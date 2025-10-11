ORIENTE MEDIO
Ataque de Israel en sur de Líbano deja un muerto y varios heridos, violando nuevamente alto el fuego
Varios drones israelíes han sobrevolado Beirut y los suburbios del sur de Líbano desde la madrugada de este sábado, según reportan medios nacionales. Los ataques apuntaron contra la localidad de Al-Msayleh.
El más reciente ataque de Israel contra el Líbano mató a por lo menos una persona e hirió a otras siete. / AA
11 de octubre de 2025

Una vez más, Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego con Líbano: en plena madrugada, lanzó un ataque contra el sur del país que mató a por lo menos una persona e hirió a otras siete este sábado, según informaron medios locales. El bombardeo apuntó contra la localidad de Al-Msayleh, en la Gobernación Sur del Líbano.

La agencia de noticias estatal reportó que 10 ataques aéreos israelíes impactaron seis excavadoras en la carretera de Al-Msayleh, lo que provocó la destrucción y el incendio de numerosos vehículos. Un ciudadano sirio murió en el bombardeo, mientras que otro sirio y seis ciudadanos libaneses, incluidas dos mujeres, resultaron heridos, según el Ministerio de Salud.

La carretera de Al-Msayleh fue cerrada debido a daños significativos, informó el canal Al-Manar.

Por otro lado, se informó que drones israelíes sobrevolaban la capital, Beirut, y los suburbios del sur desde la madrugada del sábado, según la agencia.

Israel confirma ataque al Líbano



El ejército israelí confirmó este sábado haber ejecutado los ataques en Líbano. En un comunicado indicó que apuntó y “desmanteló infraestructura” supuestamente perteneciente al grupo Hezbollah en el sur del país, “donde se encontraba la maquinaria de ingeniería utilizada para restablecer la infraestructura en la zona".

Israel ha bombardeado el Líbano en múltiples ocasiones, a pesar del alto el fuego acordado en noviembre de 2024, tras un año de ataques transfronterizos entre Tel Aviv y Hezbollah que comenzó en octubre de 2023. En septiembre del año pasado el conflicto escaló a una gran ofensiva israelí, que causó más de 4.000 muertos y alrededor de 17.000 heridos.

Bajo los términos del cese del fuego, Israel debía retirarse por completo del sur del Líbano en un plazo máximo que se cumplió en enero. Sin embargo, hasta el momento solo ha replegado parcialmente sus tropas y continúa manteniendo presencia militar en cinco puestos fronterizos.

Líbano condena el ataque



El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó este sábado los ataques de Israel contra instalaciones civiles. "Una vez más, el sur del Líbano ha sido blanco de una atroz agresión israelí contra instalaciones civiles, sin justificación ni pretexto", declaró.

"La gravedad de este último ataque radica en que se produce después del acuerdo de alto el fuego en Gaza", sostuvo.


FUENTE:TRT Español y agencias
