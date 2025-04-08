ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Irán anuncia “diálogos indirectos” con EE.UU. en Omán y contradice a Trump
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló que las negociaciones de este sábado serán en directo, y subrayó que la pelota ahora “está en el terreno” de Washington.
“Representa tanto una oportunidad como una prueba. La pelota está ahora en el terreno de Estados Unidos”, dice el ministro Araghchi. / AFP
8 de abril de 2025

Irán y Estados Unidos se reunirán este sábado en Omán para diálogos indirectos de alto nivel, declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Las declaraciones del funcionario desestiman la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump acerca de que las conversaciones serían directas.

“Irán y Estados Unidos se reunirán en Omán el sábado para conversaciones indirectas de alto nivel”, afirmó Araghchi este lunes en la red social X. “Representa tanto una oportunidad como una prueba. La pelota está en el terreno de Estados Unidos”, añadió.

Los comentarios de Araghchi llegaron después de que Trump afirmara también este lunes que Estados Unidos está involucrado en conversaciones “de muy alto nivel” con Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Y añadió que dichas negociaciones “son lo más convenientes para Irán”.

Trump ha amenazado repetidamente con tomar acciones militares hacia Irán si no se logra un acuerdo. De hecho, reiteró esas advertencias el lunes al señalar que Teherán “estará en grave peligro” si fracasan las conversaciones.

“Tratando con ellos directamente”

RECOMENDADOS

Previamente, Irán había descartado la posibilidad de negociar directamente con Washington, aunque se mostraba abierto a mantener conversaciones indirectas a través de un mediador.

Sin embargo, eso parece haber cambiado luego de que Trump declarara que ambas naciones habían acordado entablar un diálogo directo, con una primera ronda de negociaciones de alto nivel prevista para este fin de semana.

“Vamos a tener conversaciones directas con Irán, y ya han comenzado. Continuarán el sábado. Tendremos una reunión muy importante, y veremos qué puede suceder. Creo que todos coinciden en que lograr un acuerdo sería preferible a lo obvio. Y lo obvio no es algo en lo que quiera involucrarme”, declaró el mandatario a los periodistas durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca.

“Ahora estamos tratando con ellos directamente. Y tal vez se logre un acuerdo, lo cual sería excelente. Sería realmente excelente para Irán”, agregó Trump.


FUENTE:TRT Español y agencias
