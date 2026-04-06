El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este lunes que el conflicto que comenzó el 28 de febrero en Oriente Medio sigue cobrando vidas pese a los esfuerzos diplomáticos, y acusó a Israel de frustrar las iniciativas destinadas a poner fin a la guerra contra Irán.
“El gobierno israelí continúa socavando todos los esfuerzos para poner fin a la guerra”, indicó el mandatario tras una reunión de gabinete en el Complejo Presidencial en Ankara.
“Si existe siquiera la más mínima posibilidad de silenciar las armas y abrir espacio para las negociaciones, estamos haciendo esfuerzos sinceros para aprovecharla”, señaló. Y agregó: “Nuestra esperanza es que esta guerra injusta, sin sentido, ilegítima y extremadamente costosa para toda la humanidad termine lo antes posible”.
Erdogan también dijo que Türkiye ha intensificado los contactos diplomáticos para lograr un alto el fuego. “A medida que la guerra se prolonga, hemos advertido que el fuego podría extenderse a otros países. Al dejar atrás el día 38 del conflicto, lamentablemente seguimos con las mismas preocupaciones para nuestra región”, señaló.
Agregó que, ante el aumento de los riesgos, tanto él como sus ministros están acelerando los contactos diplomáticos.
El mandatario también señaló que Israel ha intensificado las tensiones en Oriente Medio con sus acciones recientes. Aseguró que, de hecho, Israel “se alimenta” de esas tensiones, al mantener cerrada la mezquita de Al-Aqsa, promover la pena de muerte para prisioneros palestinos y aumentar los conflictos en Líbano y Siria.
No obstante, el presidente subrayó además que los recientes acontecimientos en la región refuerzan la importancia del proceso de “Türkiye libre de terror”, lanzado para fortalecer la unidad y la solidaridad internas.
“En un momento en que se intentan construir muros entre turcos, kurdos, árabes y persas, podemos neutralizar estos complots con nuestra visión de una Türkiye libre de terror y una región libre de terror”, concluyó.