En medio de los enfrentamientos y la expectativa por el acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista YPG en el noreste de Siria, las autoridades del país recapturaron a 81 miembros de la organización terrorista Daesh (también conocida como ISIS), después de que el YPG liberara a 120 que se encontraban detenidos en la cárcel de Al-Shaddadi, en la provincia de Hasakah.

A través de un comunicado este martes, el Ministerio del Interior informó que unidades del Ejército sirio y fuerzas especiales del ministerio lanzaron una operación de seguridad tras la liberación de los detenidos del Daesh.

"Tras la fuga de 120 terroristas de Daesh de la prisión de Al-Shaddadi, fuerzas del Ejército sirio y del Ministerio del Interior entraron en la ciudad y llevaron a cabo una exhaustiva operación de búsqueda y registro", se lee en la declaración.

Como resultado de estas acciones, 81 integrantes de Daesh fueron capturados, mientras continúan las labores para localizar y detener al resto de los fugitivos. "Sigue la búsqueda de los terroristas de Daesh restantes", añadió el ministerio.

La operación de seguridad ocurre en medio de desarrollos políticos y militares en el noreste de Siria. Este domingo , el presidente Ahmed Al-Sharaa anunció un acuerdo integral de alto el fuego con el YPG –y su ala Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés)– que le permitirá a Damasco retomar el control de regiones clave en esa parte del país. El avance llega después de que este fin de semana el ejército sirio lanzara una operación contra el YPG y remanentes del régimen de Bashar Al-Assad, derrocado en diciembre de 2024.

Según los términos publicados por la agencia estatal de noticias SANA, el acuerdo establece un alto el fuego inmediato y a nivel nacional en todos los frentes y puntos de contacto entre las fuerzas del gobierno sirio y el YPG. Además, incluye la retirada de todos los terroristas afiliados al YPG a zonas al este del río Éufrates , como medida de preparación para el redespliegue de las tropas del gobierno que permitirán reafirmar el control sobre el territorio.

“El YPG es completamente responsable” de la liberación de miembros del Daesh

En declaraciones previas este lunes, el Ministerio del Interior de Siria señaló que el YPG es el responsable directo de la liberación de los detenidos de Daesh, subrayando que este acto constituye una "grave brecha de seguridad" que amenaza la estabilidad nacional, regional e internacional.

“Teniendo como base nuestras responsabilidades constitucionales y legales, afirmamos nuestra plena disposición a asumir la gestión y seguridad de las cárceles que albergan a elementos de Daesh (ISIS) en la provincia de Hasakah, de acuerdo con los estándares internacionalmente reconocidos, de manera que se garantice la prevención de cualquier violación de seguridad o intento de fuga”, asegura la declaración del ministerio.

El comunicado también expresó la voluntad de “coordinar directamente con la parte estadounidense” dentro de los esfuerzos conjuntos para evitar el resurgimiento del terrorismo y garantizar la estabilidad en la región.

Asimismo, el ministerio informó que una fuerza conjunta especial del Departamento de Tareas Especiales y la Administración Penitenciaria está preparada para asumir el control de la prisión, asegurar su perímetro, reforzar la vigilancia interna e impedir cualquier intento de infiltración.

Türkiye rechaza señalamiento sobre liberación de miembros del Daesh

Los hechos trascendieron más allá de las fronteras de Siria cuando surgieron señalamientos que involucraban directamente a Türkiye. El Centro de Lucha contra la Desinformación del gobierno del país afirmó que la acusación de que terroristas de Daesh fueron liberados por el ejército sirio con apoyo turco es “totalmente infundada”.

“Es un hecho indiscutible y bien conocido que Türkiye es el país que ha llevado a cabo la lucha más fuerte contra el grupo terrorista Daesh en la región, y que le ha asestado los golpes más significativos hasta la fecha”, sostuvo la entidad este lunes, en la plataforma de redes sociales turca NSosyal.