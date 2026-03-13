TÜRKİYE
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Un barco turco logra atravesar el estrecho de Ormuz tras permiso de Irán, afirma ministro
El ministerio de Transporte de Türkiye informó que, de los 15 barcos turcos que estaban en la zona, uno recibió permiso para cruzar el estrecho. Además, indicó que en total los barcos transportaban 171 personas.
Un barco turco logra atravesar el estrecho de Ormuz tras permiso de Irán, afirma ministro
Uraloglu: Ankara declaró alerta máxima en el estrecho y sigue en contacto con autoridades iraníes. / AA
hace un día

Un barco turco que había estado esperando cerca de Irán pudo finalmente cruzar el estrecho de Ormuz, después de que las autoridades iraníes dieran su permiso. Así lo informó Abdulkadir Uraloglu, ministro turco de Transporte e Infraestructura.

Uraloglu explicó, en declaraciones a medios turcos difundidas el viernes, que Ankara había activado la alerta de seguridad más alta para el estrecho y que, al mismo tiempo, mantenía comunicación constante con funcionarios iraníes para resolver la situación de los otros 14 barcos turcos que permanecían en la zona.

El ministro detalló: “Quince barcos de propiedad turca estaban allí. Obtuvimos permiso de las autoridades iraníes para uno de ellos, que había usado un puerto iraní, y logró pasar”.

El ministerio precisó que el barco que cruzó el estrecho se llama Rozana, y añadió que en total, los barcos turcos presentes en la zona transportaban a 171 personas.

La situación se ha complicado debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz. Esto ha dejado varados a petroleros y otros barcos, generando preocupación por el suministro de energía a nivel mundial.

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En paralelo, el ministerio turco informó que Turkish Airlines y Ajet cancelaron temporalmente vuelos hacia varios destinos de Medio Oriente, como Iraq, Siria, Líbano, Jordania, Doha, Dubái, Abu Dhabi, Kuwait, Bahréin y Dammam, hasta el 19 de marzo. Los vuelos hacia Irán se cancelaron hasta el 20 de marzo.

Por su parte, Pegasus Airlines canceló vuelos hacia Kuwait, Bahréin, Doha, Amán, Beirut, Iraq, Dubái, Abu Dhabi y Sharjah hasta el 23 de marzo, mientras que los vuelos hacia Irán se cancelaron hasta el 28 de marzo.

Finalmente, Turkish Airlines ha añadido nuevos vuelos hacia Omán, y desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero, se han desviado 76 vuelos hacia Türkiye para garantizar la seguridad de los pasajeros.



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