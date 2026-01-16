El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, participó en el evento de lanzamiento de TRT Genc, el nuevo canal de televisión del país que estará dirigido a las audiencias juveniles.

Hablándole a los jóvenes, representantes de medios de comunicación e invitados en el Centro de Congresos y Cultura Bestepe Millet este jueves, el mandatario expresó que le complacía darles la bienvenida a los jóvenes “a la casa de la nación”, describiéndolos como el futuro de Türkiye.

En esa línea, envió sus felicitaciones al personal de TRT y le deseó éxito al nuevo canal, diciendo que beneficiaría a los jóvenes, a las familias, al sector de los medios y a la nación en su conjunto.

Erdogan también detalló que TRT Genc transmitirá una amplia gama de programas que abarcan ciencia y tecnología, cultura y artes, deportes, historia y actualidad, con el objetivo de apoyar el desarrollo intelectual, emocional y cultural de los jóvenes televidentes.

De ahí que subrayara la importancia de tales plataformas para abordar lo que describió como la “plaga de la adicción”, apuntando a un grave aumento en la dependencia a las pantallas, las apuestas en línea, el juego y el consumo de drogas.

La lucha por la "verdad" continuará

Advirtiendo que la familia se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de las “guerras culturales” contemporáneas, el presidente sostuvo que esta institución se encuentra bajo una presión sin precedentes. Argumentó que los juegos digitales, inicialmente introducidos para entretenimiento, podrían actuar como una trampa que arrastra a los jóvenes hacia las apuestas en línea y el juego.

Pidiendo un enfoque más decidido que trascienda los anuncios de servicio público, Erdogan dijo que Türkiye necesita examinar el problema de la adicción más de cerca y confrontarlo con determinación.