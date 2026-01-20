En medio de los enfrentamientos y la expectativa por el acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista YPG en el noreste de Siria, las autoridades del país recapturaron a 81 miembros de la organización terrorista Daesh (también conocida como ISIS), después de que el YPG liberara a 120 que se encontraban detenidos en la cárcel de Al-Shaddadi, en la provincia de Hasakah.
A través de un comunicado este martes, el Ministerio del Interior informó que unidades del Ejército sirio y fuerzas especiales del ministerio lanzaron una operación de seguridad tras la liberación de los detenidos del Daesh.
"Tras la fuga de 120 terroristas de Daesh de la prisión de Al-Shaddadi, fuerzas del Ejército sirio y del Ministerio del Interior entraron en la ciudad y llevaron a cabo una exhaustiva operación de búsqueda y registro", se lee en la declaración.
Como resultado de estas acciones, 81 integrantes de Daesh fueron capturados, mientras continúan las labores para localizar y detener al resto de los fugitivos. "Sigue la búsqueda de los terroristas de Daesh restantes", añadió el ministerio.
La operación de seguridad ocurre en medio de desarrollos políticos y militares en el noreste de Siria. Este domingo, el presidente Ahmed Al-Sharaa anunció un acuerdo integral de alto el fuego con el YPG –y su ala Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés)– que le permitirá a Damasco retomar el control de regiones clave en esa parte del país. El avance llega después de que este fin de semana el ejército sirio lanzara una operación contra el YPG y remanentes del régimen de Bashar Al-Assad, derrocado en diciembre de 2024.
Según los términos publicados por la agencia estatal de noticias SANA, el acuerdo establece un alto el fuego inmediato y a nivel nacional en todos los frentes y puntos de contacto entre las fuerzas del gobierno sirio y el YPG. Además, incluye la retirada de todos los terroristas afiliados al YPG a zonas al este del río Éufrates, como medida de preparación para el redespliegue de las tropas del gobierno que permitirán reafirmar el control sobre el territorio.
“El YPG es completamente responsable” de la liberación de miembros del Daesh
En declaraciones previas este lunes, el Ministerio del Interior de Siria señaló que el YPG es el responsable directo de la liberación de los detenidos de Daesh, subrayando que este acto constituye una "grave brecha de seguridad" que amenaza la estabilidad nacional, regional e internacional.
“Teniendo como base nuestras responsabilidades constitucionales y legales, afirmamos nuestra plena disposición a asumir la gestión y seguridad de las cárceles que albergan a elementos de Daesh (ISIS) en la provincia de Hasakah, de acuerdo con los estándares internacionalmente reconocidos, de manera que se garantice la prevención de cualquier violación de seguridad o intento de fuga”, asegura la declaración del ministerio.
El comunicado también expresó la voluntad de “coordinar directamente con la parte estadounidense” dentro de los esfuerzos conjuntos para evitar el resurgimiento del terrorismo y garantizar la estabilidad en la región.
Asimismo, el ministerio informó que una fuerza conjunta especial del Departamento de Tareas Especiales y la Administración Penitenciaria está preparada para asumir el control de la prisión, asegurar su perímetro, reforzar la vigilancia interna e impedir cualquier intento de infiltración.
Türkiye rechaza señalamiento sobre liberación de miembros del Daesh
Los hechos trascendieron más allá de las fronteras de Siria cuando surgieron señalamientos que involucraban directamente a Türkiye. El Centro de Lucha contra la Desinformación del gobierno del país afirmó que la acusación de que terroristas de Daesh fueron liberados por el ejército sirio con apoyo turco es “totalmente infundada”.
“Es un hecho indiscutible y bien conocido que Türkiye es el país que ha llevado a cabo la lucha más fuerte contra el grupo terrorista Daesh en la región, y que le ha asestado los golpes más significativos hasta la fecha”, sostuvo la entidad este lunes, en la plataforma de redes sociales turca NSosyal.
Además, hizo un llamado al público en general, y a los países y vecinos que son “amigos y hermanos”, “con quienes hemos compartido la misma geografía y muchos valores comunes durante siglos”, a no dar crédito a “tales señalamientos infundados”.
Ejército recupera más zonas del YPG
En el marco del acuerdo de alto el fuego, el Ejército de Siria anunció que empezó a desplegar sus fuerzas en la región de Jazira para asegurar la zona. Según informó este lunes Alikhbariya TV, citando al Comando de Operaciones del ejército, las unidades ya han comenzado a posicionarse en distintos puntos estratégicos de la región.
Este despliegue incluye avances simultáneos en varios frentes, y de acuerdo al canal, las fuerzas sirias han asegurado hasta el momento la presa de Tishreen, al sur de Manbij, así como áreas rurales del norte de Raqqa y del oeste de Hasakah.
Paralelamente, el Ministerio del Interior confirmó que sus fuerzas comenzaron a entrar en la zona rural oriental de Deir ez-Zor, a lo largo del río Éufrates. "Nuestras fuerzas han comenzado a entrar en la zona como parte de un plan destinado a un despliegue ordenado en todas las ciudades y pueblos", declaró el ministerio en un comunicado publicado por SANA.
El noreste de Siria, conocido como la región de Jazira, abarca el territorio al este y al norte del río Éufrates, una zona especialmente estratégica por albergar gran parte de las reservas de petróleo, gas y otros recursos del país.
Por otro lado, los enfrentamientos registrados el lunes en torno a Hasakah y en el sur de Ayn al-Arab, mientras el Ejército sirio avanzaba al este del Éufrates bajo el acuerdo de alto el fuego con el YPG, disminuyeron de forma significativa desde primeras horas del martes.
Según corresponsales de la agencia Anadolu, el ejército se ha desplegado en cuatro puntos estratégicos alrededor de Hasakah y en la entrada de Sirrin, en Ayn al-Arab.
Aunque los choques continuaron intermitentemente durante la noche, remitieron por la mañana. También se redujeron los combates con miembros del YPG y remanentes del antiguo régimen que ocupaban la prisión de Aktan, al norte de Raqqa. El Ejército sirio mantiene el envío de refuerzos a ambas zonas.
Iraq completa la primera fase de la misión de la coalición contra Daesh
Mientras continúa la campaña de seguridad contra Daesh en Siria, Iraq anunció este domingo la finalización de la primera fase de la misión de la coalición internacional, tras evacuar todas las bases y cuarteles en zonas federales y transferir su control total a las fuerzas iraquíes.
Los últimos asesores abandonaron la base aérea de Ain Al-Asad y el cuartel del Mando de Operaciones Conjunto, un repliegue confirmado por el Ministerio de Defensa, que también informó de la retirada de las tropas estadounidenses.
Con este avance, Iraq pasa a una relación de seguridad bilateral con Estados Unidos, centrada en la cooperación militar y en el refuerzo de las capacidades de las fuerzas armadas nacionales. Al mismo tiempo, en Siria comenzó la segunda y última fase de la misión de la coalición, dedicada a eliminar los remanentes de Daesh y a impedir que sus amenazas crucen hacia territorio iraquí.
La coalición seguirá proporcionando apoyo logístico desde una base en Irbil, mientras que las fuerzas iraquíes podrán emprender operaciones conjuntas con EE.UU. cuando sea necesario. El plan de retirada, acordado en 2024, prevé el cierre definitivo de la misión en Iraq para 2026, aunque las operaciones continuarán en Siria. Pese a que Iraq declaró la derrota de Daesh en 2017, el grupo sigue activo mediante ataques esporádicos en varias regiones del país.