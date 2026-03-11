Washington D.C. – A pocos días de que la administración estadounidense instara a Israel a detener los ataques a la infraestructura energética de Irán, el presidente Donald Trump dijo a medios de EE. UU. que los ataques militares en curso contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel terminarán “pronto”, citando la destrucción casi total de los objetivos iraníes.

En una breve entrevista telefónica con el sitio Axios el miércoles, Trump afirmó que la guerra, iniciada el 28 de febrero con ataques conjuntos que mataron al líder supremo Alí Jamenei y otros altos funcionarios iraníes, ya ha superado las expectativas.

“La guerra va muy bien. Estamos muy adelantados en el cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el periodo original de seis semanas”, dijo Trump a Axios.

Agregó: “Un poco esto y aquello... Cada vez que quiera que termine, terminará”.

Trump señaló que los iraníes “iban por el resto de Oriente Medio. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción que provocaron. Esto es una represalia. No se librarán tan fácilmente”.

El 28 de febrero, el mismo día en que comenzaron los ataques, Trump ya había mencionado “salidas” posibles: “Puedo alargarlo y ocuparme de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: ‘Nos vemos en unos años si vuelven a reconstruir [sus programas nucleares y de misiles]’”.

Añadió en ese momento: “En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”.

¿No queda nada?

Trump ya había dicho a los periodistas el martes que la guerra terminaría “muy pronto”.

El lunes, Trump afirmó a CBS News que la ofensiva de EE. UU. contra Irán podría estar casi terminada.

“Creo que la guerra está prácticamente completa”, dijo desde su club de golf en Doral, Florida. “[Irán] no tiene marina, ni comunicaciones, no tienen fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso la fabricación de drones”.

“Si miras, no les queda nada. No queda nada en términos militares”, agregó.

En una conferencia de prensa más tarde ese día, Trump afirmó que la guerra contra Irán terminará “muy pronto” y añadió que los precios del petróleo bajarán.

“Estamos logrando avances importantes para completar nuestro objetivo militar”, señaló.