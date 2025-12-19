El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó la determinación del país por contar la verdad y mostrar lo que ocurre en Gaza, para asegurar que se haga justicia. En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Hakan Fidan, asistirá en Miami, Estados Unidos, a una reunión internacional sobre la crisis que sufre el enclave palestino, en la que también participarán funcionarios de Egipto y Qatar.
"Türkiye seguirá luchando con determinación en todos los frentes para garantizar que lo que ocurre en Gaza no se olvide y se haga justicia", declaró el presidente Erdogan este jueves en su discurso durante la ceremonia de los Premios Presidenciales de Cultura y Artes en Ankara, la capital.
"Como país y gobierno comprometidos con decir la verdad", añadió, Türkiye se mantiene firme junto al pueblo palestino, de manera “inquebrantable y decidida”.
Medios de comunicación “valientes”
Erdogan también elogió a los medios de comunicación de Türkiye por su “valiente” postura al cubrir la verdad de lo que sucede en Gaza. “Ante el genocidio en Gaza, los medios de comunicación turcos, especialmente TRT y Anadolu, han adoptado una postura realmente valiente”, declaró.
Elogiando a Ali Jadallah, fotoperiodista de Anadolu, Erdogan afirmó: “Lo que refleja su lente no solo muestra la horrible magnitud de la masacre en Gaza, sino que también llama la atención mundial sobre la legítima resistencia del pueblo palestino”.
“Nuestro hermano Ali, quien expuso el brutal genocidio en Gaza y confrontó al supuesto mundo civilizado con la verdad, se desempeña como fotoperiodista de nuestra Agencia Anadolu”, declaró.
Fidan asistirá a una reunión sobre Gaza en Miami
Por su parte, el ministro Fidan participará este viernes en una reunión internacional en Miami, que se centrará en Gaza, informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
De acuerdo a la declaración emitida este jueves, en el encuentro participarán “funcionarios de Estados Unidos, Egipto y Qatar”. “También se abordarán otros temas regionales”, agregó el ministerio.
Previamente, un funcionario de la Casa Blanca le informó a Anadolu que el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunirá con representantes turcos, qataríes y egipcios para tratar la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.
La reunión ocurre más de dos meses después de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás. La primera fase del acuerdo incluyó el cese de hostilidades, la retirada parcial israelí, intercambios de rehenes y prisioneros, y la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones al enclave palestino.
“Türkiye impulsa la segunda fase del alto el fuego”
Durante una entrevista exclusiva con TRT World, que se transmitió este jueves, Fidan señaló que Türkiye está presionando para avanzar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, advirtiendo que las continuas violaciones de Israel acarrean el riesgo de reavivar la violencia y desestabilizar a la región en general.
En ese sentido, el ministro afirmó que el alto el fuego sigue siendo vital después de lo que describió como “el horror, la tragedia humana, el genocidio” que ha sufrido el enclave desde finales de 2023. Sin embargo, subrayó que la tregua enfrenta una presión creciente.
“Hay violaciones constantes al alto el fuego”, sostuvo Fidan, destacando que casi 400 palestinos han sido asesinados desde que el acuerdo entró en vigor el 10 de octubre. Según las autoridades sanitarias de Gaza, al menos 395 palestinos han sido asesinados y otros 1.088 han resultado heridos en ataques israelíes durante estos más de dos meses.
Luego, Fidan agregó que Türkiye apoya avanzar hacia la segunda fase del acuerdo, la cual contempla una fuerza internacional de estabilización y un mecanismo de gobernanza para Gaza. Afirmó que las conversaciones están en curso y que “en las próximas dos semanas” se esperan resultados preliminares.
A pesar de las objeciones israelíes, el ministro dijo que Ankara está preparada para contribuir a cualquier fuerza internacional, argumentando que Türkiye ha actuado como “la voz de la conciencia humana” en respuesta a las acciones israelíes en Gaza.