El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la semana pasada con que si Irán no abría el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas, Estados Unidos atacaría la infraestructura del país, incluidas sus plantas eléctricas, lo que reavivó un debate sobre qué bando tiene el dominio de la escalada.
Durante décadas, la idea de “dominio de la escalada” ha sido un concepto fundamental en la estrategia militar y política, utilizado no solo para medir la intensidad de un conflicto, sino también la capacidad de los adversarios para intensificarlo, sostenerlo o ponerle fin a las hostilidades.
Según la descripción de RAND, la teoría del dominio de la escalada se refiere a una situación en la que “se cree que una parte tiene ventaja en un nivel más alto de intensidad del conflicto", mientras que su adversario "probablemente tiene un fuerte desincentivo para llevar a cabo actividades más escalatorias”.
Con su reciente amenaza contra Irán, el presidente estadounidense parecía asumir que tenía la ventaja en la escalada. Daba la impresión de creer que Teherán dudaría en responder.
La lógica detrás de esto era sencilla: dañar la infraestructura iraní podría debilitar su capacidad militar, al tiempo que socavaría la moral nacional y la resiliencia del país.
“A veces es necesario escalar para desescalar”, dijo el Secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, en un comentario reciente sobre la guerra contra Irán y la reciente amenaza del presidente estadounidense, indicando que cree que Washington tiene mejores cartas que Teherán en la escalada.
Pero Teherán respondió con contundencia a la amenaza de Trump, declarando que si Estados Unidos atacaba la infraestructura iraní, Teherán retaliaría de igual manera contra Israel y los países del Golfo que albergan bases estadounidenses.
¿Hacia dónde se dirige la escalada?
El lunes, Trump pareció suspender durante cinco días su amenaza de atacar la infraestructura iraní, citando lo que describió como “conversaciones muy buenas y productivas” hacia una “resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Medio.
Sin embargo, los líderes iraníes volvieron a negar que Teherán hubiera mantenido conversaciones con la administración Trump.
Estas afirmaciones contradictorias llevaron a los analistas a cuestionar qué bando tiene realmente la ventaja en la escalada.
Si bien un atacante puede disfrutar de superioridad táctica gracias a armas avanzadas e inteligencia, tales ventajas no se traducen necesariamente en éxito estratégico, afirmó Robert Pape, académico estadounidense y principal experto en dominio de la escalada.
En el caso de Irán, ni EE.UU. ni Israel han logrado su objetivo estratégico central de forzar la capitulación de Teherán, según Pape.
A medida que el conflicto corre el riesgo de entrar en una fase peligrosa con la posibilidad de que tropas terrestres estadounidenses sean desplegadas en territorio iraní, los expertos señalan que hay demasiadas variables en la guerra actual. Esto exige un análisis exhaustivo para comprender la dinámica en constante evolución del dominio de la escalada y sus diversas etapas a lo largo del conflicto.
“El dominio de la escalada no es solo producto de capacidades superiores, sino también de resistencia y umbrales de dolor”, afirma Andreas Krieg, profesor asociado del King's College de Londres y director de MENA Analytica, a TRT World.
“En el plano convencional, EE.UU. e Israel dictan el ritmo de las operaciones, pero estratégicamente Irán ha encontrado un dominio asimétrico donde puede dictar el ritmo, ya que puede sostener el desgaste actual indefinidamente, puede interrumpir los mercados energéticos y la libertad de navegación a su antojo, y tiene mucha más resistencia para mantener la presión que EE.UU.”, señala Krieg.
Krieg describe un dominio asimétrico, mientras Irán ataca a bases militares estadounidenses en países del Golfo y bloquea el estrecho de Ormuz, que representa una quinta parte del comercio mundial de petróleo.
Esto ha provocado que los precios de la energía se disparen, mientras que muchos estados dependientes del petróleo y el gas para sus economías enfrentan el grave riesgo de escasez.
Esto ha provocado un aumento vertiginoso de los precios de la energía, y ha provocado que muchos países dependientes del petróleo y el gas para sus economías enfrenten un serio riesgo de escasez.
Ozgur Korpe, exoficial militar turco y académico de la Universidad de Defensa Nacional, comparte una visión similar a la de Krieg, afirmando que “nadie parece poseer una ventaja clara en cada etapa de la escalada”.
“Este conflicto no produce superioridad en un solo eje como en la teoría clásica, sino ventajas comparativas y vulnerabilidades en múltiples ejes”, explica. Esto incluye desde la inteligencia hasta la superioridad aérea, los ataques de decapitación, la guerra asimétrica, las vulnerabilidades económicas, la seguridad energética y la política interna, señala Korpe a TRT World.
Ahora bien, aunque EE.UU. e Israel tienen ventajas en áreas que van desde la inteligencia hasta la superioridad aérea y los ataques de decapitación, Irán tiene cartas para jugar en la guerra asimétrica: al ser un país que ha soportado décadas de sanciones, probablemente soportará mejor la presión económica que el dúo atacante, dice Korpe.
También destaca que, a diferencia de la opinión pública antibelicista de EE.UU., la retórica de “resistencia” del liderazgo iraní junto con sus “mecanismos represivos internos” puede ofrecer a Teherán una mayor resiliencia interna a corto y mediano plazo que a Washington. Sin embargo, señala que la fragilidad económica también podría generar debilidades a largo plazo para Irán.
Pero la vulnerabilidad económica también afecta tanto a EE.UU. como a Israel, que perdieron 57.000 millones de dólares —equivalentes al 8,6% de su PIB anual— en diversas guerras durante los últimos dos años, afirma.
Desde un punto de vista puramente militar, “la verdadera superioridad a veces no reside en el más fuerte, sino en aquel que tiene las capacidades de escalada más baratas y dispersas”, según Korpe.
Los drones y misiles de bajo costo de Irán ya han creado una disparidad de precios frente a las fuerzas estadounidenses e israelíes, que deben depender de sistemas de defensa aérea más costosos para neutralizarlos.
Existen diversos informes que sugieren que tanto EE.UU. como Israel podrían quedarse sin interceptores para prevenir agresiones iraníes. El lunes, Teherán afirmó haber lanzado su 77º ataque contra Israel.
Si bien EE.UU. posee la marina más poderosa del mundo con 11 portaaviones de propulsión nuclear, que representan más del 40% del total mundial, Irán ha logrado bloquear el estrecho de Ormuz.
Recientemente, Trump llamó a los aliados de la OTAN a unirse a EE.UU. para abrir el estrecho de Ormuz, pero ninguna nación europea se comprometió explícitamente a enviar buques de guerra para ayudar a la coalición estadounidense-israelí a desbloquear la estratégica vía fluvial.
El Reino Unido, sin embargo, acordó permitir que EE.UU. utilice bases británicas para lanzar ataques contra sitios iraníes que apuntan al estrecho.
Los analistas señalaron que Irán, un país sin un solo portaaviones y cuya mayoría de activos navales Trump afirmó haber destruido, aún puede mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
Medidas simples, como minar las aguas o usar misiles de corto alcance contra embarcaciones comerciales y militares, podrían hacer que cualquier misión de escolta sea extremadamente peligrosa.
Horizontal vs. vertical
Mientras que Estados Unidos e Israel disfrutan de superioridad aérea sobre Irán con sus aviones avanzados y ventaja vertical, Teherán aún ejerce influencia a través de una red de milicias aliadas y socios en todo Oriente Medio. Estos incluyen grupos en Iraq y Líbano, así como fuerzas alineadas en Yemen, que Teherán puede aprovechar para presionar a Washington y Tel Aviv y complicar los ataques militares en toda la región.
Actualmente, Israel y el grupo libanés Hezbollah, un poderoso aliado de Irán, están enfrentados, dado que los recientes ataques del gobierno de Netanyahu han causado el desplazamiento de más de un millón de personas, casi una quinta parte de toda la población del país.
También existe la posibilidad de que los hutíes de Yemen se unan a la guerra en curso del lado de Irán, atacando las rutas marítimas a través del mar Rojo, otra vía fluvial estratégica de Oriente Medio.
En Iraq, tras los ataques de varios grupos del país contra activos estadounidenses, la OTAN anunció que retiraba sus fuerzas del país de Oriente Medio, lo que señala cómo los aliados de Irán pueden influir en el conflicto en curso a una escala más amplia.
La capacidad de extender “represalias no convencionales” a través de aliados chiítas proporciona a Irán la oportunidad de crear “un desbordamiento regional, permitiendo escalar el conflicto horizontalmente” y otorgando una ventaja a Teherán en términos de dominio de la escalada, según Korpe.
Las armas nucleares no significan ventaja
Algunos analistas han argumentado que Israel y posiblemente EE.UU. podrían eventualmente emplear armas nucleares tácticas para forzar la rendición iraní, demostrando que poseen la herramienta definitiva del dominio de la escalada. No obstante, consideran que este escenario sería improbable.
“El uso de armas nucleares es actualmente inconcebible, por lo que realmente no es un factor que pese en el dominio de la escalada. También sugeriría que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) podrían mantener la presión incluso si EE.UU. e Israel eligieran el uso de armas nucleares tácticas”, afirma Krieg.
El conflicto con Irán tiene sus orígenes en la búsqueda del país de su programa de enriquecimiento de uranio, que Israel, la administración Trump y algunos estados europeos afirman está orientado a la producción de armas nucleares.
“El estatus nuclear de Irán es ambiguo: Irán es considerado un estado que ha alcanzado capacidad de umbral. Esto significa que Irán está muy cerca de poseer armas nucleares, pero no tiene un arsenal nuclear comprobado”, afirma Korpe.
Esta zona gris fue determinante para que EE. UU. e Israel emplearan un “ataque preventivo” contra Irán, al mismo tiempo que impidió que Teherán consolidara plenamente su disuasión nuclear contra sus adversarios, según Korpe.
Como resultado, la fortaleza actual de Irán en términos de dominio de la escalada no reside en sus capacidades nucleares, sino en la guerra asimétrica, añade.
“La capacidad de umbral de Irán proporciona disuasión, pero no conduce a la escalada”.
Al igual que Krieg, Korpe no considera que las armas nucleares puedan desempeñar un papel crítico en el conflicto actual porque “poseer armas nucleares no garantiza una ventaja competitiva absoluta”.
A diferencia de los primeros años de la Guerra Fría, la escalada de poder moderna ya no requiere únicamente fuerza nuclear o convencional, sino que exige supremacía en múltiples dominios, añade Korpe.
“Estos dominios donde debe alcanzarse la supremacía incluyen la guerra cibernética, espacial y electrónica, el compromiso de precisión, la presión económica y las operaciones de información”.