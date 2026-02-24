Irán está dispuesto a dar “los pasos que sean necesarios” para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Así lo afirmó el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, mientras ambos países se preparan para una nueva ronda de conversaciones.
“Estamos listos para llegar a un acuerdo lo antes posible. Haremos todo lo que haga falta para que esto ocurra. Entraremos en la sala de negociaciones en Ginebra con total honestidad y buena fe”, declaró Takht-Ravanchi el martes en declaraciones recogidas por los medios estatales.
Sin embargo, el tono conciliador vino acompañado de una advertencia. “Si hay un ataque o una agresión contra Irán, responderemos de acuerdo con nuestros planes de defensa. Un ataque estadounidense contra Irán es una auténtica apuesta”, añadió.
La declaración iraní se produjo mientras la Casa Blanca aseguraba que la primera opción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a Teherán es siempre la diplomacia, aunque está dispuesto a recurrir a la fuerza letal si lo considera necesario.
“La primera opción del presidente Trump es siempre la diplomacia. Pero, como ha demostrado, está dispuesto a utilizar la fuerza letal del ejército de Estados Unidos si es necesario”, afirmó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante los periodistas. “El presidente es quien toma aquí la decisión final”, zanjó.
‘Enriquecimiento nuclear pacífico’
En paralelo, un alto funcionario iraní desveló el domingo que Teherán estaría dispuesto a estudiar una fórmula intermedia: enviar al extranjero la mitad de su uranio más altamente enriquecido, diluir el resto y sumarse a la creación de un consorcio regional de enriquecimiento. La propuesta, que ha sobrevolado durante años las negociaciones en torno al programa nuclear iraní, vuelve ahora a la mesa en un intento de desbloquear el diálogo.
A cambio, Irán exigiría que Washington reconozca su derecho al “enriquecimiento nuclear con fines pacíficos” dentro de un acuerdo que también contemple el levantamiento de las sanciones económicas, según la misma fuente.
Las conversaciones están previstas para el jueves en Ginebra, según confirmó el lunes un alto funcionario estadounidense. Los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner se sentarán frente a una delegación iraní en lo que podría marcar un nuevo capítulo en una relación marcada por la desconfianza.
Refuerzo militar en Oriente Medio
El retorno a la mesa de diálogo coincide con un aumento de la presión sobre el terreno. Estados Unidos ha reforzado su capacidad militar en Oriente Medio, mientras Irán advierte que responderá atacando bases estadounidenses en la región si es agredido.
Los contactos indirectos del año pasado terminaron sin avances, encallados en la exigencia de Washington de que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio en su propio territorio, considerado por Estados Unidos como un posible atajo hacia la bomba nuclear. Teherán, por su parte, ha negado de forma reiterada que aspire a desarrollar armas atómicas.
La tensión alcanzó un punto álgido el pasado junio, cuando Estados Unidos se sumó a Israel en ataques contra instalaciones nucleares iraníes, reduciendo de facto su capacidad de enriquecimiento. Trump aseguró entonces que los principales centros nucleares del país habían sido “obliterados”, una palabra que aún resuena en el pulso entre ambos gobiernos.