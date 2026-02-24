Irán está dispuesto a dar “los pasos que sean necesarios” para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Así lo afirmó el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, mientras ambos países se preparan para una nueva ronda de conversaciones.

“Estamos listos para llegar a un acuerdo lo antes posible. Haremos todo lo que haga falta para que esto ocurra. Entraremos en la sala de negociaciones en Ginebra con total honestidad y buena fe”, declaró Takht-Ravanchi el martes en declaraciones recogidas por los medios estatales.

Sin embargo, el tono conciliador vino acompañado de una advertencia. “Si hay un ataque o una agresión contra Irán, responderemos de acuerdo con nuestros planes de defensa. Un ataque estadounidense contra Irán es una auténtica apuesta”, añadió.

La declaración iraní se produjo mientras la Casa Blanca aseguraba que la primera opción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a Teherán es siempre la diplomacia, aunque está dispuesto a recurrir a la fuerza letal si lo considera necesario.

“La primera opción del presidente Trump es siempre la diplomacia. Pero, como ha demostrado, está dispuesto a utilizar la fuerza letal del ejército de Estados Unidos si es necesario”, afirmó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante los periodistas. “El presidente es quien toma aquí la decisión final”, zanjó.

‘Enriquecimiento nuclear pacífico’

En paralelo, un alto funcionario iraní desveló el domingo que Teherán estaría dispuesto a estudiar una fórmula intermedia: enviar al extranjero la mitad de su uranio más altamente enriquecido, diluir el resto y sumarse a la creación de un consorcio regional de enriquecimiento. La propuesta, que ha sobrevolado durante años las negociaciones en torno al programa nuclear iraní, vuelve ahora a la mesa en un intento de desbloquear el diálogo.

A cambio, Irán exigiría que Washington reconozca su derecho al “enriquecimiento nuclear con fines pacíficos” dentro de un acuerdo que también contemple el levantamiento de las sanciones económicas, según la misma fuente.