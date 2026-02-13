La crisis energética en Cuba se profundiza mientras el embargo y las sanciones de Estados Unidos mantienen a la isla al borde del colapso. Ante la retirada de apoyo de países como México, que inicialmente se ofreció a enviar petróleo pero retrocedió tras el anuncio de sanciones por parte del presidente Donald Trump, Rusia surge como uno de los pocos aliados dispuestos a ofrecer asistencia, desafiando directamente la presión estadounidense.
Según un reporte del jueves del diario ruso Izvestia, citando fuentes de la embajada rusa en La Habana, "se espera que Rusia suministre crudo y productos petroleros a Cuba en un futuro próximo como ayuda humanitaria".
Desde el Kremlin evitaron confirmar directamente el plan, aunque reconocieron que "estamos en estrecho contacto con nuestros amigos cubanos y estamos discutiendo opciones para proporcionarles asistencia", declaró en una rueda de prensa el jueves el portavoz presidencial, Dmitry Peskov.
En respuesta a una pregunta de la agencia de noticias EFE sobre el pronto envío de una partida de crudo a la isla, Peskov añadió que el Kremlin se abstiene de hablar de ello públicamente "por obvias razones".
Más allá de la ayuda puntual, el trasfondo es geopolítico. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles a productos rusos si Moscú ayuda a Cuba, respondió: "No queremos ninguna escalada, pero, por otra parte, en este momento no tenemos mucho comercio con Estados Unidos. Probablemente contaríamos con un diálogo constructivo y una solución a los problemas existentes a través del diálogo".
Y añadió: "Todos estos días hablamos a diferentes niveles, estamos en contacto con los amigos cubanos y tratamos las variantes para ayudarles".
Desde Moscú se ha descrito la situación del combustible en la isla como crítica y se ha acusado a Estados Unidos de intentar "asfixiar" su economía. Además, Rusia ha reiterado su oposición a cualquier forma de intervención militar y ha expresado su solidaridad tanto con Cuba como con Venezuela.
Según Izvestia, la última vez que Rusia envió petróleo a Cuba fue en febrero de 2025, cuando entregó 100.000 toneladas métricas de crudo. En paralelo, Moscú ha denunciado desde principios de año el apresamiento de varios de sus petroleros, algunos de ellos interceptados por guardacostas estadounidenses.
México dijo que busca terminar el embargo de EE.UU.
Pero Rusia no es el único país que intenta abrir una vía de alivio para la isla. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que su Gobierno busca negociar con Estados Unidos un acuerdo que permita suministrar petróleo a Cuba y, en términos más amplios, avanzar hacia el fin del embargo.
Cabe recordar que México se convirtió en el principal proveedor de crudo de la isla después de que se suspendieran en diciembre los envíos desde Venezuela, en medio de un bloqueo impuesto por Trump a los petroleros sancionados que salieran de este país latinoamericano. La medida hizo parte de la presión de Washington semanas antes de capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Paralelamente a las gestiones energéticas, el Gobierno mexicano ha reforzado el apoyo humanitario. En concreto, dos buques de la Marina mexicana arribaron a la isla con más de 800 toneladas de alimentos. En total, las Fuerzas Armadas entregaron 814 toneladas de ayuda que incluyen leche, productos cárnicos, arroz, frijoles y artículos de higiene personal. Asimismo, está previsto un segundo envío con 1,5 toneladas de leche en polvo y frijoles.
“Hoy llegan los barcos. Una vez que regresen, enviaremos más apoyo de otro tipo”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina el jueves.
“Depende de ambos países. Hemos transmitido, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la Embajada estadounidense en México, que México está haciendo todo lo que está en su poder para ayudar a generar un diálogo que, en el marco de la soberanía de Cuba, cree las condiciones para una resolución pacífica y permita que Cuba, sin que ningún país imponga sanciones, reciba petróleo y sus derivados para su funcionamiento diario”, afirmó.
Beijing expresa su apoyo a Cuba
En paralelo a los movimientos de Moscú y a las gestiones diplomáticas de México, China también ha reiterado públicamente su respaldo a Cuba frente a las sanciones de Estados Unidos y la crisis energética que atraviesa la isla. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance real de ese apoyo y hasta qué punto Beijing está dispuesto a implicarse en este nuevo frente latinoamericano.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, afirmó esta semana en rueda de prensa que su país "se opone resueltamente a cualquier acción o acto inhumano que prive al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo" y aseguró que Beijing "apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacionales".
Asimismo, añadió que China "brindará a Cuba el apoyo y la asistencia que esté a su alcance".
Estas declaraciones se producen después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, expresara en Beijing la semana pasada su oposición a la "interferencia por parte de fuerzas extranjeras", durante una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.
La visita de Rodríguez a la capital china formó parte de una gira diplomática más amplia con la que el Gobierno cubano buscaba respaldo entre sus aliados tradicionales, entre ellos Rusia y Vietnam, en un momento marcado por la pérdida de su principal proveedor regional de petróleo y el endurecimiento de la presión estadounidense.
En el plano material, Beijing ha anunciado este año el envío de 90.000 toneladas de arroz a la isla, la mayor donación de este producto comunicada hasta la fecha para Cuba. Además, ha aprobado una línea de "asistencia financiera emergente" valorada en 80 millones de dólares, respaldada por el presidente Xi Jinping, lo que refuerza la dimensión económica del apoyo chino más allá del plano declarativo.
Boric califica de “criminal” el bloqueo y anuncia ayuda vía Unicef
En la misma línea crítica frente a las sanciones, el presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció este jueves el bloqueo “criminal” que, a su juicio, ha impuesto Estados Unidos sobre Cuba, y anunció que la ayuda humanitaria que enviará su país se canalizará a través de Unicef.
“El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”, publicó el mandatario en su cuenta de X.
En ese mismo mensaje, Boric explicó que Chile donará al organismo internacional una cantidad de dinero que no precisó, en coordinación “junto a otros países latinoamericanos”, y reiteró su llamado a “terminar con este bloqueo inhumano”.
Horas antes, en rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, había detallado que los fondos provendrán del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Se trata del mismo mecanismo con el que Santiago ya apoyó a la isla el año pasado tras el paso de un huracán, así como a Gaza y Ucrania en otras emergencias humanitarias.
Una crisis energética que agrava el deterioro económico
El bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. ha tenido un efecto inmediato en Cuba. El Gobierno advirtió a las aerolíneas internacionales que no podría garantizar combustible para aviones, una señal de la gravedad de la situación que amenaza con reducir aún más las conexiones aéreas, afectando al turismo, al comercio y al flujo de divisas, pilares esenciales de la economía nacional.
La escasez de combustible también ha provocado apagones prolongados, limitaciones en el transporte público y dificultades en la actividad industrial y agrícola. La depreciación de la moneda y la reducción de vuelos internacionales han profundizado un escenario ya frágil, marcado por la falta de liquidez y el encarecimiento de bienes básicos.
Ante este panorama, la ONU manifestó este viernes su profunda preocupación. La organización advirtió que las medidas de EE.UU., al restringir el suministro de petróleo, no sólo agravan la crisis económica, sino que también afectan directamente los derechos humanos de la población cubana.
Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, explicó que la crisis actual se produce en un contexto de embargo comercial y financiero que lleva décadas vigente, sumado a los impactos de eventos climáticos extremos. “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que violen los derechos humanos”, enfatizó Hurtado.
La ONU reiteró su llamado a todos los Estados para levantar las medidas unilaterales sectoriales, recordando que sus consecuencias recaen de manera indiscriminada sobre la población, empeorando la vida cotidiana de millones de personas en Cuba y limitando su acceso a servicios básicos y bienes esenciales.