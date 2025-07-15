Türkiye expresó su esperanza de que la violencia en el sur de Siria sea “rápidamente” frenada mediante un diálogo a nivel local por parte del gobierno, según declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

“Esperamos que los incidentes violentos que se están produciendo en el sur de Siria se resuelvan rápidamente a través del diálogo local por parte del gobierno sirio y que se restablezca la seguridad”, dijo el portavoz Oncu Keceli en un comunicado emitido el lunes.

Las declaraciones se produjeron tras los enfrentamientos armados entre combatientes tribales beduinos y milicias drusas en la gobernación sureña de Suwayda.

La soberanía y la unidad de Siria deben ser la prioridad en este proceso, añadió Keceli.

“Türkiye, junto con los actores responsables de la comunidad internacional, seguirá apoyando los esfuerzos para fortalecer la estabilidad y promover la reconciliación en Siria”, concluyó.

Más de 30 personas murieron y casi 100 resultaron heridas durante los choques entre grupos armados beduinos y milicias drusas en Suwayda, según los primeros informes del Ministerio del Interior sirio.

El ministerio expresó su profunda preocupación y pesar por los “sangrientos acontecimientos” ocurridos entre “grupos armados locales y tribus” en Al-Maqous, Suwayda, el domingo por la noche.

“En este contexto, el Ministerio del Interior confirma que unidades de sus fuerzas, en coordinación con el Ministerio de Defensa, intervendrán directamente en la región para resolver el conflicto, detener los enfrentamientos, imponer la seguridad, procesar a los responsables de los hechos y remitirlos a la justicia competente”, añadió.