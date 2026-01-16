El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, participó en el evento de lanzamiento de TRT Genc, el nuevo canal de televisión del país que estará dirigido a las audiencias juveniles.
Hablándole a los jóvenes, representantes de medios de comunicación e invitados en el Centro de Congresos y Cultura Bestepe Millet este jueves, el mandatario expresó que le complacía darles la bienvenida a los jóvenes “a la casa de la nación”, describiéndolos como el futuro de Türkiye.
En esa línea, envió sus felicitaciones al personal de TRT y le deseó éxito al nuevo canal, diciendo que beneficiaría a los jóvenes, a las familias, al sector de los medios y a la nación en su conjunto.
Erdogan también detalló que TRT Genc transmitirá una amplia gama de programas que abarcan ciencia y tecnología, cultura y artes, deportes, historia y actualidad, con el objetivo de apoyar el desarrollo intelectual, emocional y cultural de los jóvenes televidentes.
De ahí que subrayara la importancia de tales plataformas para abordar lo que describió como la “plaga de la adicción”, apuntando a un grave aumento en la dependencia a las pantallas, las apuestas en línea, el juego y el consumo de drogas.
La lucha por la "verdad" continuará
Advirtiendo que la familia se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de las “guerras culturales” contemporáneas, el presidente sostuvo que esta institución se encuentra bajo una presión sin precedentes. Argumentó que los juegos digitales, inicialmente introducidos para entretenimiento, podrían actuar como una trampa que arrastra a los jóvenes hacia las apuestas en línea y el juego.
Pidiendo un enfoque más decidido que trascienda los anuncios de servicio público, Erdogan dijo que Türkiye necesita examinar el problema de la adicción más de cerca y confrontarlo con determinación.
Agregó que la lucha por la “verdad” continuará en todos los frentes a través de instituciones, incluyendo a la agencia de noticias Anadolu y a la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Educar a las audiencias jóvenes a través del entretenimiento
Durante su intervención en el evento, el director general de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, dijo que TRT Genc fue diseñado para los jóvenes que se sienten atrapados entre el contenido infantil y la programación para adultos, y que no encuentran un de alta calidad que realmente esté destinado para ellos.
Por eso, señaló que esta nueva apuesta se funda en la garantía del Estado, los valores nacionales y el patrimonio cultural.
Sobaci añadió que TRT Genc también atraerá a los padres, proporcionando un espacio seguro donde las familias puedan ver televisión juntas, aprender juntas y fortalecer sus vínculos.
En esa línea indicó que la característica principal del canal sería su capacidad de educar. mientras entretiene a las audiencias jóvenes a través de figuras en pantalla de alta calidad y con amplios conocimientos.
“Al mostrar las ideas de jóvenes emprendedores, los proyectos de jóvenes inventores y encuentros con nuestros astronautas y científicos, presentaremos modelos a seguir para nuestra juventud e inculcaremos en ellos el sentimiento de “yo también puedo hacerlo”, dijo.