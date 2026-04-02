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Erdogan: “Israel es el principal responsable de la guerra ilegal” contra Irán
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que Israel carga con la responsabilidad principal de la guerra contra Irán, y reiteró que la prioridad de Ankara es mantenerse al margen de la escalada en la región.
Erdogan: “Israel es el principal responsable de la guerra ilegal” contra Irán
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, asiste a la reunión del grupo parlamentario del partido AK en Ankara, el 1 de abril de 2026. / AA
2 de abril de 2026

Israel es el principal responsable de la “guerra ilegal” en curso contra Irán, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este miércoles, señalando los riesgos que conlleva una escalada en la región.

“El gobierno israelí tiene la responsabilidad principal de esta guerra ilegal, que no solo ha convertido a nuestra región en una zona de conflicto, sino que también ha impuesto una carga económica sobre toda la humanidad”, afirmó el mandatario durante su discurso ante la reunión del grupo parlamentario del partido gobernante AK, en Ankara.

Erdogan sostuvo, además, que “cada gota de sangre derramada prolonga la supervivencia política” del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En este marco, el mandatario señaló que el conflicto ya cumplió un mes y que continúa con un nivel creciente de amenaza y peligro. Y remarcó que la prioridad de Türkiye es atravesar este período sin sufrir daños y mantenerse al margen de la escalada.

“Entre los peligros más importantes que enfrenta nuestra región no está solo la prolongación de la guerra, sino también el riesgo de que evolucione hacia un conflicto regional más amplio, ya que los ataques de represalia dirigidos contra infraestructuras energéticas, de transporte y civiles desafortunadamente aumentan esta posibilidad”, agregó.

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“Si existe aunque sea el más mínimo destello de esperanza para poner fin al derramamiento de sangre, para secar las lágrimas, para silenciar las armas y para resolver los problemas por vía diplomática, es nuestro deber aprovecharlo”, afirmó.

En paralelo, destacó los esfuerzos diplomáticos en marcha. Indicó que el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, participó en una reunión cuatripartita en Islamabad junto a sus homólogos de Arabia Saudí, Egipto y Pakistán, donde se debatieron las preocupaciones y se abordaron los pasos necesarios para poner fin a la guerra. También resaltó la labor y los esfuerzos del ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, y del jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin, en sus respectivos ámbitos.

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“Desde el comienzo de la guerra, la postura de principios de Türkiye, su actitud y los mensajes que ha enviado al mundo y a la región han sido la voz de la humanidad y la conciencia”, agregó.

Finalmente, el mandatario subrayó que la guerra contra Irán no contribuye a la visión de paz global, sino que la socava. Insistió en que la diplomacia, el diálogo y el compromiso son las principales herramientas disponibles para salir de este estancamiento, y llamó a buscar puntos en común en lugar de sostener posiciones maximalistas.

“Nuestra esperanza es que el camino hacia la paz se abra sin más derramamiento de sangre, y para ello seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano, aunque eso implique ponernos en primera línea”, concluyó.

FUENTE:TRT Español y agencias
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