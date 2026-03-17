Zhuhai, China – En los últimos años, América Latina ha diversificado sus vínculos internacionales. La expansión del comercio con Beijing y la consolidación de espacios como el Foro China-CELAC han contribuido a un entorno más plural. Ese proceso comienza a proyectarse también hacia ámbitos que, durante décadas, estuvieron bajo predominio de EE.UU., incluida la seguridad. Este nuevo escenario ha desencadenado una reacción en Washington.

Bajo el nombre de Escudo de las Américas, Estados Unidos convocó el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, a un grupo de gobiernos latinoamericanos cercanos al Gobierno del presidente Donald Trump para coordinar acciones contra cárteles, pandillas y redes criminales transnacionales. Presentada como una respuesta urgente a la violencia y la inseguridad que vive la región, la iniciativa también refleja el intento de rearticular la cooperación hemisférica en materia de seguridad.

Sin embargo, aunque la iniciativa responde al estilo político de la segunda administración Trump y a su énfasis sobre alianzas entre gobiernos afines, Escudo de las Américas no surge de la nada. La cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado ha sido un eje recurrente de la diplomacia interamericana durante décadas.

Antecedentes de la cooperación hemisférica en seguridad

Aunque su nombre resulta inédito, la agenda que lo inspira tiene raíces más antiguas. Desde la I Cumbre de las Américas, celebrada en Miami (1994) , la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se convirtió en un componente central de la cooperación hemisférica.

Ese impulso condujo a la creación de mecanismos multilaterales de evaluación y a una creciente coordinación judicial entre los países. Un ejemplo concreto es el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) , creado tras la II Cumbre de Santiago (1998) para medir los avances de cada país en la lucha contra las drogas mediante revisiones entre pares. La idea era sencilla: las redes criminales operan a escala regional y, por lo tanto, requieren respuestas regionales.

En la primera década del siglo XXI, la agenda se amplió: la III Cumbre de Quebec (2001) vinculó seguridad y defensa de la democracia frente a nuevas amenazas; Monterrey (2004) incorporó el concepto de seguridad multidimensional, integrando terrorismo y crimen organizado; mientras que la V Cumbre de Puerto España (2009) reforzó la cooperación regional contra pandillas, tráfico ilícito y redes criminales transnacionales.

Sin embargo, esas iniciativas mantenían una característica clave del espíritu del panamericanismo: su carácter inclusivo. Las Cumbres de las Américas se concebían como foros en los que todos los gobiernos del hemisferio podían debatir y coordinar políticas, incluso cuando existían profundas diferencias políticas.

En ese sentido, la cumbre de Doral representa un cambio significativo, pues el nuevo formato no busca reunir a todos los países, sino a un subconjunto de ellos. La cooperación se vuelve más selectiva y, en cierto modo, más instrumental.

Coaliciones selectivas en la cooperación hemisférica

Dicha cooperación selectiva ya se venía gestando desde hace varios años. Durante el primer mandato de Trump, la relación con América Latina se gestionó principalmente mediante encuentros bilaterales y acuerdos con países dispuestos a coordinar agendas específicas con Washington. Un ejemplo fue América Crece (Growth in the Americas) , lanzada en 2019 para promover inversiones en energía e infraestructura con gobiernos interesados en fortalecer sus vínculos económicos con Estados Unidos.