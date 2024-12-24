Joven mapuche creó una web para tratar depresión con la sabiduría indígena
AMÉRICA LATINA
6 min de lectura
Joven mapuche creó una web para tratar depresión con la sabiduría indígenaKüyenray, a sus 18 años, creó una plataforma de salud mental basada en medicina mapuche, cofundó una organización por el cambio climático y se convirtió en la moderadora más joven de la ONU en Chile.
00:00
Joven mapuche creó una web para tratar depresión con la sabiduría indígena. Fotos Abdul Wakil Cicco. / Otros
Por Abdul Wakil Cicco
24 de diciembre de 2024

Es difícil imaginar que Küyenray Rupayan tenga solo 18 años. Su lista de logros es tan extensa que parece haber vivido varias vidas. Esta joven de origen mapuche ha creado una web que ayuda a tratar problemas de salud mental en base a la medicina ancestral aborigen, cofundó una organización de jóvenes indígenas por el cambio climático, fue convocada por la ONU y obtuvo becas internacionales, todo mientras terminaba la escuela secundaria.

“Los aborígenes somos una de las poblaciones más pequeñas a nivel mundial, y sin embargo, protegemos la mayor parte de biodiversidad del planeta. Ya por eso solo, las naciones deberían cuidar de nosotros”, señala Küyenray.

Una niñez rodeada de robots

La vocación profesional se despierta, en general, al alcanzar los 20 años. Pero a Küyenray le ocurrió a los ocho, cuando asistió por primera vez a una clase de robótica. El mundo de posibilidades que descubrió allí la fascinó.

“Mi madre era profesora en una escuela donde hubo durante dos años un taller de robótica y programación. Eso me permitió asistir. Al terminar el taller, seguí por mi cuenta. Y a los nueve, ya estaba haciendo mi primer robot”.

A los 10 años, otra experiencia marcó su camino: fue invitada a dar una charla en una escuela católica con motivo del Día de los Pueblos Originarios. Con la convicción de una adulta, habló y cantó canciones mapuche, y salió de allí con una decisión clara: “Quiero dedicarme a esto: difundir mi identidad aborigen. Aquí me quedo”.

Muchas vidas en una adolescente

A primera vista, la rutina de Küyenray parece la de cualquier adolescente. Se despierta a las 7 de la mañana. Camina dos cuadras hasta su escuela, el Colegio Merryland, en Santiago de Chile, que tiene orientación científico-humanista. A las 4 de la tarde regresa a casa, almuerza y, como ella misma dice, se pone a “hacer mis cosas”.

Entre “sus cosas” se encuentran sus prácticas de vóley, taekwondo y el perfeccionamiento de su nuevo robot, Lufke -que significa "rayo" en mapuche-, ya que forma parte del equipo chileno de robótica.

“Todo lo que hago”, dice ella, recién salida de la escuela, “lo intento ver desde la ancestralidad de los pueblos originarios”.

Depresión y ansiedad tratadas con sabiduría mapuche

En el 2021, la joven desarrolló Kümente, una plataforma de conocimiento ancestral mapuche al servicio de la salud mental del ser humano moderno. Este es, hasta ahora, su proyecto más ambicioso.

“Me propuse abordar problemas como la ansiedad y la depresión desde la variable indígena. Puedes encontrar desde juegos mapuche, hasta recetas y terapias menos invasivas. Por ejemplo, el conocimiento ancestral propone salir de la depresión o la ansiedad conectándote con cosas que te dan felicidad como los juegos y la comida. Uno puede salir de estos trastornos sin una medicación tan química”, explica.

Tan joven y tan talentosa, Küyenray llamó la atención de la ONU, que la convocó para inaugurar una feria de mujeres indígenas en Chile. Allí cantó una canción en su lengua, el mapuzungun.

Años después, moderó otro encuentro de mujeres respaldado por la ONU, convirtiéndose en la moderadora más joven del evento en su país: tenía tan solo 15 años.

Desde entonces, participa en el área de interculturalidad del programa Originarias de ONU Mujeres.

“Siempre trato de representar a todas las niñas y mujeres indígenas que no tienen, como yo, el privilegio de vivir en la capital” y que “no pueden acceder a estos espacios”, subraya Küyenray.

RECOMENDADOS

La voz de los sin voz

En 2020, cofundó la organización de jóvenes indígenas por el cambio climático “Wechekeche Ka Itrofillmongen”, que desde entonces lucha para que el Estado escuche la voz de los que no tienen voz. Además, al año siguiente, fue directora de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, donde llevó adelante una academia de liderazgo para niñas.

“No tengo dudas de que las prácticas ancestrales y los conocimientos de los pueblos originarios podrían ayudar a reducir los problemas sociales y medioambientales”, afirma con convicción, como si hubiera vivido cien años.

“Te cuento sólo una cosa para que lo entiendas. Nosotros, los pueblos originarios solemos pensar todas nuestras acciones del presente de cara al futuro. Entonces siempre tenemos presente los impactos ambientales y sociales de cada cosa que hacemos”.

Küyenray destaca que, para que la humanidad dé el paso inicial, primero que nada debe otorgar un reconocimiento definitivo a los pueblos originarios.

Una pequeña población, una gran responsabilidad

“Al ser defensores ambientales, nosotros tenemos muchos desafíos”, advierte. “En Chile, por ejemplo, se nos reconoce como pueblos originarios, no como una nación. Se nos reconoce como un pueblo cualquiera que es parte de Chile. Pero nosotros pedimos ser reconocidos como pueblo nación mapuche”.

Más allá de lo que informan algunos medios de comunicación, donde el reclamo de los indígenas parece siempre estar centrado en una exigencia de territorios. Küyenray advierte que la verdadera lucha es mucho más profunda y estructural.

“Los aborígenes tenemos métodos diferentes de medicina y de orden político. Nuestra sociedad tiene ideales y funcionamientos diferentes. Podemos ser un país plurinacional, pero deben reconocer nuestros propios métodos de organización, de vida y de salud”.

La escalada violenta con los mapuches

Ahora bien, en los últimos años, grupos que se autoproclaman mapuche han generado un revuelo en Sudamérica. Terrenos tomados en el Sur de Chile, actos de vandalismo y un tendal de muertes han llevado a que la sociedad tome distancia de la reivindicación legítima de los pueblos originarios mapuches y se plantee si el conflicto ha escalado en exceso.

En este punto, Küyenray se encoge de hombros. Dice que es un tema difícil y que prefiere no entrar en discusión.

“La gente asume que todos los mapuche quemamos camiones y estamos contra el Estado. No puedo opinar sobre lo que sucede en el Sur de mi país pues no vivo allá. Es un tema complicado y opinar es peligroso. Como mapuche les digo: yo no hago esas cosas. Y no pueden meter a todos los pueblos originarios en la misma bolsa. Además, es importante que se siga un enfoque imparcial y apegado a la ley, respetando los derechos y garantías de todas las partes involucradas”.

Lo que viene: biomedicina

Lo de Küyenray, sin duda, no es la confrontación, sino el servicio. De hecho, espera con ansias el próximo 2 de diciembre, cuando se presentará al examen de admisión que definirá si puede ingresar a la universidad a estudiar lo que ella quiere. ¿Y qué es lo que ella quiere? ¿Cuál es su vocación? ¿Cómo se imagina a futuro?

“Quiero estudiar ingeniería biomédica. Sueño con ayudar, empleando las cosas que más me gustan: la mecánica y la electrónica. Por eso, cuando descubrí la carrera de biomédica, me decidí. Y sueño con poder, desde la medicina y las nuevas tecnologías, ayudar a encontrar soluciones a enfermedades”.

En solo 18 años de vida, Küyenray logró dejar una huella sin precedentes en su comunidad. Con más jóvenes como ella, dispersos por el mundo, el futuro de este planeta estaría en buenas manos.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato