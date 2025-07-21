Estambul, Türkiye — A más de 10.000 kilómetros de Bogotá, en la histórica ciudad turca de Estambul, más de 200 colombianos residentes en Türkiye se reunieron para conmemorar el 20 de julio a bordo de un barco que cruzó las aguas azules del estrecho del Bósforo. Fue la celebración del Día de la Independencia, una fecha que sigue viva en el corazón de quienes, aunque han cruzado fronteras, mantienen un fuerte vínculo con “la tierrita”, como llaman cariñosamente a su patria.

Para Edwing Fabián Jiménez Roa, originario de los llanos, una región de Colombia que describe como profundamente patriótica, la celebración tuvo un significado especial.

“Anteriormente estábamos bajo el virreinato español y el tener nuestra autonomía nos ha ayudado a poder desarrollarnos como comunidad, como país y obviamente generar una mayor unión entre cada uno de los compatriotas”, dijo en diálogo con TRT Español el ingeniero civil de 30 años, al destacar la situación de mayor igualdad que, según Jiménez Roa, vive hoy su país. “Antes teníamos diferencias de castas. Los que eran padres españoles tenían un mayor grado que los que éramos mestizos como nosotros”.

Todos a bordo

Bajo el lema de "La Colombianidad en Estambul", globos con los colores de su bandera decoraron la entrada del barco, que llevó a más de doscientos colombianos y a TRT Español. Allí, el embajador de Colombia en Türkiye, Julio Aníbal Riaño, y el cónsul Rafael Antonio Quintero Cubides —quien asumió el cargo en enero de 2025 en el nuevo Consulado de Colombia en Estambul— dieron un cálido saludo a todos los presentes bajo un fuerte sol de verano.

A bordo, todos escucharon y se pusieron de pie para los himnos nacionales de Colombia y Türkiye. Luego, Quintero subió al podio, donde estaban las banderas de ambos países. Desde allí, expresó su orgullo por compartir ese momento con la diáspora y resaltó que, a pesar de los desafíos que ha enfrentado Colombia —incluido el conflicto armado y el desplazamiento forzado—, su país “no ha fallado a la libertad y la democracia”.

Para el embajador Riaño, el viaje no fue solo un paseo, sino un símbolo: un recordatorio de que, sin importar dónde se encuentren, los colombianos llevan viva a la patria en su interior. "Y qué mejor manera de celebrarlo que entre amigos, rodeados de historia y en un país como Türkiye, que nos ha acogido bajo el cielo que vio nacer reinos y civilizaciones alzarse. Un puente de culturas que nos ha acogido con su proverbial hospitalidad y nos permite comprender que la patria también es donde uno es recibido con el alma”, declaró.

Luego, el embajador resaltó la estrecha relación entre Türkiye y Colombia, una relación que comenzó en 1959 y se fortaleció con la apertura de embajadas en 2010 y 2011, respectivamente, y que hoy los posiciona como socios estratégicos. Destacó que ambos países continúan construyendo puentes para profundizar su cooperación a través de visitas, acuerdos vigentes y voluntad política.

Asimismo, el máximo representante de Colombia en el país destacó “la insomne labor por la paz y la concordia en el mundo, predicada por doquier por el presidente Recep Tayyip Erdogan, lo cual es encomiable. Dicha labor es reconocida por la comunidad internacional. En nuestro caso, expresamos agradecimiento por el apoyo de Türkiye al anhelo de paz total en nuestro país, una causa que ha impulsado con ahínco nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro”.

Historia, memoria y pertenencia

La independencia de Colombia comenzó el 20 de julio de 1810 con el levantamiento del Florero de Llorente en Santa Fe de Bogotá, que dio paso a una junta autónoma contra el dominio español. Tras años de conflictos y una violenta reconquista, el 7 de agosto de 1819 el Ejército Libertador, liderado por Simón Bolívar, venció en la Batalla de Boyacá, lo que permitió la creación de la Gran Colombia, que unió los territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Puso fin al control colonial en gran parte de la región.

Desde entonces, el 20 de julio no es solo una fecha en el calendario: es símbolo de lucha, memoria y pertenencia. Por lo tanto, la diáspora colombiana no dejó pasar la ocasión para celebrar entre banderas flameantes, música y risas.

“Es una gran oportunidad para reencontrarnos y sentirnos más cerca de nuestro país, incluso a miles de kilómetros de distancia”, dijo Mayra Alexandra Idarraga Medina, una colombiana de 29 años que trabaja en exportaciones en Ankara y está casada con un ciudadano turco. “Es como tener un pedacito de nuestra tierra”.

Rumba para celebrar la independencia

Mientras el barco navegaba por el Bósforo, la distancia no borró ese sentido de pertenencia. La comunidad celebró con varios bailes. Un DJ animó la fiesta con temas de cantantes como J Balvin, Juanes y Carlos Vives, entre otros artistas colombianos.

Mientras todos bailaban la conga, el barco pasaba frente a sitios emblemáticos de Estambul como el Palacio de Dolmabahce.

Becas y oportunidades