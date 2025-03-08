EUROPA
4 min de lectura
Rusia lanza nuevo ataque contra Ucrania y EE.UU. corta el acceso de Kiev a imágenes satelitales
Rusia ha atacado instalaciones energéticas de Ucrania con decenas de misiles y drones, según Kiev, mientras Washington suspendía el acceso ucraniano a imágenes satelitales no clasificadas, utilizadas para ayudar en la defensa contra Moscú
00:00
Rusia lanza nuevo ataque contra Ucrania y EE.UU. corta el acceso de Kiev a imágenes satelitales
Un soldado ucraniano pasa por un edificio residencial dañado por los ataques militares rusos en la ciudad fronteriza de Pokrovsk / Reuters
8 de marzo de 2025

Rusia ha lanzado un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania durante la noche, dirigido a infraestructura crítica de energía y objetivos civiles, según afirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien renovó su llamado a una tregua para evitar más destrucción.

Zelenski informó el viernes por la noche que casi 70 misiles, tanto de crucero como balísticos, así como casi 200 drones de ataque, fueron utilizados en los bombardeos contra varias regiones, incluidas Odesa, Poltava, Chernígov y Ternópil.

También se reportaron daños en edificios residenciales y víctimas en Járkov, después de que un misil impactara cerca de un bloque de apartamentos.

A pesar de la intensa ofensiva, Zelenski aseguró que las defensas aéreas de Ucrania, incluidos cazas F-16 y aviones Mirage suministrados por Francia, lograron interceptar varios misiles de crucero rusos.

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de detener los ataques contra zonas civiles como primer paso para alcanzar una paz real.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, reforzó el llamado de Zelenski, subrayando la magnitud del ataque: "261 misiles y drones. Los rusos solo se detendrán cuando los detengamos. La presión sobre Rusia debe aumentar para poner fin a la guerra cuanto antes".

Estados Unidos suspende la ayuda a Ucrania y corta el acceso a imágenes satelitales

El bombardeo se produjo días después de que EE.UU. suspendiera la ayuda militar y la provisión de inteligencia a Ucrania, en un intento por presionarla para que acepte un acuerdo de paz impulsado por la administración de Trump. Sin la inteligencia estadounidense, la capacidad de Ucrania para atacar dentro de Rusia y defenderse de los bombardeos se ve considerablemente reducida.

Además, el gobierno de Estados Unidos confirmó el viernes que había suspendido el acceso de Ucrania a imágenes satelitales no clasificadas que habían sido utilizadas para la defensa contra Rusia.

La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de EE.UU. dijo a Associated Press que la decisión reflejaba "la directiva de la Administración sobre el apoyo a Ucrania", sin dar más detalles. La empresa proveedora de imágenes satelitales Maxar Technologies confirmó que el gobierno de EE.UU. decidió "suspender temporalmente" el acceso de Ucrania.

Rusia afirma haber tomado cuatro asentamientos

Mientras tanto, Moscú aseguró que sus fuerzas capturaron cuatro aldeas en la región oriental de Donetsk durante la última semana.

RECOMENDADOS

En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que Andríivka, Burlatske, Pryvilne y Skudne quedaron bajo control ruso tras operaciones de los grupos militares Tsentr (Centro) y Vostok (Este).

El ministerio también informó que llevó a cabo siete ataques coordinados con armas de precisión y drones contra infraestructura de aeródromos militares, depósitos de municiones, talleres de producción, almacenes y centros de mando de vehículos aéreos no tripulados.

Asimismo, dijo haber atacado bases de embarcaciones, ubicaciones temporales de las fuerzas armadas ucranianas, "unidades nacionalistas" y mercenarios extranjeros.

Durante la noche, Rusia lanzó otro ataque con armas de alta precisión de largo alcance desde aire, mar y tierra, además de drones, con el objetivo de impactar instalaciones de gas y energía que sostienen el complejo militar-industrial de Ucrania, según el comunicado.

"El objetivo del ataque ha sido alcanzado. Todos los objetivos designados fueron impactados", afirmó el ministerio.

Moscú denuncia intervención extranjera a favor de Ucrania

En medio del conflicto, la Embajada de Rusia en Italia denunció el viernes los supuestos planes de Francia y el Reino Unido de desplegar “fuerzas de mantenimiento de la paz” en Ucrania, afirmando que el personal militar occidental ha estado involucrado en el conflicto desde 2015.

Además, acusó a Francia y al Reino Unido de buscar una escalada del conflicto y de obstaculizar posibles negociaciones de paz.

"El despliegue de ‘fuerzas de mantenimiento de la paz’ por parte de quienes están armando masivamente a Ucrania y apoyando actividades terroristas contra Rusia es completamente inmoral", afirmó el comunicado.

Rusia reiteró su firme oposición a cualquier presencia militar extranjera en Ucrania, sin importar el formato, incluyendo misiones de la ONU, la UE o la OSCE, calificando tales medidas como “totalmente inaceptables”.

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones por el apoyo militar occidental a Ucrania, con Rusia advirtiendo repetidamente contra una posible intervención directa de la OTAN en el conflicto.




FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato