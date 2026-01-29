TÜRKİYE
Türkiye arresta a seis por presunto espionaje político y militar para Irán
Según el expediente del caso, los sospechosos habrían reunido información sensible sobre instalaciones militares turcas, incluida la Base Aérea de Incirlik, y la transmitieron a contactos de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Se realizaron redadas simultáneas en Estambul, Van, Samsun, Yalova y Ankara, que condujeron a los arrestos. / Imagen de Archivo, / AA
hace 5 horas

Las autoridades de Türkiye arrestaron a seis sospechosos —un ciudadano iraní y cinco turcos— en una operación que abarcó cinco provincias, por acusaciones de espionaje político y militar para el servicio de inteligencia de Irán, informaron funcionarios este miércoles.

El operativo coordinado fue llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía General de Estambul, en cooperación con la División Antiterrorista de la Policía de Estambul y la Organización Nacional de Inteligencia (MIT).

Según el expediente del caso, los investigadores determinaron que los sospechosos estaban en contacto directo con oficiales de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Las autoridades señalaron que el grupo reunió información sensible sobre instalaciones militares turcas, entre ellas la Base Aérea de Incirlik, ubicada en la provincia de Adana y considerada altamente estratégica. También habrían recopilado datos sobre otros sitios de importancia en Türkiye y en otros países. Además, los sospechosos están acusados de brindar apoyo logístico a estas operaciones.

Asimismo, indicaron que el grupo realizó tareas de reconocimiento y vigilancia centradas en Incirlik, estuvo involucrado en el contrabando de vehículos aéreos no tripulados a través de Türkiye —con destino a terceros países— y transmitió la inteligencia recopilada directamente a contactos de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria.

En este contexto, se llevaron a cabo redadas simultáneas en varias ciudades de Türkiye, entre ellas Estambul, Van, Samsun, Yalova y Ankara, lo que derivó en los arrestos.

Tras los procedimientos en las direcciones de seguridad provinciales, los sospechosos fueron presentados ante el tribunal y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de espionaje político y militar, dijeron funcionarios.

FUENTE:TRT Español, TRT Español y agencias
