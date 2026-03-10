A medida que los titulares multiplicaban las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, este lunes sobre lo “pronto” que estaría el fin de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán, los precios del petróleo empezaron a descender de los picos a los que escalaron apenas horas antes. Sin embargo, como suele suceder en la política –y más cuando hay un conflicto en curso– el peso de estas palabras fue de dientes para afuera: buscaban desinflamar las preocupaciones acerca del suministro mundial de crudo.

No sólo Washington estaría evaluando una operación terrestre para decomisar el uranio enriquecido de Teherán, de acuerdo a reportes, sino que desestimó por completo a las autoridades iraníes como parte rival que tiene poder de decisión y que mantiene ataques de represalia. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló este lunes que una negociación con la Casa Blanca no está sobre la mesa. Y la Guardia Revolucionaria del país le respondió a Trump diciendo que son ellos quienes “determinarán el fin de la guerra”.

El aparente mensaje de calma de parte del mandatario estadounidense llegó durante una entrevista telefónica con la cadena CBS News, en la que afirmó que la guerra con Teherán “está prácticamente terminada” porque “no tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". Luego, a manera de triunfo anticipado, dijo que EE.UU. estaba “muy adelantado” respecto al plazo inicial de cuatro a cinco semanas para el conflicto.

Posteriormente, en una rueda de prensa desde su club de golf en Florida, respondió a una pregunta sobre cuándo acabaría la guerra en Oriente Medio con un “creo que pronto, muy pronto”. Pero entonces advirtió que también estaría dispuesto a atacar “muy, muy duro” si Irán decide bloquear el suministro de petróleo en la región.

Sostuvo que no iba “a permitir” que un “régimen tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro”. "Más les vale no jugar a ese juego (…) "Todo lo que tienen se ha ido, incluida su dirigencia", insistió.

Incluso, llegó a decir que cualquier intento por interrumpir los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz por parte de Irán provocaría una respuesta "20 veces más dura" que los ataques lanzados hasta el momento. "Muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero que eso no suceda", añadió.

Presión por el petróleo

Ahora bien, sus declaraciones no llegaron en un momento casual. Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril este lunes, su nivel más alto desde que comenzó la guerra en Ucrania en 2022. Y alcanzó este punto debido a que el conflicto con Irán ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz para la mayoría de los petroleros.

Esta vía fluvial estratégica normalmente transporta casi el 20% del suministro mundial de crudo. De ahí que los mercados petroleros y los responsables de políticas en todo el mundo sigan de cerca el impacto del conflicto en la infraestructura energética del Golfo. Sólo para dar una idea: los precios de referencia del petróleo han subido entre un 40% y un 50% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero.

Unas cifras que no han pasado inadvertidas para el círculo cercano de Trump y sus asesores. Justamente, un reporte del periódico The Wall Street Journal señaló que algunos de sus funcionarios le han insistido en privado que busque una manera de salir de la guerra ante la escalada en los costos del crudo y la preocupación de que un conflicto prolongado pudiera generar una reacción política negativa.

De acuerdo a la publicación, algunos asesores del presidente lo han animado a articular un plan para retirar a Washington de los ataques y argumentar que el ejército había logrado en gran medida sus objetivos, según personas familiarizadas con el asunto. “Si bien muchos en la base conservadora del presidente aún apoyan la operación inicial, algunos de sus asesores han expresado en privado su preocupación de que una guerra más prolongada pueda mermar dicho apoyo”, añade el diario.

“Algunos asesores de Trump observaron con alarma cómo los precios del petróleo se dispararon a más de 100 dólares por barril. También han recibido llamadas sobre las elecciones intermedias de algunos republicanos nerviosos, según personas familiarizadas con el asunto”, se lee en el reporte de The Wall Street Journal. De hecho, Stephen Moore, asesor económico externo de Trump, le dijo a la publicación que “cuando el precio de la gasolina y el petróleo sube, también lo hace todo lo demás. Dado que la asequibilidad ya era un problema, esto genera verdaderos desafíos”.

Uranio de Irán, ahora en la mira

Pero el petróleo no parece ser lo único sobre lo que la Casa Blanca ha puesto la mira. El Gobierno de Trump también está considerando una operación terrestre para apoderarse de las reservas de uranio enriquecido de Irán, según un reporte de la cadena CNN este lunes. Se cree que el uranio altamente enriquecido se encuentra en un almacén subterráneo a gran profundidad, según funcionarios militares que hablaron con el medio.

Los funcionarios afirmaron que la decisión de Trump de confiscar las reservas de uranio requeriría un número significativo de tropas terrestres de EE.UU., no solo una operación de fuerzas especiales. Se considera que gran parte del uranio se encuentra en la planta nuclear iraní de Isfahán, y la recuperación del material se alinearía con la meta declarada por Washington de eliminar por completo la capacidad nuclear de Irán, aunque Teherán ha sostenido que su programa nuclear es de carácter civil y pacífico.

Expertos militares afirmaron que, si la administración de Trump prosiguiera con una operación para recuperar el uranio, se produciría una escalada militar que necesitaría a un gran número de tropas, ya que se requeriría una misión compleja para recuperar y transportar de forma segura una gran cantidad de material altamente radiactivo.