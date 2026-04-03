Las calles de Los Ángeles, una de las ciudades sede del Mundial de fútbol en Estados Unidos, se llenaron esta semana con mensajes de bienvenida al equipo de fútbol de Türkiye, tras su histórica clasificación al torneo.

Metro Los Ángeles, que gestiona el transporte público en la ciudad, compartió en la red social Instagram una foto de buses con el mensaje “Bienvenidas, Estrellas de la Media Luna”, en referencia a la bandera turca y al apodo del equipo.

“Felicitaciones por asegurar su lugar en el Mundial por primera vez desde 2002”, señalaron desde la empresa de transporte. Agregaron que Türkiye enfrentará a la selección masculina de Estados Unidos en su último partido de la fase de grupos en Los Ángeles, el jueves 25 de junio. Ambas selecciones comparten el Grupo D, junto a Paraguay y Australia.

También indicó que se organizarán servicios de buses directos, rápidos y accesibles desde distintas zonas del sur de California hacia el estadio.