Irán y Estados Unidos se reunirán este sábado en Omán para diálogos indirectos de alto nivel, declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Las declaraciones del funcionario desestiman la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump acerca de que las conversaciones serían directas.

“Irán y Estados Unidos se reunirán en Omán el sábado para conversaciones indirectas de alto nivel”, afirmó Araghchi este lunes en la red social X . “Representa tanto una oportunidad como una prueba. La pelota está en el terreno de Estados Unidos”, añadió.

Los comentarios de Araghchi llegaron después de que Trump afirmara también este lunes que Estados Unidos está involucrado en conversaciones “de muy alto nivel” con Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Y añadió que dichas negociaciones “son lo más convenientes para Irán”.

Trump ha amenazado repetidamente con tomar acciones militares hacia Irán si no se logra un acuerdo. De hecho, reiteró esas advertencias el lunes al señalar que Teherán “estará en grave peligro” si fracasan las conversaciones.