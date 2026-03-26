El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la semana pasada con que si Irán no abría el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas, Estados Unidos atacaría la infraestructura del país, incluidas sus plantas eléctricas, lo que reavivó un debate sobre qué bando tiene el dominio de la escalada.

Durante décadas, la idea de “dominio de la escalada” ha sido un concepto fundamental en la estrategia militar y política, utilizado no solo para medir la intensidad de un conflicto, sino también la capacidad de los adversarios para intensificarlo, sostenerlo o ponerle fin a las hostilidades.

Según la descripción de RAND , la teoría del dominio de la escalada se refiere a una situación en la que “se cree que una parte tiene ventaja en un nivel más alto de intensidad del conflicto", mientras que su adversario "probablemente tiene un fuerte desincentivo para llevar a cabo actividades más escalatorias”.

Con su reciente amenaza contra Irán, el presidente estadounidense parecía asumir que tenía la ventaja en la escalada. Daba la impresión de creer que Teherán dudaría en responder.

La lógica detrás de esto era sencilla: dañar la infraestructura iraní podría debilitar su capacidad militar, al tiempo que socavaría la moral nacional y la resiliencia del país.

“A veces es necesario escalar para desescalar”, dijo el Secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, en un comentario reciente sobre la guerra contra Irán y la reciente amenaza del presidente estadounidense, indicando que cree que Washington tiene mejores cartas que Teherán en la escalada .

Pero Teherán respondió con contundencia a la amenaza de Trump, declarando que si Estados Unidos atacaba la infraestructura iraní, Teherán retaliaría de igual manera contra Israel y los países del Golfo que albergan bases estadounidenses.

¿Hacia dónde se dirige la escalada?

El lunes, Trump pareció suspender durante cinco días su amenaza de atacar la infraestructura iraní, citando lo que describió como “conversaciones muy buenas y productivas” hacia una “resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Medio.

Sin embargo, los líderes iraníes volvieron a negar que Teherán hubiera mantenido conversaciones con la administración Trump.

Estas afirmaciones contradictorias llevaron a los analistas a cuestionar qué bando tiene realmente la ventaja en la escalada.

Si bien un atacante puede disfrutar de superioridad táctica gracias a armas avanzadas e inteligencia, tales ventajas no se traducen necesariamente en éxito estratégico, afirmó Robert Pape, académico estadounidense y principal experto en dominio de la escalada.

En el caso de Irán, ni EE.UU. ni Israel han logrado su objetivo estratégico central de forzar la capitulación de Teherán, según Pape.

A medida que el conflicto corre el riesgo de entrar en una fase peligrosa con la posibilidad de que tropas terrestres estadounidenses sean desplegadas en territorio iraní, los expertos señalan que hay demasiadas variables en la guerra actual. Esto exige un análisis exhaustivo para comprender la dinámica en constante evolución del dominio de la escalada y sus diversas etapas a lo largo del conflicto.

“El dominio de la escalada no es solo producto de capacidades superiores, sino también de resistencia y umbrales de dolor”, afirma Andreas Krieg, profesor asociado del King's College de Londres y director de MENA Analytica, a TRT World.

“En el plano convencional, EE.UU. e Israel dictan el ritmo de las operaciones, pero estratégicamente Irán ha encontrado un dominio asimétrico donde puede dictar el ritmo, ya que puede sostener el desgaste actual indefinidamente, puede interrumpir los mercados energéticos y la libertad de navegación a su antojo, y tiene mucha más resistencia para mantener la presión que EE.UU.”, señala Krieg.

Krieg describe un dominio asimétrico, mientras Irán ataca a bases militares estadounidenses en países del Golfo y bloquea el estrecho de Ormuz, que representa una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Esto ha provocado que los precios de la energía se disparen, mientras que muchos estados dependientes del petróleo y el gas para sus economías enfrentan el grave riesgo de escasez.

Esto ha provocado un aumento vertiginoso de los precios de la energía, y ha provocado que muchos países dependientes del petróleo y el gas para sus economías enfrenten un serio riesgo de escasez.

Ozgur Korpe, exoficial militar turco y académico de la Universidad de Defensa Nacional, comparte una visión similar a la de Krieg, afirmando que “nadie parece poseer una ventaja clara en cada etapa de la escalada”.

“Este conflicto no produce superioridad en un solo eje como en la teoría clásica, sino ventajas comparativas y vulnerabilidades en múltiples ejes”, explica. Esto incluye desde la inteligencia hasta la superioridad aérea, los ataques de decapitación, la guerra asimétrica, las vulnerabilidades económicas, la seguridad energética y la política interna, señala Korpe a TRT World.

Ahora bien, aunque EE.UU. e Israel tienen ventajas en áreas que van desde la inteligencia hasta la superioridad aérea y los ataques de decapitación, Irán tiene cartas para jugar en la guerra asimétrica: al ser un país que ha soportado décadas de sanciones, probablemente soportará mejor la presión económica que el dúo atacante, dice Korpe.

También destaca que, a diferencia de la opinión pública antibelicista de EE.UU., la retórica de “resistencia” del liderazgo iraní junto con sus “mecanismos represivos internos” puede ofrecer a Teherán una mayor resiliencia interna a corto y mediano plazo que a Washington. Sin embargo, señala que la fragilidad económica también podría generar debilidades a largo plazo para Irán.

Pero la vulnerabilidad económica también afecta tanto a EE.UU. como a Israel, que perdieron 57.000 millones de dólares —equivalentes al 8,6% de su PIB anual — en diversas guerras durante los últimos dos años, afirma.

Desde un punto de vista puramente militar, “la verdadera superioridad a veces no reside en el más fuerte, sino en aquel que tiene las capacidades de escalada más baratas y dispersas”, según Korpe.