El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien viajó a EE.UU. esta semana para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, llegó este miércoles a Washington D.C. para una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El encuentro tendrá lugar este jueves en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde los líderes abordarán las relaciones bilaterales, incluyendo los temas de comercio, inversión e industria de defensa, además de asuntos regionales.

La reunión se da en un momento clave, en medio de la creciente inestabilidad en Oriente Medio, mientras continúan los ataques de Israel contra Gaza a pesar de los insistentes llamados de la comunidad internacional para lograr una solución política para la cuestión palestina.

Previamente, Erdogan había expresado su expectativa de que la reunión contribuya a reforzar la cooperación entre Ankara y Washington. “Creo que nuestra reunión con el presidente Trump contribuirá a poner fin a las guerras y conflictos en nuestra región, en el marco de nuestra visión compartida de la paz global, y reforzará aún más la cooperación entre nuestros países”, afirmó.