“Mientras la vida en Gaza es aniquilada y Cisjordania ocupada está bajo un ataque cada vez mayor, este informe revela por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”. Así, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, expone el entramado de más de 60 empresas –incluyendo grandes nombres como Amazon, Microsoft y Caterpillar– que se han beneficiado del sufrimiento de los palestinos a manos de Tel Aviv.

En su más reciente reporte, presentado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Albanese detalla que compañías de sectores tan diversos como la defensa, la tecnología, la construcción, las finanzas y hasta la educación están "financieramente vinculadas al apartheid y al militarismo de Israel".

En esa línea, la investigación advierte que “estas empresas no solo facilitan la violencia, sino que se enriquecen a costa de la destrucción sistemática del pueblo palestino”. El reporte, que se basó en más de 200 aportes provenientes de gobiernos, organizaciones de derechos humanos, académicos y hasta las propias empresas, no solo exige el fin de los vínculos comerciales con Israel, sino que reclama que los responsables empresariales rindan cuentas ante la justicia internacional por posibles crímenes contra el derecho humanitario y los derechos humanos.

“Un campo de pruebas ideal para los fabricantes de armas”





De hecho, el informe indica que la “ocupación permanente se ha convertido en el campo de pruebas ideal para los fabricantes de armas y las grandes tecnológicas... mientras que los inversores y las instituciones privadas y públicas se benefician libremente". Según se detalla, las reiteradas campañas militares han permitido poner a prueba plataformas de defensa aérea, drones, herramientas de puntería impulsadas por inteligencia artificial e incluso el programa F-35, liderado por Estados Unidos. “Estas tecnologías se comercializan posteriormente como ‘probadas en combate’", puntualiza el reporte.

Con el apoyo de lo que Albanese llama “entidades corporativas”, Israel “ha perseguido el despojo y el desplazamiento de los palestinos, especialmente después de 1967”. Hechos en los que han colaborado “materialmente” empresas como como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Lockheed Martin, Caterpillar, Volvo, Hyundai y Heidelberg Materials AG, al proporcionar “las armas y la maquinaria necesarias para destruir hogares, escuelas, hospitales, lugares de ocio y culto, medios de vida y activos productivos, como olivares y huertos, para segregar y controlar a las comunidades”, sostiene el informe.

“Al ayudar a militarizar e incentivar la presencia ilegal israelí en el territorio palestino ocupado, el sector corporativo ha contribuido a la creación de las condiciones para la limpieza étnica palestina”. A lo que se suma que la investigación encontró que para las compañías israelíes, entre ellas Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, el aumento del 65% en el gasto militar de Tel Aviv entre 2023 y 2024 –que fue de 46.500 millones de dólares– “generó un fuerte aumento en sus ganancias anuales”.

Con la ofensiva lanzada sobre Gaza a partir de octubre de 2023, “los antiguos sistemas de control, explotación y despojo se transformaron en infraestructuras económicas, tecnológicas y políticas movilizadas para infligir violencia masiva y una inmensa destrucción. Las entidades que anteriormente facilitaron y se beneficiaron de la eliminación y el borrado de Palestina dentro de la economía de la ocupación, en lugar de desvincularse, ahora participan en la economía del genocidio”.

Una potencia tecnológica sobre el pueblo palestino





El informe de Albanese detalla la transformación de Israel en una potencia tecnológica global. En 2024, el sector de defensa y vigilancia representó el 64% de las exportaciones nacionales y las empresas emergentes militares crecieron un 143%. Compañías como NSO Group, IBM, Microsoft, Google, Amazon y Palantir desarrollan sistemas de vigilancia masiva, software espía e inteligencia artificial militar probados y aplicados directamente contra la población palestina.

Albanese advierte que estas tecnologías no solo refuerzan la ofensiva militar, sino que profundizan el control, la segregación y el debilitamiento económico palestino, provocando una pérdida del 35% del producto bruto interno (PBI) palestino y manteniendo bajo control a Israel más del 60% de Cisjordania ocupada.

La explotación del agua y su rentabilidad





El informe también revela que el monopolio del agua y la energía es otro pilar de esta economía del genocidio. Mekorot, empresa estatal israelí, controla el agua palestina, vendiéndola a precios exorbitantes y limitando su acceso, dejando a Gaza con un 97% de agua contaminada y frecuentes cortes.