“Lo que deseamos para nosotros, también lo deseamos para los demás”, afirmó Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, durante una entrevista exclusiva con TRT Haber, subrayando que el objetivo de la política exterior del país es generar paz, estabilidad y prosperidad en la región siguiendo esta ética. Durante la conversación, transmitida el pasado viernes, el ministro advirtió que el panorama geopolítico que marca el inicio de 2026 podría ser incluso más agitado que el del año anterior, con crisis globales que se extienden desde Venezuela, hasta Irán, Yemen, Somalilandia e incluso Groenlandia.

Fidan recordó que en 2025 la política exterior de Ankara estuvo definida por un esfuerzo sostenido para contener los conflictos en la región circundante de Türkiye y, por lo tanto, en avanzar hacia soluciones duraderas. En ese sentido, señaló a Gaza como una prioridad tanto estratégica como moral, al describir la violencia que sufren los palestinos como una profunda herida en la conciencia pública.

También mencionó la guerra de Rusia y Ucrania, ante la que Türkiye ha emprendido múltiples esfuerzos de mediación para buscar una salida negociada y continuar con su diplomacia orientada a la paz. En cuanto a Siria y al Cáucaso, Fidan los catalogó como áreas clave en las que reducir las tensiones y construir un orden duradero son importantes para Türkiye y la estabilidad regional.

Más allá de la región inmediata de Türkiye –y ante desafíos acelerándose en otras partes del mundo, como es el caso de Venezuela y EE.UU–, el ministro señaló que la volatilidad actual del entorno internacional exige un liderazgo experimentado, en el que los Estados puedan tomar decisiones rápidas, estratégicas y responsables. En ese sentido reconoció el papel de “capitán” del presidente Erdogan para navegar entre tormentas, mientras avanza la agenda de Türkiye con un daño mínimo.

Relacionado TRT Español - Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital

Política exterior de Türkiye: seguridad, liderazgo y equilibrio

Segun Fidan, más allá de la gestión de diversas crisis, Türkiye también se enfocó en varios objetivos clave de seguridad nacional: las tensiones en el Egeo y el Mediterráneo Oriental, las operaciones transfronterizas de contraterrorismo, los desafíos de estabilidad en los Balcanes, especialmente en los Occidentales y los procesos aún abiertos en su relación con la Unión Europea.

Fidan añadió que, aunque el sistema de Estados nación impulsa naturalmente a los países hacia interacciones basadas en intereses, Türkiye logra gestionar ese equilibrio gracias a su comprensión tanto del espíritu de la época como de sus propios fundamentos civilizacionales y valores. En este sentido, el ministro, afirmó que Türkiye seguirá empleando su poder y experiencia —bajo el liderazgo del presidente (Recep Tayyip) Erdogan— para impulsar la estabilidad regional y el bienestar común.

Fidan señala que Türkiye observó paso a paso la escalada en Venezuela

Sobre el caso de Venezuela, Fidan apuntó a que la atención internacional se ha centrado únicamente en la “acción final”, es decir la operación de EE.UU. que capturó al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, destacó que Türkiye llevaba meses observando de cerca la escalada entre Caracas y Washington, y llegó a confiar en una salida diplomática, después de que a Ankara le fueran solicitadas su ayuda y perspectivas. Incluso, el ministro dijo que Türkiye intentó contribuir como facilitador.

Entre los elementos que llevaron al deterioro y el aumento de tensiones, Fidan mencionó por un lado la falta de reconocimiento de muchos países, así como las crecientes sanciones y fallas en la diplomacia. Pero también apuntó a que hubo un cambio del escenario hacia una especie de “modo de guerra” no declarada, sumado al despliegue naval de EE.UU. cerca de Latinoamérica, los bomardeos contra embarcaciones en el Caribe y finalmente los ataques a petroleros. Todo lo que culminó en la operación militar para capturar a Maduro.

El ministro también quiso matizar que Washington actuó de forma distinta a sus incursiones en Iraq o Afganistán: retiró a Maduro sin desmantelar el Estado, buscando evitar el caos de una reconstrucción completa.

También explicó que a Maduro se le había ofrecido la posibilidad de abandonar el país y entregar el poder, pero enfatizó que Türkiye nunca recibió una solicitud para acogerlo, ni Maduro se lo pidió directamente, en línea con la posición del presidente Erdogan.

Relacionado TRT Español - “Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad”, señala Erdogan a Trump

“Siria no puede entenderse aislada, sino dentro de un patrón regional “

Al abordar Siria —considerado de los temas más delicados—, Fidan mencionó los recientes ataques contra civiles en Alepo. Al ser consultado sobre la viabilidad de la integración, sostiene que su experiencia confirma que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), grupo vinculado a la organización terrorista PKK, solo cambian de postura frente a la fuerza o su amenaza.

Según afirmó, las FDS usan la diplomacia para ganar tiempo y legitimidad internacional, no para ceder realmente, y sus vínculos —especialmente con Israel— los conducen a un callejón sin salida. “No dan nada, fingen dar algo y, si se sienten presionados, recurren a actores externos”, señaló.

El ministro espera que la operación del ejército sirio en Alepo concluya pronto y que logre desaparecer la “estructura paralela”, de modo que un único Estado pudiera prestar servicios a todos los ciudadanos sin distinción. Resumió su enfoque en una fórmula: “Unidad en el servicio estatal, inclusión para los ciudadanos”.

Sobre el acuerdo del 10 de marzo, afirmó que era realista en el papel, pero que su implementación dependía de crear condiciones que obligaran a las FDS/PKK a cumplir.

Fidan agregó que muchos actores regionales y EE.UU. coinciden en este objetivo, mientras que Israel sería la excepción, promoviendo una estrategia de “dividir y debilitar”. Advirtió además que Siria no puede entenderse de manera aislada, sino dentro de un patrón regional donde actores externos buscan objetivos estratégicos, algo que también se observa en Yemen, Somalilandia y Sudán.

Türkiye aborda esta problemática en sus contactos con países como Omán y Arabia Saudí, y sostiene que el mundo musulmán “está despertando” y asume que las crisis regionales deben resolverse desde la propia región, según afirmó el ministro.