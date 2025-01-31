POLÍTICA
1 min de lectura
Quote Lula da Silva, presidente de Brasil
Discurso Lula da Silva 30 de enero de 2025
00:00
Quote Lula da Silva, presidente de Brasil
31 de enero de 2025

El presidente de Brasil, Lula da Silva, destacó este jueves la importancia crucial de defender la democracia, no solo para Brasil, sino para el mundo entero.

Subrayó que la democracia se ha convertido en un valor “inconmensurable” en su vida, haciendo un llamado a los trabajadores brasileños a ponerla en el centro de sus preocupaciones.

RECOMENDADOS

En su discurso, Lula también enfatizó la necesidad de defender la verdad, haciendo referencia a las ‘mañaneras’ del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de esta práctica por parte de Claudia Sheinbaum, aclarando que aunque Brasil no pueda replicar esa dinámica diaria, sí buscará encuentros periódicos.

Con firmeza, el presidente afirmó que “la democracia será la gran derrotada” si se permite el avance de la extrema derecha y la propagación de la información falsa, un fenómeno que amenaza la estabilidad global.

Explora
¿Por qué Trump presiona tanto a Ucrania para aceptar un acuerdo de paz con Rusia?
Trump da luz verde a un plan de 28 puntos para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania: informe
“No es un acuerdo definitivo”: ¿qué hay detrás de la tregua comercial entre EE.UU. y China?
¿Cuál es la estrategia en Al Fasher, Sudán, de las Fuerzas de Apoyo Rápido, más conocidas como RSF?
La respuesta de China a Estados Unidos: el multilateralismo como nuevo orden mundial
Trump y Putin se reunirán para avanzar en la la paz en Ucrania tras “conversaciones productivas”
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
¿Qué puede pasar con Jair Bolsonaro? Radiografía del juicio histórico que mantiene en vilo a Brasil
Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái: ¿que pasó y qué dijeron los líderes?
Exjefe del Mossad, Yossi Cohen, desafía a Netanyahu: ¿qué significa para la política israelí?
Cumbre de la OCS 2025: Todas las miradas puestas en Tianjin mientras el Sur Global se reúne en China
Israel arremete contra Lula da Silva: ¿por qué lo declaró “persona non grata”... otra vez?
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Periodistas de Reuters señalan a la agencia de sesgo pro-Israel en cobertura de Gaza, revela informe
Putin y Trump, frente a frente: ¿qué posturas y expectativas llevan a la reunión en Alaska?
Por qué las fronteras trazadas por las potencias coloniales siguen siendo focos de conflicto
¿Qué pasó en la reunión de Trump con Netanyahu? Gaza, Irán, y la expulsión de palestinos
Rusia se convierte en el primer país en reconocer al gobierno talibán en Afganistán
80 años después de su creación, ¿necesita la ONU una reforma estructural?
BRICS piden frenar violencia en Oriente Medio y plantean zona libre de armas nucleares en la región