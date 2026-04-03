TÜRKİYE
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El regreso de Türkiye al Mundial, celebrado en Los Ángeles con mensajes en las calles: “Bienvenidos”
Tras la histórica clasificación de Türkiye al Mundial de fútbol, buses públicos de Los Ángeles, una de las sedes en EE.UU., mostraron mensajes en alusión a la bandera turca y al apodo del equipo: “Bienvenidas, Estrellas de la Media Luna”.
El regreso de Türkiye al Mundial, celebrado en Los Ángeles con mensajes en las calles: “Bienvenidos”
Los Ángeles cuenta con una de las mayores poblaciones turcas de Estados Unidos. / Foto: @metrolosangeles. / Others
3 de abril de 2026

Las calles de Los Ángeles, una de las ciudades sede del Mundial de fútbol en Estados Unidos, se llenaron esta semana con mensajes de bienvenida al equipo de fútbol de Türkiye, tras su histórica clasificación al torneo.

Metro Los Ángeles, que gestiona el transporte público en la ciudad, compartió en la red social Instagram una foto de buses con el mensaje “Bienvenidas, Estrellas de la Media Luna”, en referencia a la bandera turca y al apodo del equipo.

“Felicitaciones por asegurar su lugar en el Mundial por primera vez desde 2002”, señalaron desde la empresa de transporte. Agregaron que Türkiye enfrentará a la selección masculina de Estados Unidos en su último partido de la fase de grupos en Los Ángeles, el jueves 25 de junio. Ambas selecciones comparten el Grupo D, junto a Paraguay y Australia.

También indicó que se organizarán servicios de buses directos, rápidos y accesibles desde distintas zonas del sur de California hacia el estadio.

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Según informes, Los Ángeles tiene una de las mayores comunidades turcas en Estados Unidos, con unos 11.500 turco-estadounidenses en el área metropolitana. California también está entre los estados con mayor población de origen turco.

Con una victoria por 1-0 ante Kosovo el pasado martes, Türkiye se clasificó por primera vez en 24 años al torneo de la FIFA, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, lo que llevó a celebraciones multitudinarias en distintas partes del mundo.

FUENTE:TRT Español y agencias
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