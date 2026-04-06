El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este lunes que el conflicto que comenzó el 28 de febrero en Oriente Medio sigue cobrando vidas pese a los esfuerzos diplomáticos, y acusó a Israel de frustrar las iniciativas destinadas a poner fin a la guerra contra Irán.

“El gobierno israelí continúa socavando todos los esfuerzos para poner fin a la guerra”, indicó el mandatario tras una reunión de gabinete en el Complejo Presidencial en Ankara.

“Si existe siquiera la más mínima posibilidad de silenciar las armas y abrir espacio para las negociaciones, estamos haciendo esfuerzos sinceros para aprovecharla”, señaló. Y agregó: “Nuestra esperanza es que esta guerra injusta, sin sentido, ilegítima y extremadamente costosa para toda la humanidad termine lo antes posible”.

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Erdogan también dijo que Türkiye ha intensificado los contactos diplomáticos para lograr un alto el fuego. “A medida que la guerra se prolonga, hemos advertido que el fuego podría extenderse a otros países. Al dejar atrás el día 38 del conflicto, lamentablemente seguimos con las mismas preocupaciones para nuestra región”, señaló.