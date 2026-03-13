Un barco turco que había estado esperando cerca de Irán pudo finalmente cruzar el estrecho de Ormuz, después de que las autoridades iraníes dieran su permiso. Así lo informó Abdulkadir Uraloglu, ministro turco de Transporte e Infraestructura.

Uraloglu explicó, en declaraciones a medios turcos difundidas el viernes, que Ankara había activado la alerta de seguridad más alta para el estrecho y que, al mismo tiempo, mantenía comunicación constante con funcionarios iraníes para resolver la situación de los otros 14 barcos turcos que permanecían en la zona.

El ministro detalló: “Quince barcos de propiedad turca estaban allí. Obtuvimos permiso de las autoridades iraníes para uno de ellos, que había usado un puerto iraní, y logró pasar”.

El ministerio precisó que el barco que cruzó el estrecho se llama Rozana, y añadió que en total, los barcos turcos presentes en la zona transportaban a 171 personas.

La situación se ha complicado debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz. Esto ha dejado varados a petroleros y otros barcos, generando preocupación por el suministro de energía a nivel mundial.