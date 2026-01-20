TÜRKİYE
Türkiye rechaza señalamientos sobre apoyo al ejército sirio para liberar a terroristas de Daesh
“Es un hecho indiscutible y bien conocido que Türkiye es el país que ha llevado a cabo la lucha más fuerte contra el grupo terrorista Daesh”, afirmó el Centro para la Lucha contra la Desinformación del gobierno.
La policía militar siria hace guardia cerca de una prisión de Raqqa mientras el ejército asedia a los terroristas del YPG. / Reuters
hace 2 horas

El señalamiento de que terroristas de Daesh (también conocido como ISIS) fueron liberados por el ejército sirio con apoyo de Türkiye durante los recientes desarrollos en Siria es “completamente infundado”, afirmó el Centro para la Lucha contra la Desinformación del gobierno. 

“Es un hecho indiscutible y bien conocido que Türkiye es el país que ha llevado a cabo la lucha más fuerte contra el grupo terrorista Daesh en la región, y que le ha asestado los golpes más significativos hasta la fecha”, sostuvo la entidad este lunes, en la plataforma de redes sociales turca NSosyal.

Además, hizo un llamado al público en general, y a los países y vecinos que son “amigos y hermanos”, “con quienes hemos compartido la misma geografía y muchos valores comunes durante siglos”, a no dar crédito a “tales señalamientos infundados”.

"Grave brecha de seguridad"

La declaración del Centro para la Lucha contra la Desinformación se produjo en medio de tensiones intensificadas en el noreste de Siria, donde Damasco acusó al grupo terrorista YPG de haber liberado a detenidos de Daesh de la prisión de Al-Shaddadi, en la provincia de Hasakah. 

El Ministerio del Interior de Siria señaló que el incidente constituye una grave brecha de seguridad que amenaza la defensa nacional, regional e internacional. En esa línea, declaró su disposición a encargarse de la gestión y protección de las instalaciones de detención que albergan a miembros de Daesh.

Según la agencia de noticias estatal SANA, las fuerzas del ejército sirio se desplazaron hacia Al-Shaddadi y aseguraron la prisión después de lo que se reportó como la liberación de detenidos por parte del YPG, lanzando operaciones de seguridad para arrestar a miembros de Daesh en fuga e imponiendo un toque de queda en la zona.

El gobierno sirio también ha rechazado lo que llamó cualquier intento de utilizar el “expediente del terrorismo” como chantaje político o de seguridad, acusando al YPG de explotar la amenaza de Daesh para mantener el control.

Damasco sostuvo que permanece completamente preparado para combatir el terrorismo dentro de los marcos internacionales, y advirtió que la responsabilidad de cualquier brecha de seguridad en las prisiones recae en las fuerzas que actualmente controlan las instalaciones.


FUENTE:AA
