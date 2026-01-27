Gaza atraviesa una nueva etapa, situada entre la esperanza y los gestos políticos que buscan sostener un alto el fuego que avanza, pero muy lentamente. La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, advirtió que la tregua comenzó a aliviar la catástrofe humanitaria, aunque de forma limitada, y que sus efectos todavía se sienten en el enclave, donde más de un millón de niños siguen afectados. El escenario coincide con un repunte de expectativas tras la devolución de los restos del último rehén israelí y la reafirmación de Hamás de su compromiso con el acuerdo.

El director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiban, tras visitar Gaza y Cisjordania ocupada, señaló este lunes: “Me dirijo a ustedes con esperanza y preocupación tras esta visita”. “Por primera vez en muchos meses, hay señales de un alto el fuego… Es imperfecto, frágil, pero es vital y está marcando una diferencia en la vida de más de un millón de niños”, añadió.

En esa línea, explicó que están ingresando a Gaza más camiones con ayuda vital, aunque “todavía no en la cantidad suficiente para satisfacer la magnitud de las necesidades”, y que “la situación de seguridad alimentaria ha mejorado y la hambruna se ha revertido”.

No obstante, advirtió: “Los niños de Gaza y de Palestina no necesitan simpatía, sino decisiones urgentes que les garanticen abrigo, seguridad, alimentos, educación y un futuro”, e instó a la comunidad internacional a aprovechar la ventana de oportunidad para cambiar el rumbo de la crisis.

Según detalló, UNICEF y sus socios han llegado a más de 1,6 millones de personas con agua potable y a 700.000 personas con mantas y ropa de invierno. También se establecieron los servicios de cuidados intensivos pediátricos en el hospital Al-Shifa, en la Ciudad de Gaza. “Estos avances importan. Demuestran lo que es posible cuando cesan los combates, se mantiene el compromiso político y se abre el acceso humanitario”.

Pero, pese a este pequeño rayo de esperanza, la situación está lejos de ser realmente un alivio. Chaiban advirtió que más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego a principios de octubre, y añadió: “Pese al progreso en seguridad alimentaria, 100.000 niños siguen sufriendo desnutrición aguda y requieren atención a largo plazo”.

Luego, reveló otro dato alarmante: cerca de 1,3 millones de personas necesitan con urgencia un alojamiento adecuado, ya que, de momento, las familias viven en tiendas de campaña y edificios bombardeados en medio de tormentas invernales y bajas temperaturas. “Trágicamente, hemos recibido informes de al menos 10 niños que han muerto por hipotermia desde el inicio del invierno”, afirmó.

En paralelo, expresó su preocupación por la cancelación del registro de ONG internacionales por parte de Israel desde principios de enero, al advertir que esta medida “amenaza con socavar las operaciones humanitarias y limitar drásticamente la entrega y ampliación de asistencia vital en Gaza y Cisjordania”.

Por ello, insistió en que la continuidad del alto el fuego es clave no solo desde el punto de vista político, sino también humanitario. “La fase 2 no es solo un hito político, sino una necesidad humanitaria”, sostuvo.

Chaiban reclamó la apertura de más pasos fronterizos, el movimiento seguro de civiles y la reapertura del corredor de Rafah, ubicado entre Gaza y Egipto, para el tránsito en ambos sentidos. “Todos los cruces disponibles deben operar simultáneamente, con corredores seguros a través de Jordania y Egipto”, señaló.

En cuanto a la gobernanza y la reconstrucción del enclave, afirmó que el Comité Nacional para la Administración de Gaza representa una oportunidad para mejorar el acceso humanitario y avanzar hacia la recuperación temprana y la reconstrucción, siempre que cuente con apoyo y funcione plenamente. Añadió que las operaciones humanitarias requieren previsibilidad y que deben autorizarse los artículos esenciales para agua, saneamiento y educación.

Una hambruna “contenida”

Chaiban viajó a los territorios palestinos ocupados junto al director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, quien también compartió su análisis de la situación durante la conferencia de prensa.

Skau señaló que, cuando visitó en julio Gaza, el enclave seguía “al borde de la hambruna”, y la calificó como “una de las peores crisis” que ha visto. “Vimos un panorama algo diferente. El alto el fuego nos ha permitido ampliar y estabilizar los niveles más agudos de hambre y desnutrición. La hambruna se ha contenido”, explicó.