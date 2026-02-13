La crisis energética en Cuba se profundiza mientras el embargo y las sanciones de Estados Unidos mantienen a la isla al borde del colapso. Ante la retirada de apoyo de países como México, que inicialmente se ofreció a enviar petróleo pero retrocedió tras el anuncio de sanciones por parte del presidente Donald Trump, Rusia surge como uno de los pocos aliados dispuestos a ofrecer asistencia, desafiando directamente la presión estadounidense.

Según un reporte del jueves del diario ruso Izvestia, citando fuentes de la embajada rusa en La Habana, "se espera que Rusia suministre crudo y productos petroleros a Cuba en un futuro próximo como ayuda humanitaria".

Desde el Kremlin evitaron confirmar directamente el plan, aunque reconocieron que "estamos en estrecho contacto con nuestros amigos cubanos y estamos discutiendo opciones para proporcionarles asistencia", declaró en una rueda de prensa el jueves el portavoz presidencial, Dmitry Peskov.

En respuesta a una pregunta de la agencia de noticias EFE sobre el pronto envío de una partida de crudo a la isla, Peskov añadió que el Kremlin se abstiene de hablar de ello públicamente "por obvias razones".

Más allá de la ayuda puntual, el trasfondo es geopolítico. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles a productos rusos si Moscú ayuda a Cuba, respondió: "No queremos ninguna escalada, pero, por otra parte, en este momento no tenemos mucho comercio con Estados Unidos. Probablemente contaríamos con un diálogo constructivo y una solución a los problemas existentes a través del diálogo".

Y añadió: "Todos estos días hablamos a diferentes niveles, estamos en contacto con los amigos cubanos y tratamos las variantes para ayudarles".

Desde Moscú se ha descrito la situación del combustible en la isla como crítica y se ha acusado a Estados Unidos de intentar "asfixiar" su economía. Además, Rusia ha reiterado su oposición a cualquier forma de intervención militar y ha expresado su solidaridad tanto con Cuba como con Venezuela.

Según Izvestia, la última vez que Rusia envió petróleo a Cuba fue en febrero de 2025, cuando entregó 100.000 toneladas métricas de crudo. En paralelo, Moscú ha denunciado desde principios de año el apresamiento de varios de sus petroleros, algunos de ellos interceptados por guardacostas estadounidenses.

México dijo que busca terminar el embargo de EE.UU.

Pero Rusia no es el único país que intenta abrir una vía de alivio para la isla. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que su Gobierno busca negociar con Estados Unidos un acuerdo que permita suministrar petróleo a Cuba y, en términos más amplios, avanzar hacia el fin del embargo.

Cabe recordar que México se convirtió en el principal proveedor de crudo de la isla después de que se suspendieran en diciembre los envíos desde Venezuela, en medio de un bloqueo impuesto por Trump a los petroleros sancionados que salieran de este país latinoamericano. La medida hizo parte de la presión de Washington semanas antes de capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Paralelamente a las gestiones energéticas, el Gobierno mexicano ha reforzado el apoyo humanitario. En concreto, dos buques de la Marina mexicana arribaron a la isla con más de 800 toneladas de alimentos. En total, las Fuerzas Armadas entregaron 814 toneladas de ayuda que incluyen leche, productos cárnicos, arroz, frijoles y artículos de higiene personal. Asimismo, está previsto un segundo envío con 1,5 toneladas de leche en polvo y frijoles.

“Hoy llegan los barcos. Una vez que regresen, enviaremos más apoyo de otro tipo”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina el jueves.

“Depende de ambos países. Hemos transmitido, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la Embajada estadounidense en México, que México está haciendo todo lo que está en su poder para ayudar a generar un diálogo que, en el marco de la soberanía de Cuba, cree las condiciones para una resolución pacífica y permita que Cuba, sin que ningún país imponga sanciones, reciba petróleo y sus derivados para su funcionamiento diario”, afirmó.

Beijing expresa su apoyo a Cuba

En paralelo a los movimientos de Moscú y a las gestiones diplomáticas de México, China también ha reiterado públicamente su respaldo a Cuba frente a las sanciones de Estados Unidos y la crisis energética que atraviesa la isla. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance real de ese apoyo y hasta qué punto Beijing está dispuesto a implicarse en este nuevo frente latinoamericano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, afirmó esta semana en rueda de prensa que su país "se opone resueltamente a cualquier acción o acto inhumano que prive al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo" y aseguró que Beijing "apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacionales".