El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó la determinación del país por contar la verdad y mostrar lo que ocurre en Gaza, para asegurar que se haga justicia. En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Hakan Fidan, asistirá en Miami, Estados Unidos, a una reunión internacional sobre la crisis que sufre el enclave palestino, en la que también participarán funcionarios de Egipto y Qatar.

"Türkiye seguirá luchando con determinación en todos los frentes para garantizar que lo que ocurre en Gaza no se olvide y se haga justicia", declaró el presidente Erdogan este jueves en su discurso durante la ceremonia de los Premios Presidenciales de Cultura y Artes en Ankara, la capital.

"Como país y gobierno comprometidos con decir la verdad", añadió, Türkiye se mantiene firme junto al pueblo palestino, de manera “inquebrantable y decidida”.

Medios de comunicación “valientes”

Erdogan también elogió a los medios de comunicación de Türkiye por su “valiente” postura al cubrir la verdad de lo que sucede en Gaza. “Ante el genocidio en Gaza, los medios de comunicación turcos, especialmente TRT y Anadolu, han adoptado una postura realmente valiente”, declaró.

Elogiando a Ali Jadallah, fotoperiodista de Anadolu, Erdogan afirmó: “Lo que refleja su lente no solo muestra la horrible magnitud de la masacre en Gaza, sino que también llama la atención mundial sobre la legítima resistencia del pueblo palestino”.

“Nuestro hermano Ali, quien expuso el brutal genocidio en Gaza y confrontó al supuesto mundo civilizado con la verdad, se desempeña como fotoperiodista de nuestra Agencia Anadolu”, declaró.

Fidan asistirá a una reunión sobre Gaza en Miami

Por su parte, el ministro Fidan participará este viernes en una reunión internacional en Miami, que se centrará en Gaza, informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

De acuerdo a la declaración emitida este jueves, en el encuentro participarán “funcionarios de Estados Unidos, Egipto y Qatar”. “También se abordarán otros temas regionales”, agregó el ministerio.