Durante 24 largos años, los aficionados turcos habían soñado con ver que su país finalmente regresaba al escenario más importante del fútbol. Y este martes por la noche, ese anhelo se volvió realidad, mientras cafés y restaurantes en todo el país se llenaban para seguir el partido.

Antes de esta clasificación, Türkiye había llegado al Mundial en tres ocasiones previas: la primera en 1950, aunque se retiró debido a “los desafíos de la época”, y luego en 1954 y 2002.

La campaña de 1954 dejó resultados dispares, incluida una victoria por 7-0 sobre Corea del Sur, pero el equipo fue eliminado tras perder un desempate ante Alemania Occidental, en el contexto de la Guerra Fría.

La última clasificación de Türkiye tuvo un desenlace completamente distinto: en el Mundial de 2002, organizado por Corea del Sur y Japón, el equipo logró una actuación histórica al terminar en el tercer lugar, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del torneo.

Ahora, el equipo llega fortalecido bajo la dirección del entrenador italiano Vincenzo Montella, quien antes del partido elogió la resiliencia del plantel, recordó las últimas victorias y destacó el crecimiento del equipo en Europa, señalando que hoy cuenta con mayor respeto en el ámbito internacional. El crecimiento del equipo también se refleja en el ranking FIFA, donde Türkiye se ubica actualmente en el puesto 22 .

Las felicitaciones a la selección turca llegaron desde todos los ámbitos, incluido el presidente, Recep Tayyip Erdogan , quien felicitó "de todo corazón" al equipo. "Le deseo a nuestra Selección Nacional, que ondeará nuestra bandera estrellada en este gran escenario del fútbol después de 24 años, mucho éxito en los partidos de la fase de grupos que jugaremos contra Australia, Paraguay y Estados Unidos, y luego en los partidos donde esperamos llegar hasta la final", señaló en la red social X.

Después, Erdogan añadió: "Tenemos plena confianza en que, como siempre, nuestros muchachos lucirán la camiseta de la media luna y la estrella de victoria en victoria y llenarán de orgullo a nuestra nación".

Además de Türkiye, este martes Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina —que eliminó a la cuatro veces campeona Italia— completaron el cupo de 16 selecciones europeas que estarán presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La definición se dio tras la disputa de las cuatro finales de la repesca europea, que terminaron de configurar el cuadro del continente para el torneo.

La edición de este año del Mundial será histórica: por primera vez estará organizada de manera conjunta por tres países y contará con 48 selecciones participantes. El torneo tendrá un total de 104 partidos y se extenderá durante poco más de un mes. El encuentro inaugural se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, con el cruce entre México y Sudáfrica. La final, en tanto, se jugará el 17 de julio en el MetLife Stadium, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.