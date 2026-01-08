Por primera vez desde que EE.UU. lanzó su ataque contra Venezuela este sábado, las autoridades de Caracas revelaron el número de muertos que dejó la operación militar: al menos 100 personas, según anunció el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la noche de este martes. "Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. Cien, y otra cantidad parecida de heridos", sostuvo el funcionario durante su programa "Con el mazo dando", transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV). Ese mismo día, la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que la relación entre Washington y Caracas tiene “una mancha” tras la incursión, mientras la Casa Blanca propone un plan de tres fases para el país latinoamericano.

"Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie", señaló Cabello al hacer referencia a la cifra de muertos. También añadió que en esa "cosa terrible" fallecieron "personas que nada tenían que ver en un conflicto", entre las que mencionó "civiles, mujeres que estaban en su casa", los cuales "fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas" contra Venezuela. En esa línea, describió a las personas que perdieron su vida como “mártires y héroes caídos”.

"Compañeros de la Fuerza Armada, hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, personal policial, compañeros que estaban en sus casas dormidos y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados", sostuvo Cabello. “Venezuela no se rendirá porque es una nación con una historia y un legado”, insistió.

El ministro también extendió sus palabras al "hermano presidente" Nicolás Maduro y a la "compañera" Cilia Flores, quienes fueron sacados del país a la fuerza durante el ataque y ahora se encuentran recluidos en Nueva York. “El mundo entero sabe ahora que Nicolás Maduro es un prisionero de guerra y Estados Unidos violó todas las normas de convivencia internacional”, agregó.

En sus declaraciones, Cabello también reveló que tanto Maduro como Flores resultaron heridos durante la incursión militar. "En ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero”, lanzó.

Relacionado TRT Español - Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país

Horas antes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios del Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

Funeral para soldados venezolanos que murieron en ataque a EE.UU.

Antes de las declaraciones de Cabello, Caracas no había proporcionado una cifra oficial de fallecidos. Sin embargo, las autoridades venezolanas sí habían señalado previamente que gran parte del contingente de seguridad de Maduro fue asesinado "a sangre fría" en medio de la incursión de EE.UU., y Cuba había informado que 32 miembros de sus servicios militares y de inteligencia en Venezuela perdieron la vida.

Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana honró en un funeral multitudinario a los 24 soldados que fallecieron durante la operación de EE.UU. En el acto en Caracas, hombres cargaron ataúdes de madera envueltos en la bandera venezolana entre filas de oficiales uniformados.

También se oyeron cánticos provenientes de una iglesia cercana en Caracas, y la música de una ceremonia con orquesta militar resonaba en el cementerio, mientras multitudes de familiares y soldados marchaban detrás de una fila de ataúdes. Horas antes, las familias lloraron y se abrazaron durante el velorio. "Gracias por permitirles abrazar la carrera militar", dijo Rafael Murillo, comandante del Ejército, a las familias que lo rodeaban.

Por su parte, la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo por los fallecidos. "Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república", afirmó.

Rodríguez: “Hay una mancha” en la relación entre EE.UU. y Venezuela

Durante sus declaraciones este miércoles, Rodríguez sostuvo que “hay una mancha” en la relación bilateral de Venezuela y EE.UU., tras el ataque lanzado por Washington. En esa línea, advirtió que el país latinoamericano “vive momentos muy delicados para su estabilidad política", luego de la “agresión militar”. Por lo que hizo un llamado a la unión en la nación para sanar la “herida muy profunda", que representó la operación de la Casa Blanca.

"Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad y la herida que dejó muy profunda en nuestro pueblo el ataque del 3 de enero, que fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo", indicó en sus declaraciones transmitidas por VTV.

Sin embargo, la presidenta encargada matizó que "no es extraordinario ni irregular" el intercambio comercial con Estados Unidos, luego de que la petrolera estatal PDVSA anunciara una negociación para vender crudo a ese país. "Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales, esa es nuestra postura", dijo Rodríguez.

Un comunicado de PDVSA señaló que está en curso “una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países". PDVSA tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo entre otros con la multinacional estadounidense Chevron.

Relacionado TRT Español - ¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente". Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Caracas solo comprará productos manufacturados en su país con el dinero que ingrese de esas ventas.