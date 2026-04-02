Israel es el principal responsable de la “guerra ilegal” en curso contra Irán, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este miércoles, señalando los riesgos que conlleva una escalada en la región.

“El gobierno israelí tiene la responsabilidad principal de esta guerra ilegal, que no solo ha convertido a nuestra región en una zona de conflicto, sino que también ha impuesto una carga económica sobre toda la humanidad”, afirmó el mandatario durante su discurso ante la reunión del grupo parlamentario del partido gobernante AK, en Ankara.

Erdogan sostuvo, además, que “cada gota de sangre derramada prolonga la supervivencia política” del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En este marco, el mandatario señaló que el conflicto ya cumplió un mes y que continúa con un nivel creciente de amenaza y peligro. Y remarcó que la prioridad de Türkiye es atravesar este período sin sufrir daños y mantenerse al margen de la escalada.

“Entre los peligros más importantes que enfrenta nuestra región no está solo la prolongación de la guerra, sino también el riesgo de que evolucione hacia un conflicto regional más amplio, ya que los ataques de represalia dirigidos contra infraestructuras energéticas, de transporte y civiles desafortunadamente aumentan esta posibilidad”, agregó.