, que había gobernado desde 1963.
Al Sharaa, quien lideró las fuerzas anti-régimen para derrocar a Assad, fue declarado presidente por un período de transición a finales de enero.