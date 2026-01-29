Las autoridades de Türkiye arrestaron a seis sospechosos —un ciudadano iraní y cinco turcos— en una operación que abarcó cinco provincias, por acusaciones de espionaje político y militar para el servicio de inteligencia de Irán, informaron funcionarios este miércoles.

El operativo coordinado fue llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía General de Estambul, en cooperación con la División Antiterrorista de la Policía de Estambul y la Organización Nacional de Inteligencia (MIT).

Según el expediente del caso, los investigadores determinaron que los sospechosos estaban en contacto directo con oficiales de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Las autoridades señalaron que el grupo reunió información sensible sobre instalaciones militares turcas, entre ellas la Base Aérea de Incirlik, ubicada en la provincia de Adana y considerada altamente estratégica. También habrían recopilado datos sobre otros sitios de importancia en Türkiye y en otros países. Además, los sospechosos están acusados de brindar apoyo logístico a estas operaciones.