A través de la gira que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo por México y Ecuador esta semana , Washington buscó solidificar alianzas en Latinoamérica. Y su visita a Quito, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa este jueves, pareció cerrar el viaje con un broche de oro para la Casa Blanca. Los gobiernos de Donald Trump y de Noboa ahora están negociando un acuerdo de “tercer país seguro” para que solicitantes de asilo en territorio de EE.UU. puedan ser trasladados a la nación sudamericana, y esperar allí hasta que los tribunales de inmigración resuelvan sus casos, según afirmó este jueves un alto funcionario del Departamento de Estado.

"Este pacto busca entre otras cosas frenar los abusos de nuestro sistema de asilo y esparcir la carga a otros países", explicó el funcionario estadounidense, quien pidió anonimato. También aclaró que este acuerdo es diferente al que la Casa Blanca mantiene con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues en ese caso el país centroamericano recibe de EE.UU. migrantes detenidos.

En la misma línea, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, había adelantado detalles de un posible acuerdo de país seguro, también llamado acuerdo de asilo cooperativo, por el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año. Sommerfeld destacó que el marco sería "limitado" y que respondería solamente a "personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia". Ahora, según el funcionario del Departamento de Estado, el posible pacto está siendo revisado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Designación de organizaciones terroristas





La revelación del potencial acuerdo se produjo apenas horas después de la reunión entre Rubio y Noboa, tras la cual Washington se comprometió a proporcionar cerca de 20 millones de dólares en ayuda de seguridad para Ecuador. De ese total, seis millones se destinarían a drones.

Y el secretario Rubio fue más allá: anunció que Estados Unidos había tomado la decisión de designar a dos bandas criminales de Ecuador –Los Lobos y Los Choneros– como organizaciones terroristas extranjeras. Una medida que pone a estas estructuras bajo la mira directa de Washington.

Según un comunicado del Departamento de Estado, el objetivo final de estos grupos es “controlar las rutas de tráfico de drogas que atraviesan Ecuador aterrorizando y ejerciendo una violencia brutal sobre la población ecuatoriana”. “Han atacado y amenazado a funcionarios públicos y a sus familias, a personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador”, añadió.

Noboa, un aliado creciente de Trump, ha desplegado tropas para combatir la violencia que ha transformado a Ecuador de uno de los países más seguros de América Latina a ser uno de los más peligrosos. De hecho, en una rueda conjunta con Sommerfeld, Rubio calificó a estas bandas de "animales salvajes", y aseguró que Estados Unidos ayudará a Ecuador a doblegarlos.

Refiriéndose a la ofensiva de Trump contra lo que la Casa Blanca ha calificado como organizaciones narcoterroristas, Rubio afirmó: "Este gobierno la está enfrentando como nunca antes". Y refiriéndose a los avances con Quito concluyó: “Esto es el principio de lo que podemos hacer juntos”.

De manera similar, la ministra Sommerfeld, afirmó que Ecuador desea ver la región de las Américas libre de "amenazas de grupos del crimen organizado transnacional y grupos terroristas que buscan subyugar a nuestros ciudadanos".

La base militar que EE.UU. solía operar en Ecuador





Ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, Ecuador es el punto de salida del 70% de la oferta global de la droga, casi la mitad de la cual se dirige a Estados Unidos, según datos oficiales.