Ante el actual contexto de "incertidumbre" y el auge de políticas proteccionistas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, urgió este miércoles a que el Mercosur y Japón den el siguiente paso hacia un acuerdo de asociación económica.

"En un mundo cada vez más complejo, es esencial que los socios históricos se unan para enfrentar las incertidumbres e inestabilidades de la economía global", afirmó Lula durante su intervención en un foro económico celebrado en la capital japonesa, en el marco de su visita de Estado a Japón.

El comercio fue uno de los temas centrales de la visita, en un contexto marcado por la política proteccionista impulsada por Trump. La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a diversas importaciones ha llevado a Brasil a buscar nuevos mercados para diversificar sus exportaciones y reducir la dependencia de su principal socio comercial.

Japón, uno de los socios comerciales más importantes para Brasil, ocupó el tercer lugar en comercio bilateral en Asia el año pasado, con un intercambio de unos 11.000 millones de dólares y un superávit brasileño de 148 millones de dólares.

En este marco, el país asiático se presenta como un aliado estratégico con potencial para fortalecer los lazos económicos.

"Estoy seguro que debemos avanzar en la firma de un acuerdo de asociación económica entre Japón y Mercosur", señaló Lula este miércoles, refiriéndose al bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Nuestros países tienen más que ganar con la integración que recurriendo a prácticas proteccionistas", agregó, señalando que el futuro de las relaciones bilaterales "pasa también por aumentar las inversiones".

Además, Lula destacó la buena marcha de la economía brasileña, cuyo producto interno bruto ha crecido más del 3% en los últimos dos años, e invitó a los japoneses a apostar por el país. “Brasil es un puerto seguro”, afirmó.

Esta visita se da en un contexto de creciente incertidumbre económica mundial, alimentada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Mientras Trump continúa imponiendo aranceles a importaciones de países como México, Canadá y China, la preocupación se ha extendido a otras naciones.

Esta situación ha llevado a diversas economías a buscar alternativas comerciales fuera de la influencia estadounidense, como lo demuestra el interés de Brasil de avanzar con acuerdos como el de Mercosur y Japón. El fortalecimiento de estos lazos comerciales parece presentarse como una respuesta ante la inestabilidad que generan las políticas arancelarias de Trump.